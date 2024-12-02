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|ВС РФ создали еще один плацдарм за Осколом – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
01:54 03.12.2024
Алия Демина
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 2 декабря в разрезе СВО. Русские войска форсировали Оскол еще в одном месте, но уже южнее пгт Двуречная. Нардеп Рады Безуглая обрушилась с критикой на главкома ВСУ Сырского из-за отправки всех возможных сил в Купянск. Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог опубликовал американский план мира.
Прорыв-провокация и реальный плацдарм-2
История с обманным маневром русской армии в Купянске продолжает приносить плоды. Прежнее ослабление оборонительной полосы украинских частей по западному берегу Оскола из-за прорыва ВС РФ в город, по всей видимости, оказалось недооценено. Неприятель мало того что оголил куда большее количество позиций по реке, перебрасывая силы оттуда в город, так и не сделал никаких выводов из того, что русские войска создали уже один плацдарм. ВСУ не вернули на прежние позиции личный состав, переброшенный в город для укрепления гарнизона в ожидании нового прорыва русских частей. Серия ошибочных решений украинской стороны позволила ВС РФ создать еще один плацдарм. Новая зона высадки на западном берегу Оскола расположена южнее пгт Двуречная. Совокупность наличия наших сил как севернее, так и южнее населенного пункта означает для неприятеля серьезнейшее осложнение обстановки. ВСУ в скором времени рискуют утратить контроль над пгт Двуречная, ВС РФ со стороны плацдарма, в районе села Новомлынск и соседнего урочища, уже завязали бои с противником в северо-восточной части населенного пункта. Но появление новой зоны контроля русских войск на западном берегу реки Оскол означает, что оппонент в пгт Двуречная может столкнуться с вспомогательным ударом с юга. Учитывая, что все украинские силы сведены в Купянск, ВСУ некем оборонять пгт. Кроме того, противник оказался практически полностью изолирован в населенном пункте, так как трассы, ведущие на север и юг, уже перерезаны русскими штурмовиками. Ожидать подкреплений бессмысленно, а самим прорываться – самоубийство. Поэтому неприятель не станет цепляться за населенный пункт и, весьма вероятно, отступит по трассе, уходящей на запад, пока та еще относительно безопасна.
Теперь, когда у ВС РФ в активе целых два полноценных плацдарма на западном берегу Оскола, русским войскам требуется обеспечить полосу устойчивости второго. Этого можно достигнуть занятием села Дальнее и прилегающей к нему местности, что, в свою очередь, создаст предпосылки для действий против пгт Двуречная. В конечном счете главная задача обоих плацдармов на данный момент состоит в том, чтобы соединиться, а это станет возможным с овладением данным населенным пунктом. У ВСУ очень мало времени, чтобы предпринять контрмеры, но для них противнику нужны силы, которых пока нет. Украинская сторона попала в крайне тяжелое положение, когда скованы боем или угрозой прорыва вообще все доступные подразделения, а подкрепление можно дать только за счет ослабления другого участка или направления. При этом у противника нет времени.
С больной головы на здоровую
В связи с резким ухудшением оперативной ситуации для ВСУ на Купянском направлении вследствие форсирования русскими войсками реки Оскол сразу в двух местах активизировалась и нардеп Безуглая.
"Какое рациональное объяснение того, что через два года после освобождения Харьковщины на реке Оскол и на границе с Россией не построены фортификации? Вопрос риторический. Русские переходят Оскол и дальше – Боровая, Изюм, Балаклея. Все повторяется. Но генералы неприкосновенны?", – написала она у себя на странице в соцсетях.
Это не что иное, как очередной виток внутриполитической борьбы украинских элит, целью которой является смещение с должности главкома ВСУ Сырского. Не стоит забывать, что еще на прошлой неделе в системе высшего военного руководства страны произошли изменения, в отставку отправился один из заместителей Сырского, а на должность командующего сухопутных войск вступил Драпатый, сменив Павлюка. Это самые конкретные сигналы, что в вооруженных силах незалежной готовится "полная смена караула". Но для снятия Сырского нужен конкретный повод, который развяжет Зеленскому руки в этом вопросе. И тут как тут нардеп Безуглая с ее набором для "имиджевых убийств" определенных персон. Но вот в чем уникальность этой конкретной ситуации. В качестве повода Безуглая или ее заказчики выбрали русские плацдармы на западном берегу Оскола, даже не сообразив, что, стреляя в Сырского, попадают в Зеленского. Да, нынешнего главкома в ВСУ не любят и для этого есть множество причин, но в том, в чем его обвиняет Безуглая, как таковой вины самого генерала нет. Стоит разобраться в вопросе поподробнее.
Безуглая обвиняет Сырского в том, что оборонительные сооружения за Осколом якобы не были возведены и именно это стало причиной успеха форсирования реки ВС РФ. Фортификация была в виде полосы земляных укреплений, а то, что украинская армия ничего не смогла сделать – это непосредственная вина Зеленского, отдавшего приказ любой ценой и в кратчайшие сроки обеспечить насыщение обороны Купянска. Делать командованию незалежной было нечего, и оно, исполняя приказ, сняло с соседних секторов всех, кто был под рукой. Толку даже от системы бункерных укреплений не будет, если их никто не обороняет.
Безуглая также мешает вопрос обороны приграничья и вопрос обороны по берегу водной преграды, где соответствующие мероприятия сильно разнятся друг от друга. То есть старое обвинение Сырского в отсутствии установки противотанковых заграждений в виде "зубов дракона" в Волчанском районе Харьковской области она перенесла и на оборонительную линию по Осколу, где конструкции такого типа вообще не нужны. Но Безуглая, смешав несовместимое, добилась цели, обвинение против главкома ВСУ звучит достоверно и обоснованно, особенно когда в сложившейся ситуации вины Зеленского куда больше. Но на Украине такие тонкости никого не волнуют.