Бишкек предлагает Сеулу золотые месторождения, - Виктория Панфилова

01:15 03.12.2024

02.12.2024



Президент Жапаров приглашает корейских инвесторов в Киргизию

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Президент Киргизии Садыр Жапаров вечером 2 декабря прибыл в Сеул с официальным визитом. Во вторник состоятся переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем и спикером Национальной ассамблеи У Вон Шиком, в ходе которых запланировано обсуждение вопросов развития киргизской гидроэнергетики, трудовой миграции, освоения месторождений полезных ископаемых, а также обсуждение стратегии "Инициатива Корея – Центральная Азия: К – Шелковый путь". Соответствующий саммит состоится в Сеуле в 2025 году. Одной из ключевых задач визита станет встреча с представителями корейского бизнеса. Жапаров может предложить корейским инвестором добычу золота.



Визит президента Жапарова в Сеул – часть активной политики Южной Кореи по укреплению связей с Центральной Азией, начатой с визитов президента Юн Сок Еля в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, состоявшихся минувшим летом. Корея фокусируется на сотрудничестве в сфере природных ресурсов, экономическом развитии, культурном обмене и межгосударственных контактах, подписывая соглашения, охватывающие энергетику, промышленность, здравоохранение и другие области.



Киргизия, а также Таджикистан не были охвачены визитом Юн Сок Еля, но это вовсе не означает, что эти страны менее интересны для Южной Кореи. Цель южнокорейской стратегии – расширение торгово-экономических связей с регионом и диверсификация маршрутов, включая создание новых платформ взаимодействия (аналогичных Деловому совету и Форуму Корея–ЦА), а также предстоящему саммиту "Инициатива Корея – Центральная Азия K-Silk Road", проведение которого состоится в Сеуле в будущем году.



"Инициатива Корея – Центральная Азия K-Silk Road" – это первая дипломатическая стратегия Кореи в отношении Центральной Азии", – сказал президент Юн Сок Ель, посещая страны региона.



Киргизия может предложить Южной Корее золото. Не случайно власти Киргизии сняли существовавший с 2022 года запрет на экспорт золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата. Указ подписал 11 июля 2024 года президент Садыр Жапаров. В республике есть как уже разведанные месторождения драгоценного металла, так и перспективные участки, ожидающие инвесторов. Один из таких – Чон-Каиндинский находится в Чуйской области на севере страны и объединяет месторождения "Аксу", "Карабальта" и "Мазар-Ашу".



Инвестиции нужны не только в горнодобывающую отрасль, но и в гидроэнергетику, сельское хозяйство и другие сферы экономики страны, а также в строительство "умного города" на берегу Иссык-Куля. В прошлом году первый корейский инвестор – компания Promise Land подписала контракт на миллиард долларов и готова инвестировать до 10 млрд долл. Впрочем, Киргизия давно приглашает южнокорейский бизнес для работы в республике. Садыр Жапаров в ходе своего визита примет участие в бизнес-форуме "Южная Корея – Кыргызстан". Накануне вылета в Сеул он заявил: "Привлечение инвестиций и укрепление деловых связей с одной из самых динамично развивающихся экономик мира является нашим приоритетом".



Киргизское правительство предлагает Южной Корее открыть промышленный парк на территории страны, что позволит увеличить производственный потенциал страны, а инвесторам обещают либеральные налоговые и валютные режимы.



Товарооборот между Южной Кореей и Киргизий в 2023 году достиг 1,1 млрд долл. В нынешнем году ожидается его увеличение, поскольку по итогам первого полугодия Южная Корея увеличила экспорт в Киргизию на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины такого роста экспорта связаны увеличением поставок легковых автомобилей. Именно они составляют основную часть экспорта. Помимо машин, Южная Корея также активно экспортирует в Киргизию электронику, бытовую технику и другие высокотехнологичные товары, которые пользуются высоким спросом на местном рынке. Бишкек, в свою очередь, рассматривает возможность увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и сырья в Южную Корею, что может способствовать выравниванию торгового баланса между странами, считают эксперты.



Еще одной не менее важной темой переговоров Садыра Жапарова в Сеуле станет сотрудничество в области трудовой миграции. Ким Дэ Сик, директор Центра международного сотрудничества провинции Северная Чолла, заметил в ходе состоявшегося 1 декабря первого форума "Центральная Азия – Республика Корея", что сейчас регионам Южной Кореи не хватает рабочей силы. Одна из причин – низкая рождаемость и старение населения. "Мы надеемся, что из Центральной Азии будет приезжать больше работников для восполнения этого дефицита", – отметил Сик. По его словам, в регионах создаются условия, чтобы студенты из стран Центральной Азии могли приезжать учиться в Корею. "Таким образом, между местными органами власти Кореи и Центральной Азии существует большой потенциал для сотрудничества", – подчеркнул он.



Это предложение на руку Жапарову, который рассчитывает, что Южная Корея увеличит выдачу квот для граждан Киргизии. Это связано с нехваткой рабочих мест в Киргизии, а также с возможным притоком мигрантов из России, для которых не будет достаточно вакансий. В частности, в 2024 году Киргизии было предоставлено всего 3,3 тыс. квот, хотя это на 17,9% больше по сравнению с прошлым годом. Тогда как для граждан Узбекистана открыто вакансий для 100 тыс. человек.



Кроме того, планируется встреча с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея У Вон Шиком, где будут обсуждаться пути расширения парламентского сотрудничества между двумя странами.



В рамках визита Садыр Жапаров также встретится с бывшим генеральным секретарем ООН, президентом ассамблеи и главой Института глобального роста Пан Ги Муном. Ожидается, что в ходе встречи будут затронуты вопросы устойчивого развития и перспективы глобального сотрудничества.