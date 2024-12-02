ВС РФ создали еще один плацдарм за Осколом – итоговая сводка Readovka за 2 декабря

01:54 03.12.2024

Алия Демина



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 2 декабря в разрезе СВО. Русские войска форсировали Оскол еще в одном месте, но уже южнее пгт Двуречная. Нардеп Рады Безуглая обрушилась с критикой на главкома ВСУ Сырского из-за отправки всех возможных сил в Купянск. Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог опубликовал американский план мира.



Прорыв-провокация и реальный плацдарм-2



