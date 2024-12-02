Индия и Пакистан переходят в приграничное состояние. Дели и Исламабад опять готовятся к противостоянию, - С.Строкань

01:00 03.12.2024

2.12.2024,



Погранслужба Индии размещает дополнительные подразделения на границе с Пакистаном для предотвращения террористических атак со стороны соседнего государства. Укреплению границы предшествовало испытание новой гиперзвуковой ракеты, которое в Дели назвали "историческим моментом". Эскалация нарастает, несмотря на недавний визит главы МИД Индии в Пакистан, первый за последние девять лет. Как заявил после этого в ходе поездки на границу премьер-министр Индии Нарендра Моди, его страна "ни на дюйм" не пойдет на компромисс с Пакистаном.



О новых мерах по защите границы с Пакистаном в проблемном регионе Джамму, принятых пограничными силами безопасности (BSF) страны, сообщило в понедельник индийское агентство PTI. Сославшись на источники в силовых структурах, журналисты рассказали, что командование BSF разворачивает два дополнительных батальона общей численностью более 2 тыс. военнослужащих для укрепления второй линии обороны за уже существующими передовыми позициями.



Решение было принято после серии террористических атак этого года, в результате которых погибли в общей сложности более 40 человек, включая 18 сотрудников индийских силовых структур.



Общая протяженность границы Индии с Пакистаном, которая проходит через союзные территории Джамму и Кашмир, а также три штата - Пенджаб, Раджастхан и Гуджарат,- составляет около 2,3 тыс. км. Самый сложный участок - с густыми лесами и труднодоступной горной местностью - находится на территории Джамму и Кашмира, где уже развернуты десять батальонов BSF.



Фактической границей между двумя странами, имеющими территориальный спор с 1947 года, когда Британская Индия разделилась на два независимых государства, в Джамму и Кашмире служит так называемая линия контроля. В индийской части региона на протяжении десятилетий действуют сепаратистские группировки, при поддержке Пакистана выступающие за отделение от страны.



Решению индийских силовиков укрепить границу с Пакистаном предшествовали состоявшиеся в прошлом месяце испытания двумя соседними государствами новых баллистических ракет, подхлестнувшие гонку вооружений.



Во второй половине ноября Организация оборонных исследований и разработок при Минобороны Индии провела успешный запуск первой индийской гиперзвуковой ракеты с дальностью полета более 1,5 тыс. км. Министр обороны Раджнатх Сингх назвал это испытание "историческим моментом", позволившим Индии войти в группу государств, обладающих критически важными и передовыми военными технологиями.



За две недели до этого свое испытание баллистической ракеты морского базирования дальностью до 350 км провели ВМС Пакистана. Поздравление создателям ракеты, оснащенной современными системами навигации и способной поражать морские и наземные цели с высокой точностью, направили президент страны Асиф Али Зардари и премьер Шехбаз Шариф.



Напряженность в отношениях двух стран растет и на других направлениях.



Как сообщила газета Times of India, в Дели и Исламабаде так и не смогли договориться об участии индийской сборной в матчах Кубка чемпионов Международного совета по крикету Champions Trophy, который пройдет в пакистанском городе Лахоре с 19 февраля по 9 марта будущего года.



Предложение индийской стороны проводить матчи с пакистанской командой на нейтральной территории, в Дубае, не было принято.



Крикет - самый популярный вид спорта в Южной Азии, при этом он давно неразрывно связан с политикой. Еще в 1980-е годы в отношения Дели и Исламабада вошел в оборот термин "крикетная дипломатия". Это произошло после того, как военный лидер Пакистана Зия-уль-Хак стал ездить в Индию на матчи по крикету, чтобы встретиться в неформальной обстановке с руководством страны. С тех пор лидеры Индии и Пакистана время от времени использовали международные крикетные матчи для неофициальных встреч, за которыми нередко следовали потепления в двусторонних отношениях. Учитывая это, полученный индийской национальной сборной отказ в Дели рассматривают не как спортивную, а как политическую акцию.



Ухудшение двусторонних отношений не остановила попытка их нормализации, предпринятая в октябре в ходе первого за последние девять лет визита главы МИД Индии в Пакистан.



Субраманиям Джайшанкар посетил страну для участия в саммите ШОС. После того как глава индийской дипломатии обменялся в Исламабаде рукопожатием с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, ряд экспертов поспешили интерпретировать это как признак возможного потепления.



В ходе неформального ужина от имени премьера Шарифа глава МИД Индии встретился со своим пакистанским коллегой Исхаком Даром и с главой МВД Мохсином Резой Накви, также возглавляющим Пакистанский совет по крикету. В связи с этим в ряде индийских СМИ появились сообщения, что в числе прочих вопросов стороны якобы обсуждали и возможность поездки индийской сборной по крикету в Пакистан.



По своей атмосфере контакты Субраманияма Джайшанкара в Исламабаде отличались от его встречи с экс-главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари в мае прошлого года на встрече ШОС в Гоа. Тогда глава МИД Индии назвал своего коллегу "представителем индустрии терроризма". Заявление прозвучало после того, как пакистанский министр попытался поднять вопрос о принадлежности индийской союзной территории Джамму и Кашмир.



Развитие событий после недавней миссии министра Джайшанкара в Исламабаде показало, что никакого позитивного сдвига в двусторонних отношениях так и не произошло. Посещая в конце октября границу с Пакистаном, премьер-министр Нарендра Моди встретился с военнослужащими и послал еще один сигнал Пакистану. В обращении к пограничникам он заверил их, что никакой территориальный торг с Исламабадом невозможен. "Наше правительство не пойдет на компромисс ни на дюйм земли",- предупредил глава правительства, также назвав одним из своих приоритетов развитие инфраструктуры и укрепление безопасности в приграничных районах Индии.



Сергей Строкань