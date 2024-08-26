Торг и эскалация: как Трамп собирается доминировать на переговорах, - В.Стоякин

01:17 03.12.2024 02.12.2024



За последние дни было сделано несколько заявлений, которые в равной степени можно счесть торгом, а можно и попыткой эскалации (пока что – вербальной). Зеленский вроде бы пошел на уступки в сторону позиции Трампа, но обусловил согласие на план Келлога условиями, которые вряд ли можно счесть приемлемыми. Причем не только для России, но и для США.



Напомним, что опубликованный еще летом план Кита Келлога, о намерении назначить которого уполномоченным по украинскому конфликту Трамп сообщил 27 ноября, предполагает фиксацию линии разделения сторон (разумеется, без юридического признания Россией прав на бывшие территории Украины) и поэтапное снятие санкций.

Зеленский ранее принципиально отрицал обе этих возможности, но сейчас дуть против ветра себе дороже, и он начал маневрировать.

Территории в обмен на НАТО



Именно таким образом было воспринято на Западе заявление Зеленского британскому каналу Sky News 29 ноября.

Оригинал Sky news выглядит так: "я готов к прекращению войны в обмен на членство Украины в НАТО, даже если РФ не вернет немедленно наши захваченные территории".

Зеленский предупреждает



Плановая политика Зеленского: план чего-то там как PR-технология

В вечернем обращении 14 ноября Владимир Зеленский пообещал, что на следующей неделе будет презентован новый план – "план стойкости", предполагающий программу действий страны "в условиях полномасштабной агрессии". Это всего лишь второй план, но некоторые украинские политики, вроде Алексея Гончаренко, уже сбились со счета



В адаптированном изложении украинских СМИ оно выглядит так:

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Надо сделать это быстро. И тогда [оккупированные] территории Украины... Украина сможет их вернуть дипломатическим путем".

Бывший президент Украины настолько косноязычен (особенно когда пытается говорить по-английски – там вообще катастрофа), что вторая часть этого утверждения осталась просто непонятной. Собственно, видно, что текст УНИАН склеивался чуть ли не из отдельных звуков…

Ну а МИД Украины пришлось делать специальное разъяснение – Зеленский, дескать, имел в виду не то, что сказал, а то, что имел в виду…

1 декабря Зеленский уточнил:

"Важно понимать, что мы никогда юридически не признаем любые оккупации РФ нашей земли. (…) Безусловно, все это вернется. Безусловно, очень хотелось бы, чтобы большинство вернулось дипломатическим путем, чтобы не было такого количества жертв. Я не уверен, что Путин это понимает, но я хочу, чтобы цивилизованный мир в большинстве своем это понимал". При этом действие пятой статьи устава НАТО на территорию Украины распространяться не будет.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024

26 августа, 23:34

Зеленский опять меняет ориентиры: переговоров не будет, но они будут

Возникает впечатление, что Владимир Зеленский издевается над Михаилом Подоляком. Тот ляпнет, что переговоров не будет – президент отвечает, что будут. Стоило Подоляку сказать, что переговоры будут, а Зеленский уже переменил свою точку зрения… Несогласованность? Больше на шизофрению похоже…

Нам бы, конечно, хотелось, чтобы для начала это понимал сам Зеленский, потому что возращение "оккупированных территорий" дипломатическим путем было предусмотрено Минскими соглашениями. Но в 2019-22 годах Зеленский этого по каким-то причинам не понимал, а сейчас, в общем-то, и понимать нечего – соответствующие территории вошли в состав России.

Что до НАТО, то, насколько известно, нынешние администрации в Вашингтоне и Берлине вступление Украины в альянс исключают.

Тем не менее, в предложении Зеленского нечто рациональное есть.

1. Никаких формальных препятствий для того, чтобы принять Украину в НАТО, нет.



Североатлантический договор не содержит никаких ограничений на принятие стран с неразрешенными территориальными конфликтами (там вообще о них ничего не говорится, зато говорится о возможной агрессии против ныне не существующих африканских департаментов Франции).

И уж тем более не может идти речи об агрессии, которая произошла в прошлом – договор, как любой закон, обратной силы не имеет. Впрочем, зная таланты киевских властей, можно ожидать запроса военной помощи против Монголии – она еще за 1240 год не ответила…



Одним из самых милосердных среди западных политиков, от которых зависят хотелки просроченного фюрера украинских неонацистов Владимира Зеленского, неожиданно оказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. Может быть, потому, что он проводит своей последний саммит во главе этой организации и хочет, чтобы хоть кто-то вспомнил его добрым словом



2. Упомянутая статья 5 не требует от других членов НАТО непременно помогать подвергшейся нападению стране военной силой. Можно, например, подбадривать ее удалыми покриками. Собственно, та помощь, которую сейчас получает Украина, вполне укладывается в формат гарантий НАТО, предусмотренных 5-й статьей.



3. В конце концов, есть позитивный пример ФРГ, которая была принята в НАТО в 1955 году несмотря на наличие территориального конфликта (претензий на территорию ГДР). Два немецких государства признали друг друга в 1972 году, а в 1990 произошел аншлюс (этот термин принято относить только к поглощению Австрии Германией в 1938 году, но с немецкой точки зрения это было объединение двух германских государств – союзники, кстати, в 1945 году отнеслись к этому с полным пониманием и ввели в Австрии оккупационную администрацию).



