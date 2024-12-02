Прочный дивный новый мир, - Евгений Норин

00:53 03.12.2024

Почему России важна не просто заморозка конфликта, но реальный мир на наших условиях

В последние недели разнообразные спикеры по обе стороны линии фронта не сговариваясь заявили о перспективах мирных переговоров на Украине. Дональд Трамп рассказывает о грядущей сделке постоянно. Кроме того, на днях Валентина Матвиенко публично сообщила, что, вероятно, в следующем году будет предпринята попытка переговоров. Президент Украины Зеленский заявил о готовности "прекратить войну в обмен на членство в НАТО". Наконец, помощник президента США Джейк Салливан сказал, что за оставшиеся 50 дней США сделают все, чтобы Украина была сильнее "за столом переговоров".



То есть о возможном перемирии говорят представители конфликтующих сторон, включая незалежную, которая недавно готова была воевать до последнего украинца.



Желание заключить мир – это хорошо. Но на пути к миру у нас масса препятствий.



Во-первых – и это главное – переговоры еще не означают мира как такового. Переговоры о мире велись еще в самом начале СВО, и спустя почти 3 года и сотни тысяч трупов Украина не ближе к миру, чем тогда. Само по себе желание переговариваться понятно, и любая война переговорами кончается. Другой вопрос, что сводить позиции можно годами, причем боевые действия на это время останавливаться не будут. У России долгий опыт "перемирий" с самой Украиной, боевиками в Чечне, "деэскалации" в Сирии. Часто прекращение огня для переговоров использовалось противником для улучшения своего положения и нарушения соглашений, когда ему было удобно. Так что вряд ли можно ожидать, что сейчас боевые действия остановятся до момента, когда стороны действительно договорятся по существу вопроса.



Другой критический момент еще важнее. Стороны должны договориться о прочном мире по существу. Но мир – это компромисс, это готовность что-то предложить противнику. Сейчас позиция незалежной выглядит откровенно дико. Украина "готова остановить войну" в обмен на членство в НАТО. То есть планирует выбить себе уступки в обмен на то, что ей... сделают уступки.



Очевидно, что на таких условиях никакого мира быть не может. Это не мир – это маня-мир надежда пропетлять и обмануть партнера по переговорам на ровном месте. Это значит, что в ходе переговоров сторонам придется очень потрудиться, чтобы свести позиции.



Тем более за спиной Украины стоят ее союзники, и их представление о мире куда сложнее. Если для Киева крайне важно закончить боевые действия побыстрее, потому что страна и так кровью истекает и в итоге рискует просто превратиться в выжженное поле, то дорогие "альянты" в принципе не возражают против этого сценария. Вопрос скорее не в том, чтобы договориться с Россией, а чтобы смягчить ее позицию, пожертвовать лишним миллионом украинцев – невелика потеря. Другое дело, что промедление может привести, например, к лавинообразному обвалу фронта, а такой обвал уже сыграет слишком сильно на пользу России, так что договариваться все равно необходимо...



Переговоры – это искусство уступить не слишком много и не поступиться критичным. И России, и Украине, и Западу предстоит тяжелый диалог. И наша страна уже достаточно "битая", чтобы размытые обещания не играли роли в качестве аргументов. Речь о безопасности и дальнейшей судьбе нашей Родины. И мы не будем уступать в том, что касается экзистенциальных угроз для России.