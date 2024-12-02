Прочный дивный новый мир, - Евгений Норин

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.12.2024
19:46  Кабель между Швецией и Финляндией снова в разрыве. Бобры?
17:58  Курская дуга, 2 декабря: Бандеровцы снова бросили в бой "Леопарды". "Мы их ловим и жжем"
11:58  Китайские за стеной: в КНР блокируют платежи банков из нового санкционного списка
11:54  Запад попытается поджечь Казахстан, - Яков Кедми
11:53  Саки-властелины степей на Крыше мира. Как саки пришли и спустя время ушли с Памира (тайны истории)
11:49  Танцы "в юртах" и не только: будет ли это искусство развиваться в Казахстане? - Orda.kz
11:36  Америка дала Грузии бесценный урок демократии, - Давид Нармания

11:30  Искандеркульская вахта полковника Ионова. Первой гидрометеостанции Таджикистана 95 лет
11:20  Захватом Алеппо Эрдоган больно наступил на мозоль американцам
07:51  Наживаются на курсе доллара? Как в Казахстане работают обменники валют
07:10  США ввели санкции против осужденных за половые преступления экс-чиновников Узбекистана
07:06  Чем опасен "султан" Эрдоган: "тюркский мир" во сне и наяву, - Олег Бондаренко
04:17  Украинская армия переходит в наступление. На одни и теже грабли.., - Константин Машовец
04:12  Китай пытается выруливать свою экономику со внешнего на внутренний рынок, - Валентин Катасонов
03:59  Гегемонии доллара скоро придет конец: мир потеряет к нему доверие, - Алекс Ло
03:48  В Питере найден мертвым известный блогер Amoral. Выпал телом с большой высоты
03:43  Майдадзе. Для Грузии подавление протеста станет проверкой на зрелость, - Илья Титов
03:26  Дональд Трамп глубоко копает под ФБР. Ведомство может возглавить сторонник теории "глубинного государства" Кэш Патель
03:04  Золотая Орда и золотой век. Кому нужна "перезагрузка" российской истории, - Дмитрий Тараторин
02:29  Военный полигон "Украина", или Как западная техника помогает развивать русское оружие, - ФСК
02:18  Посланные "на три буквы". Песков и К не заметили оскорблений России со стороны Зеленского
02:04  На сирийском фронте есть перемены. Мировые державы выясняют причастных к наступлению боевиков на Алеппо, - Къ
01:54  ВС РФ создали еще один плацдарм за Осколом – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
01:35  Швейцарский банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой
01:27  Слово пацана о БРИКС и оппонентах, - Дмитрий Выдрин
01:23  Правительство Франции не поладило с парламентом. Премьер-министру Мишелю Барнье грозит скорая отставка
01:19  Турцию уговаривают придержать сирийских боевиков, - Игорь Субботин
01:17  Торг и эскалация: как Трамп собирается доминировать на переговорах, - В.Стоякин
01:15  Бишкек предлагает Сеулу золотые месторождения, - Виктория Панфилова
01:00  Индия и Пакистан переходят в приграничное состояние. Дели и Исламабад опять готовятся к противостоянию, - С.Строкань
00:53  Прочный дивный новый мир, - Евгений Норин
00:48  Сирия: "длинная рука" зарубежных спецслужб, - Вл.Малышев
00:46  Байкал, как и Волгу, залили грязными стоками за миллиарды бюджетных рублей, - Сергей Аксенов
00:39  Не буди лихо, пока оно тихо: Запад не готов услышать Россию, - Елена Караева
00:37  Власти Бухарской области перешли на чрезвычайный режим работы из-за бедности населения
00:31  Рубль упал, а хоронят доллар, - Виктория Никифорова
00:13  Сирийским боевикам готовят персидский ответ. Иран активизирует каналы военной помощи Башару Асаду
00:02  Он привнес в фантастику человечность. Кир Булычев исправленный и дополненный к 90-летию со дня рождения
Понедельник, 02.12.2024
16:42  Памятник Заманбеку Нуркадилову - одиозному чиновнику и казахскому трайбалисту открыли на родине
16:41  От манихеев до дашнаков. Как зарождалась армянская диаспора ЦентрАзии, - П.Бологов
16:18  Сирийский коллапс. Падение Алеппо знаменует новый этап гражданской войны, - Кирилл Семенов
13:32  В Питере кошмарную травму получил лидер сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип
13:14  Новый банк развития БРИКС выдаст РФ займов на $1,2 млрд
13:12  Егор Гайдар. Похабная ухмылка мальчиша-плохиша, - П.В.Густерин
13:08  Невозможная версия будущего. Мифы референдума о независимости Украины, - А.Семченко
13:06  Американский флот на Ближнем Востоке: если бить, то наверняка
13:04  Купянская рокировка принесла ВС РФ новый плацдарм
13:00  Новый прорыв русских: Днепропетровская область все ближе. РосАрмия рвется к Великой Новоселке
12:08  Клара Стателло: Безумие Байдена ставит под угрозу все человечество. Западные страны не готовы к войне в своем доме
10:26  И варяги, и греки: как европейцы переезжают в Россию, - "Известия"
10:04  Премьер Ираклий Кобахидзе: власти Грузии не допустят сценария украинского Майдана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
  
