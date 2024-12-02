Посланные "на три буквы". Песков и К не заметили оскорблений России со стороны Зеленского

02:18 03.12.2024

В Кремле ответили на оскорбления Зеленского в адрес России

Песков сообщил, что не слышал об оскорблениях Зеленского про "три буквы"

Кира Батдалова



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Александром Юнашевым кратко прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, пославшего Россию на три буквы.



Он заявил, что не слышал этих слов Зеленского, однако отметил, что у России сейчас "более конструктивная повестка дня".



В понедельник на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Зеленского спросили, на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта, на что тот ответил: "Желательно на три буквы". После этого в зале раздался смех, а Шольц заулыбался.



Ситуацию также прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, По ее словам, Шольц и не догадывался, что под тремя буквами Зеленский имел в виду "ФРГ".



Ранее Захарова назвала Зеленского "дешевкой".