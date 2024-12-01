На сирийском фронте есть перемены. Мировые державы выясняют причастных к наступлению боевиков на Алеппо, - Къ

02:04 03.12.2024

01.12.2024,



Антиправительственные силы, которые на прошлой неделе начали мощное наступление на позиции сирийской армии, взяли под свой контроль стратегически важные районы на севере страны - в частности, значительную часть второго по величине города Алеппо. Успехи боевиков застали врасплох официальный Дамаск и его союзников - Москву и Тегеран. В то время как главные вопросы адресованы Турции как одному из гарантов деэскалации, в Тегеране и Анкаре заявляют о заговоре США и Израиля.



О масштабе неожиданного наступления антиправительственных сил, начавшегося 27 ноября, свидетельствует заявление Минобороны Сирии. "В течение последних дней вооруженные террористические организации, связанные с "Джебхат ан-Нусрой" (признана террористической и запрещена в РФ.- "Ъ"), при поддержке тысяч иностранных террористов, тяжелого вооружения и большого количества беспилотников начали массированную атаку с нескольких направлений в Алеппо и Идлибе. Наши вооруженные силы ведут ожесточенные бои на полосе более 100 км, чтобы остановить их продвижение. Десятки бойцов наших вооруженных сил погибли и получили ранения",- сообщили в военном ведомстве.



Свою оценку новой эскалации дал и замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (структура в составе российской военной группировки в Сирии) Олег Игнасюк. "Центром по примирению фиксируется продолжение обострения обстановки в Сирийской Арабской Республике вследствие перехода террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ.- "Ъ") и других радикальных оппозиционных вооруженных формирований в совместное наступление на позиции сирийских правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб",- сообщил представитель российского командования в Сирии.



Как следовало из его заявления, для поддержки сирийской армии ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, их пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. "Мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее восстановили конституционный порядок",- сказал, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.