Прочный дивный новый мир, - Евгений Норин
00:53 03.12.2024

Почему России важна не просто заморозка конфликта, но реальный мир на наших условиях
В последние недели разнообразные спикеры по обе стороны линии фронта не сговариваясь заявили о перспективах мирных переговоров на Украине. Дональд Трамп рассказывает о грядущей сделке постоянно. Кроме того, на днях Валентина Матвиенко публично сообщила, что, вероятно, в следующем году будет предпринята попытка переговоров. Президент Украины Зеленский заявил о готовности "прекратить войну в обмен на членство в НАТО". Наконец, помощник президента США Джейк Салливан сказал, что за оставшиеся 50 дней США сделают все, чтобы Украина была сильнее "за столом переговоров".

То есть о возможном перемирии говорят представители конфликтующих сторон, включая незалежную, которая недавно готова была воевать до последнего украинца.

Желание заключить мир – это хорошо. Но на пути к миру у нас масса препятствий.

Во-первых – и это главное – переговоры еще не означают мира как такового. Переговоры о мире велись еще в самом начале СВО, и спустя почти 3 года и сотни тысяч трупов Украина не ближе к миру, чем тогда. Само по себе желание переговариваться понятно, и любая война переговорами кончается. Другой вопрос, что сводить позиции можно годами, причем боевые действия на это время останавливаться не будут. У России долгий опыт "перемирий" с самой Украиной, боевиками в Чечне, "деэскалации" в Сирии. Часто прекращение огня для переговоров использовалось противником для улучшения своего положения и нарушения соглашений, когда ему было удобно. Так что вряд ли можно ожидать, что сейчас боевые действия остановятся до момента, когда стороны действительно договорятся по существу вопроса.

Другой критический момент еще важнее. Стороны должны договориться о прочном мире по существу. Но мир – это компромисс, это готовность что-то предложить противнику. Сейчас позиция незалежной выглядит откровенно дико. Украина "готова остановить войну" в обмен на членство в НАТО. То есть планирует выбить себе уступки в обмен на то, что ей... сделают уступки.

Очевидно, что на таких условиях никакого мира быть не может. Это не мир – это маня-мир надежда пропетлять и обмануть партнера по переговорам на ровном месте. Это значит, что в ходе переговоров сторонам придется очень потрудиться, чтобы свести позиции.

Тем более за спиной Украины стоят ее союзники, и их представление о мире куда сложнее. Если для Киева крайне важно закончить боевые действия побыстрее, потому что страна и так кровью истекает и в итоге рискует просто превратиться в выжженное поле, то дорогие "альянты" в принципе не возражают против этого сценария. Вопрос скорее не в том, чтобы договориться с Россией, а чтобы смягчить ее позицию, пожертвовать лишним миллионом украинцев – невелика потеря. Другое дело, что промедление может привести, например, к лавинообразному обвалу фронта, а такой обвал уже сыграет слишком сильно на пользу России, так что договариваться все равно необходимо...

Переговоры – это искусство уступить не слишком много и не поступиться критичным. И России, и Украине, и Западу предстоит тяжелый диалог. И наша страна уже достаточно "битая", чтобы размытые обещания не играли роли в качестве аргументов. Речь о безопасности и дальнейшей судьбе нашей Родины. И мы не будем уступать в том, что касается экзистенциальных угроз для России.

Источник - readovka.news
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733176380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Важно внедрять зеленые технологии: Спикер Сената о развитии туризма
- Олжас Бектенов о приоритетах в геологоразведке: Для роста доходов исследовать наши недра в первую очередь должны государственные компании
- Олжас Бектенов: Школы на селе выполняют исключительную роль – служат центрами знаний, культуры и досуга. До 2027 года в Казахстане построят 180 новых сельских школ
- Государственный советник принял участие в работе научно-редакционного совета академического многотомника по истории Казахстана
- Кадровые перестановки
- Главы МИД Казахстана и Ирана обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений
- Высшая аудиторская палата подвела итоги аудита деятельности Комитета казначейства
- Новая система уборки в Алматы: многолетние контракты, современная техника и инновации
- Рейтинги АО "Батыс транзит" по международной и национальной шкале подтверждены на уровне "B/B" и "kzBBB-"; прогноз – "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  