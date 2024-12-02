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Слово пацана о БРИКС и оппонентах, - Дмитрий Выдрин
01:27 03.12.2024

02.12.2024

Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру

По большому счету, мир катастрофически справедлив. Он дает шанс порулить собой почти всем сословиям. Не взирая на последствия. Вы хотите? Получите!
Было время когда миром фактически правили респектабельные политологи. Упоминал уже как некогда пытался выяснить у корифея этого цеха Збигнева Бжезинского на чем основывается его абсолютное убеждение, что Россия без Украины не станет великой державой.
Тот отмахнулся. Мол, я так вижу. Он, видите ли, "видел", а весь мир воюет.
Или, многомесячное господство над планетой шустрых эпидемиологов. ВОЗ всех обрядил в тряпичные намордники, закошмарил народ клаустрофобией, порвал как грелку бесчисленные социальные связи. А потом, типа, извинился: "Перестарались, перебдели!"

Хорошо еще пока не дорвались до штурвала всякие там боди-позитивные, гей-активные, чайлд-фривольные…
Это пугает. Но вот, почему-то не боюсь усиливающегося влияния филологов. Может потому, что слово как-то ближе, теплее, интимнее моему сознанию, чем власть, вирусы и извращения.

Поясню на примерах. Одна среднеазиатская страна. В ее очень бедном, но крайне богатом полезными ископаемыми регионе (так бывает), бушует майдан.

Уже есть жертвы среди правоохранителей и протестантов. Уже перейден некий рубикон ненависти и остервенелости. Вроде осталось только надежда на войска. Но есть еще, блин, филология!
Предлагаю начальникам солнечной страны сжать характеристику ситуации до одного слова. Сжимали-сжимали…Получилось "самоволка".
А когда боец бежит в самоволку? Когда совпадают два фактора - недозагруз и сверхсоблазн. Если у него нет утренних стрельб, чистки оружия, дежурства по кухне, строевой…Если еще и девушка из соседнего поселка, что-то пообещает по телефону…Все! Подкопом или перекатом через ограду части.

Оттолкнулись от волшебного слова. Объявили о строительстве громадного комбината, который способен загрузить всю безработную местную молодежь. Пресекли соблазны, изъяв по ходу чемоданы с кэшем, переданные на пловешник для "самовольщиков" из пары посольств. И, собственно, все. Нет казана - нет майдана…
Или недавние президентские выборы тоже в южной горячей стране. По социологии неистовая оппозиция, готовая распетрушить в хлам красивую страну, тем не менее, доминирует. Власть в растерянности. Но находим волшебное слово: "Недострой".
Даже самый туп…непросвещенный избиратель понимает, что есть объекты, которые сможет достроить только переизбранная власть. Шашлык-машлык, откаты-дукаты…Ну, понимаете. А без этих объектов ему - избирателю, не будет тепло и светло. Кто достроит целые атомные электростанции? Поскрипели зубами, но проголосовали…
Увлекся прошлым. Сейчас об актуальном. Есть ли общее слово, которое объединяет столь далекие страны как Украина, Грузия, Сирия? Есть! НИППЕЛЬ!…
Наш Верховный делился когда-то еще подростковыми воспоминаниями о том, что даже улица имеет свои четкие представления об определенных правилах, о своеобразной чести. Впрочем, пересмотрите еще разок "Слово пацана".

Именно на улице возник термин "система ниппель" как крайне издевательское движение ништяков только в одну сторону. Но именно эта "ниппельная" доктрина геополитики стала базовой во взаимоотношениях Запада с остальным миром.
Довелось в давние уже времена проводить консультации сначала руководителям английских, а потом шведских банков. В первых роскошь, богатство, гламур. Во вторых - пуританство, минимализм, аскетизм. Поинтересовался почему так. Шведы разоткровенничались: " Богатство Англии - неадекватный обмен с колониями. Те им золото и драгоценности. В ответ же стекляшки и бумажки. А вот Швеция из-за Петра I так и не обзавелась колониями. Откуда ж роскошь?"
Когда базовой осью геополитики был трек Восток-Запад, неисчислимые богатства текли по этому плечу "золотому миллиарду", превращая его в бриллиантовый. Причем хватало обеим берегам Атлантики.

Вот тогда-то и была вмонтирована в мировое сообщество система "ниппелей". С односторонними, естественно, клапанами. В одну сторону реальные богатства - ископаемые, интеллектуальные, исторические. В другую - всякие симулякры от обещаний до технологического отстоя.
Например, между Россией и Европой таким меганиппелем стала Украина. И госпереворот в ней осуществили аккурат тогда, когда сосед предложил прагматично задуматься о перспективности и выгодности подобной роли.

Маленький, но активный ниппелек сделали из Грузии.
Сирию тоже попытались натянуть на ниппель, когда возникла идея транзитировать через нее в ЕС всю кладовую Залива….
Актуальная взрывная ситуация в этих странах - прямое следствие грядущих тектонических изменений.
Во-первых, со скрипом, натужно проворачивается заржавелая несущая геополитическая ось. Базовым ее плечом становится Север-Юг, вместо былого Восток-Запад. Соответственно, поменяется глобальное значение многих стран. Украина, Грузия, Сирия превращаются из транзитных узловых станций в полустанки.
Во-вторых, всего через несколько недель меняется команда старших геополитических механиков. Соответственно, поменяется их инструментарий.

Для демократов роль одностаронного клапана играли силовые детали - майданы, перевороты, террор.
Для респов - валютные. Точнее, долларовые. Ведь "зеленый" - это не валюта, а мембрана, фильтующая любые ресурсы в пользу хозяина.
Так вот совпало. Но нынешним властелинам "Ниппеля" надо успеть. Отсюда и их гиперактивность по всему миру...
Да, на Украине будет не просто. Это был гигантский ниппель, вокруг обслуживания которого возникла вся местная элита. Она абсолютно верит в свою прозападную роль. Да еще и часть российской ввела в блудняк. Здесь Россия противостоит не только Западу и его подмастерьям, но и самой себе.

Грузинская элита почти осознала свои скромные, но реальные национальные перспективы и готова с ними смириться. Сама-сама.
Сирийская элита так и не поверила полностью в смену геополитический оси и, сопутствующую утрату своей субрегиональной значимости. Будут торговаться. Хотя не чем…
А Трамп все же "голова". Понял, что именно БРИКС главная угрозам его владычеству. Особенно этот союз без доллара. Тогда возникает претендент взаимовыгодного движение между странами. Тогда рождается равноправное партнерство как новая мировая модель. Тогда крах "ниппельной" геополитики. Слово пацана!

Источник - Украина.Ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733178420


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