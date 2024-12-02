Турцию уговаривают придержать сирийских боевиков, - Игорь Субботин

01:19 03.12.2024

2.12.2024



Анкаре предлагают мир с Дамаском в обмен на заморозку наступления противников Башара Асада



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на переговорах с турецким коллегой Хаканом Фиданом призвал сотрудничать "для установления стабильности в регионе". Фото с сайта www.irna.ir

Иран попытался договориться с Турцией о заморозке наступательной операции лояльных ей боевиков в Сирии. Очевидно, такова была цель состоявшегося 2 декабря визита министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Арагчи в Анкару. По итогам переговоров шеф иранской дипломатии признал существование противоречий между странами, однако заявил и об общих взглядах. Как утверждают СМИ, выйти на контакты с Турцией в эти дни попытался и сирийский лидер Башар Асад. От того, удастся ли ему сторговаться с ключевым спонсором действующих на севере радикальных группировок, будет зависеть, вернется ли Сирия в эпоху горячей гражданской войны.



О существовании разногласий Арагчи заявил после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом. "Наш разговор был весьма искренним и конструктивным, – проинформировал глава МИД Ирана. – Противоречия в точках зрения, конечно, есть, но есть и общие взгляды. Важно то, что мы всегда обсуждали разногласия и сейчас договорились больше разговаривать, чтобы конструктивно сотрудничать для установления стабильности в регионе".



По словам иранского министра, обе страны разделяют позицию, "в соответствии с которой Сирия не должна снова стать укромным местом для террористов". "По нашим данным, террористические группировки, орудующие в Сирии, поддерживают тесные связи и координируют свои действия с США и сионистским режимом (Израилем. – "НГ"), поэтому нельзя забывать о роли сионистов в проекте по дестабилизации региона", – отметил Арагчи.



Однако Тегеран деликатно сместил акценты в военной ситуации. Не секрет, что коалиция начавших наступление радикальных группировок, в авангарде которой идет джихадистская "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) (признана в России террористической и запрещена), действует в соответствии с интересами Анкары. Как отмечают западные исследовательские институты, шаги ХТШ "на земле" хорошо скоординированы с группировками, официально близкими к Турции.



В публичной плоскости Анкара пока говорит о необходимости оживить астанинский процесс – дипломатическую платформу под эгидой России, Турции и Ирана. "Важным успехом стало то, что война в Сирии в определенный момент была остановлена с помощью астанинского процесса, стороны находились в состоянии прекращения огня, – заметил Фидан после встречи с Арагчи. – С другой стороны, оппозиция и режим (правительство в Дамаске. – "НГ") в значительной степени следовали рамкам, определенным странами – участницами процесса. В последние годы мы очень хотели, чтобы этот процесс стал хорошей возможностью для политического урегулирования".



Днем ранее Арагчи посетил Сирию. Он заверил Арабскую Республику в сохранении линий военной помощи, которая нужна для нейтрализации радикальных группировок. В арабских СМИ появляются сообщения, что шиитские формирования из соседнего Ирака начали прибывать в соседнюю страну для отправки на фронт. Эти военизированные группы поддерживали правительство в Дамаске на пике гражданской войны – при прямой координации иранских силовиков. Их приток говорит о том, что иранская сторона намерена подстраховать союзника на поле боя на случай, если Анкара откажется от дипломатического способа разрешения конфликта.



2 декабря сирийский лидер провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. В ходе беседы Асад выразил уверенность, что "усиление террористической активности отражает отдаленные цели разделить регион, раздробить его страны и заново перекроить карты", проинформировала его канцелярия.



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Боевые действия распространились

на провинцию Идлиб. Фото ReutersvПо каналам обратной связи президент Сирии, как утверждает турецкая газета "Тюркие", начал искать контактов с Анкарой, чтобы уговорить ее заморозить боевые действия в провинциях Алеппо и Хама. По ее данным, глава сирийского государства через как минимум двух посредников направил властям соседней страны предложение о переговорах, несмотря на то что ранее "не отвечал на протянутую ему Турцией руку". Эту же версию продвигает проправительственная "Хюрриет", которая пишет: Дамаск "увидел цену своей ошибки". "В новых обстоятельствах Асад может пожать руку Эрдогану", – снисходительно допускает издание.

Сирийский официоз в прошлом неоднократно отмечал, что процесс двусторонней нормализации, которого с минувшего года активно добивалась Анкара для того, чтобы выселить со своей территории сотни тысяч арабских беженцев, не продемонстрировал прогресса. Причина – отказ президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждать вывод турецкого регулярного контингента из северных районов Сирии. Это принципиальный вопрос для Дамаска.



Почти за десятилетие Турция провела ряд сухопутных операций на территории соседа под предлогом создания "буферной зоны", свободной от курдских военизированных формирований. У курдов были собственные анклавы в провинции Алеппо, которые в эти дни пришлось им покинуть по специально открытым сухопутным коридорам. Курдские отряды, действующие в составе проамериканской коалиции "Демократические силы Сирии" (ДСС), приняли активизацию радикальных боевиков как свою собственную войну.



Так, в официальном заявлении командование ДСС осудило "атаки Турции и союзных ей фракций" на территории Сирии и охарактеризовало их активность как реализацию широкой стратегии Эрдогана "по оккупации сирийских земель и восстановлению границ османской эпохи". "Мы призываем все стороны – арабов, курдов, сирийцев, ассирийцев и туркоманов – объединиться против этих атак и укрепить единство, – говорится в сообщении ДСС. – Цель этих нападений – разрушить Сирию и превратить ее в центр международного терроризма".



Курдские командиры призвали сирийскую молодежь сплотиться вокруг ДСС. "Фаза, в которую мы вступаем, – это фаза всеобщей мобилизации", – предупредило руководство альянса.



Как заявил в беседе с "НГ" старший научный сотрудник российского Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин, Иран вполне может поддержать сирийское правительство как дополнительными вооружениями, так и непосредственно военными подкреплениями. "Возможно значительное увеличение численности иранских советников в Сирии и подконтрольных им добровольческих формирований, а также переброска союзных Ирану шиитских ополчений из соседнего Ирака, как уже было в 2010-х годах, – напомнил собеседник "НГ". – На фоне стабилизации в Сирии в последние годы Иран ведь тоже значительно сокращал численность своих военных и подконтрольных им сил в Сирии".



Однако проблемной точкой, по словам эксперта, здесь является риск обострения конфликта с Израилем и США из-за войны в секторе Газа. "Израильские ВВС за прошедший год значительно увеличили частоту и мощность своих ударов по различным объектам, связанным с подконтрольными Ирану формированиями в Сирии, – обратил внимание Лямин. – Отношения с американскими войсками в регионе тоже весьма напряженные, учитывая неоднократные случаи обменов ударами между американцами и проиранскими силами. Это все может серьезно затруднить переброску подкреплений и вооружений в Сирию. Например, Сирии очень помогло бы развертывание больших иранских разведывательно-ударных беспилотников, но они на сирийских авиабазах могут быть весьма уязвимы для ударов со стороны Израиля".