Правда тут есть одно "но" – все же в 1955 году никакой горячей войны в Европе не было. Ближайший кризис (берлинский) начался шесть лет спустя.



Интервенция

Еще одна обсуждаемая тема – ввод иностранных "миротворцев".

29 ноября о возможности такого развития события сообщила Служба внешней разведки России. Речь шла о фактической оккупации Украины под предлогом ввода миротворческого контингента.



Говоря о возможности отправки подразделений НАТО на Украину, Эммануэль Макрон ведет двойную игру. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн

При этом, черноморское побережье должна занять Румыния; западные области Украины – Польша; центр и восток страны – Германия; северные области, в том числе Киев, – Британия. Всего планируется ввести на Украину 100 тыс. "миротворцев".



1 декабря Владимир Зеленский также поднял этот вопрос, говоря не о миротворцах, а об иностранном контингенте вообще:

"Я уже неоднократно отвечал, хотим ли мы. Да, конечно, мы будем счастливы такой помощи. И если я подниму этот вопрос с ЕС, с НАТО: пожалуйста, нам нужны ваши войска... Если я подниму этот вопрос, сразу половина наших союзников прекратят свою поддержку. Вот почему я не могу рисковать".



Удивительно, но Зеленский сказал правду – в случае ввода войск НАТО на территорию Украины как минимум участники интервенции платить немедленно прекратят. Совсем наоборот – начнется процесс оплаты размещения иностранных войск государственным, а может и частным имуществом.

Благо, опыт есть – именно так действовали немецкие оккупационные войска в 1918 году, выколачивая из украинских крестьян хлеб, который власти УНР, а потом гетманата Скоропадского обещали поставить Германии.

Но Зеленский пока что платить не готов.



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Ядерное оружие

Владимир Зеленский еще до начала СВО поставил вопрос относительного того, что Украине потребуются либо гарантии безопасности, не уступающие гарантиям членов НАТО, либо ядерное оружие. При этом Зеленский постоянно повторяет, что не намерен отказываться от безъядерного статуса, но его и в НАТО не берут…

22 ноября The New York Times сообщила, что на фоне невозможности предоставить членство в НАТО некоторые чиновники предложили президенту Байдену вернуть Украине ядерное оружие, изъятое после распада СССР.



Сообщение было настолько абсурдным (после подписания Будапештского меморандума советское ядерное оружие было вывезено в Россию, так что США ничего "вернуть" не могут), что на него, скорее всего, особого внимания не обратили (ну, кроме служб, которым надлежит следить за такими сигналами).



Однако, 28 ноября Newsweek, со ссылкой на источники в Белом доме, опроверг информацию NYT, а 1 декабря ситуацию добил советник Байдена по нацбезопасности Салливан в эфире телеканала ABC News.

В данном случае опровержения важнее самой информации – то, чего вообще не было, нет смысла опровергать. Тем более – на столь высоком уровне (Салливан – официальное лицо).



Если ВСУ попытаются быстро вывести войска из Курской области, то понесут колоссальные потери. Они стали заложниками оперативной ситуации, которую сами создали. Правильно организованное отступление - это высокое искусство. То есть свою 50-тысячную группировку они там и похоронили.



Т.е., возможность передачи Украине ядерного оружия действительно обсуждалось. Опыт наблюдения за политикой поэтапной эскалации заставляет полагать, что решение вполне могло быть положительным – обычно ведь когда в Вашингтоне начинают отрицать что-то, связанное с поставками оружия Украине, это значит, что вскоре это оружие будет применено.



Стратегия поэтапной эскалации состоит в том, чтобы подвести противоположную сторону к грани, за которой никакого хода назад уже не будет. Предоставление Украине ядерного оружия в эту логику вполне укладывается – перед Россией встанет вопрос о нанесении удара по Украине (ее судьба никого не интересует) или по странам, которые предоставили Украине оружие, что приведет к глобальному ядерному конфликту с известными последствиями.



Чего хотят США?

Мы склонны полагать, что позиции старой и новой администрации США согласованы.

Трамп, скорее всего, намерен заморозить конфликт политико-дипломатическим путем (позже он, разумеется, будет разморожен), но для того, чтобы заставить Россию пойти на уступки, первоначально нужно занять сильные позиции.



Разрешение наносить удары по территории России дальнобойным американским оружием и намеки на возможность предоставления Украине членства в НАТО или ядерного оружия являются той самой эскалацией, которая позволяет Трампу вести переговоры с позиции силы. Лишнюю же эскалацию всегда можно отыграть назад, не меняя при этом ситуацию принципиально. Например, подтверждение безъядерного статуса Украины будет означать только отказ от угрозы, которая может возникнуть лишь в том случае, если в Вашингтоне окончательно сойдут с ума (такой шаг очень сильно повредит США).



Все говорит о том, что новая администрация в Вашингтоне уже задекларировала трек мирного урегулирования на Украине как один из принципиальных для себя. И к этому все готовятся в том или ином виде. Это большая игра и мускулами, и в информационном пространстве.



Опасность ситуации заключается в том, что Трамп человек непредсказуемый, и оказавшись в ситуации, когда договориться не получается, он пойдет именно путем эскалации – пусть даже и контролируемой, но до того момента, когда большая война может начаться и без инициативы конкретного лица (так было с обеими мировыми войнами, выросшими из региональных конфликтов). Источник - ukraina.ru

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