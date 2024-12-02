Правительство Франции не поладило с парламентом. Премьер-министру Мишелю Барнье грозит скорая отставка

01:23 03.12.2024

Французскому правительству под руководством Мишеля Барнье предстоит серьезное испытание. В понедельник в Национальной ассамблее обсуждался новый бюджет системы социальной защиты, с которым не согласна оппозиция. Стороны вошли в клинч, правительство остановилось на "силовом варианте", и теперь ему грозит скорая отставка. Рассказывает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



Вопросы бюджета и необходимых сокращений социальных расходов рассорили правительство и с левыми, и с правыми. Левые были изначально настроены на конфронтацию: Мишель Барнье мог пообещать хоть закон об аквариумных рыбках - не умолкая, клеймили кабинет позором, упрекая его в том, что нынешние министры сплошь подкаблучники Марин Ле Пен.



С ее "Национальным объединением" (RN) и вправду велись консультации, но в итоге правительство не уступило крайне правым по многим вопросам. "Национальное объединение" тоже осталось недовольно и пригрозило Мишелю Барнье вотумом недоверия.



В этой ситуации в день парламентских прений премьер-министр не стал тратить время на дополнительные уговоры и воспользовался статьей конституции 49.3. "Я думаю, что пришел момент истины, перед каждым встает вопрос его ответственности,- сказал господин Барнье.- Уверен, что французы не простили бы нас, если бы мы предпочли чьи-то частные интересы интересам нации".



Это все та же статья конституции, с помощью которой предыдущее - во главе с Элизабет Борн - правительство неоднократно добивалось принятия желаемых законов в обход голосования в парламенте. Разница в ситуации, и большая, состоит в том, что на сей раз у оппозиции может хватить голосов для того, чтобы отправить премьера за это в отставку.



Как предупредил глава "Национального объединения" Жордан Барделля, "премьер-министр забыл, что он возглавляет правительство, которое не имеет большинства в Национальной ассамблее". Сразу после применения правительством статьи 49.3 представители RN заявили, что выступят за вотум недоверия. Партия Марин Ле Пен решила показать, кто в парламенте настоящая хозяйка.



На вотум недоверия у оппозиции есть 48 часов. Обе главные группы противников правительства и одновременно ярые ненавистники друг друга - "Непокорившаяся Франция" и "Национальное объединение" - уже выработали свои предложения. Любопытно, что впервые в истории президентского правления Эмманюэля Макрона крайне левые, похоже, готовы присоединиться в голосовании к крайне правым, и наоборот.



У Мишеля Барнье есть шанс повторить судьбу премьер-министра Жоржа Помпиду, отправленного Национальной ассамблеей в отставку в 1962 году во времена президентства Шарля де Голля.



Генерал де Голль тогда ответил роспуском парламента - еще почти год президент Эмманюэль Макрон такой свободы не имеет.



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Результат нового антиправительственного голосования станет известен в ближайшие дни. Отставка Мишеля Барнье, если она последует, запустит заново уже надоевший избирателям процесс торговли вокруг назначения нового премьер-министра. На то, что при этом удастся переиграть карту, надеются левые. Но едва ли им позволят победить правые. А правым, соответственно, палки в колеса будут ставить левые. Правительство Мишеля Барнье может оказаться самым временным в нынешней V Республике и начать хоровод сменяющих друг друга правительств при разделенной натрое Национальной ассамблее.