Швейцарский банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой

01:35 03.12.2024

Генпрокуратура Швейцарии предъявила обвинения банку Lombard Odier и одному из его бывших сотрудников в отмывании денег, связанных с деятельностью Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана. "Газета.uz" рассказывает, что известно об этом обвинении.



Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения банку Lombard Odier (Banque Lombard Odier) и одному из его бывших сотрудников в отмывании денег, связанных с деятельностью Гульнары Каримовой, дочери покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает офис генерального прокурора Швейцарии.



Обвинение связано с обстоятельствами, которые побудили офис генпрокурора 28 сентября 2023 года подать в Федеральный уголовный суд обвинение против Гульнары Каримовой и еще одного обвиняемого (подробнее об этом деле).



Их обвиняют в участии в преступной организации, известной как "The Office" ("Офис") и действовавшей в нескольких странах, а также в отмывании активов в Швейцарии в период с 2005 по 2012 год, которые, согласно обвинению, были получены от преступной деятельности этой организации, возглавляемой Каримовой.



Обвинение против банка

По данным ведомства, часть отмытых средств могла быть переведена на счета в банке Lombard Odier в Женеве, который считается одним из самых престижных банков Швейцарии. Банк и один из его бывших сотрудников - управляющий по работе с клиентами - подозреваются в том, что сыграли ключевую роль в сокрытии доходов от преступной деятельности "Офиса". Расследование против них велось с декабря 2016 года.



Банк обвиняется в несоблюдении стандартов по борьбе с отмыванием денег, а также своих внутренних процедур. В их числе:



недостаточная проверка владельцев счетов;

игнорирование обязательств по дополнительной проверке рискованных транзакций;

пренебрежение внутренними процедурами для работы с политически значимыми лицами (PEP).

Считается, что в период с 2008 по 2012 год система противодействия отмыванию денег в банке была недостаточной, что привело к систематическому отмыванию денег и позволило его сотруднику открывать и управлять счетами для "Офиса" без соответствующей проверки.



Обвинение против сотрудника

Обвиняемый, предположительно, знал Гульнару Каримову и нескольких членов организации "Офис" еще до того, как начал работать в Lombard Odier. В частности, это связано с его ролью в качестве члена инвестиционного комитета фонда, принадлежащего дочери бывшего президента.



После присоединения к банку в 2008 году он, как утверждается, поддерживал активные контакты с членами "Офиса" и предлагал свои услуги некоторым из них.



Отмечается, что он организовал открытие девяти банковских счетов для "Офиса", зная, что их средства получены за счет коррупции в телекоммуникационном секторе Узбекистана. Он, как утверждается, предпринял действия, направленные на препятствование установлению их происхождения, отслеживанию и конфискации преступных активов.



Обвиняемый, следует из заключения, впоследствии управлял этими банковскими счетами, в которых были указаны подставные бенефициарные владельцы, и не сообщил об этом внутри банка, несмотря на то, что знал, что настоящим и единственным бенефициарным владельцем средств была Гульнара Каримова.



Кроме того, экс-сотрудник, предположительно, ложно описывал одну из компаний "Офиса" как действующее предприятие, зная, что у нее не было никакой коммерческой деятельности и сотрудников. Эта компания, как утверждается, была создана преступной организацией исключительно для того, чтобы предоставить легальное прикрытие для перевода средств преступного происхождения.



Обвиняемому также вменяется, что он не разъяснял или ложно разъяснял экономическое происхождение кредитов и дебетов, связанных с девятью банковскими счетами, а также не информировал подразделение по мониторингу соблюдения нормативных требований. Это позволило ему обойти обязательство немедленно сообщать о подобных случаях в Швейцарское бюро по борьбе с отмыванием денег.



Кроме того, в ноябре 2011 года и июне 2012 года обвиняемый, как утверждается, позволил неуполномоченному члену "Офиса" получить доступ к сейфу, связанному с банковским счетом организации в Lombard Odier, и удалить документы, которые использовались для юридического прикрытия переводов средств, либо переместить эти документы в другой сейф.



Банк и бывший сотрудник обвиняются в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.



Как пишет Financial Times, Lombard Odier способствовал сокрытию миллиардов долларов, полученных Каримовой в результате хищений и вымогательств, связанных с контролем над государственными контрактами в Узбекистане.



Каримова также связана со вторым по величине банкротством в истории Швейцарии. В 2010 году Zeromax, зарегистрированная в кантоне Цуг и занимавшаяся исключительно инвестициями в Узбекистане, обанкротилась, оставив долги на сумму 4,6 млрд долларов.



Эта компания, утверждают ее кредиторы, использовалась Каримовой в качестве прикрытия, а значительная часть ее состояния остается замороженной на швейцарских банковских счетах.



Общая сумма активов во Франции, США, Латвии и других странах, относящихся к Гульнаре Каримовой и возглавляемой ею преступной группе, оценивается почти в 1,4 млрд долларов, или 15 трлн сумов. Замминистра юстиции Музраф Икрамов в 2022 году отмечал, на эти деньги можно построить 1400 школ.



Гульнара Каримова в 2015 году была приговорена к 5 годам ограничения свободы, а затем переведена в колонию в 2019 году. В марте 2020 года ее осудили еще на 13 лет и 4 месяца "по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах".