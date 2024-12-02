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Военный полигон "Украина", или Как западная техника помогает развивать русское оружие, - ФСК
02:29 03.12.2024

02.12.2024 | Егор ВОЛКОВ

СВО на Украине стало не только столкновением между НАТО и Россией, но и боевым полигоном, на котором страны Запада испытывают свою военную технику в противостоянии с советским и российским вооружением.

После переворота в Киеве в 2014 году западные страны, делая вид, что пытаются способствовать установлению мира на востоке Украины, накачивали ВСУ техникой и вооружением. На Украине постепенно вводились стандарты НАТО, а западные военные советники обучали военнослужащих пользоваться западной техникой.
Однако наибольший поток военной "помощи" Запада, как и самого вооружения, пошел на Украину после начала СВО.
Часть поставленных киевской власти вооружений состояла из бывшей советской техники, которую СССР в свое время массово поставлял в европейские страны социалистического блока. Ее освоение не вызвало никаких проблем в ВСУ, которые большей частью использовали именно советское вооружение.

Вместе с тем практически все страны НАТО поставляли свое или приобретенное в других странах западное вооружение, да и запасы советского вооружения были не бесконечны.
Появление современного западного вооружения на украинском театре военных действий вызвало неподдельный интерес как у российских вооруженных сил, так и у предприятий ВПК России, а также вопрос насколько эффективно его боевое применение.

С одной стороны, Запад десятилетиями кичился своими военными разработками, но практически всегда применял их против стран, не имеющих возможности полноценно противостоять войскам НАТО. С другой стороны, еще со времен СССР прямое противостояние военной техники капиталистического и социалистического блоков всегда способствовало созданию новых образцов, а то и целых видов советской, а затем и российской военной техники.

Вместе с тем нужно учесть, что объемы военного финансирования России и стран НАТО несопоставимы. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), за 2023 год военные расходы одних только США составили 916 млрд. долларов (37% от военного бюджета всех стран мира), а всех стран НАТО – более 1,3 триллиона американских долларов (57%).
К этому можно также добавить военные расходы стран-партнеров имеющих статус "основной союзник вне НАТО". Для примера: военные расходы только двух таких азиатских стран – Южной Кореи и Японии –составили порядка 100 млрд. долл. Да и военный бюджет Украины достиг 65 млрд. долл. США.
При этом военные расходы РФ в 2023 году составили (в валютном эквиваленте) меньше 110 млрд. долл. США (4,5% общемировых расходов).

Не имея сравнимого со странами НАТО объема финансирования, российскому ВПК удается выпускать кардинально новые виды вооружений, а также улучшать уже использующуюся ВС РФ военную технику, что находит свое отражение в результатах СВО.
Одним из источников совершенствования российского вооружения стали полученные на поле боя образцы военной техники НАТО. Полный их перечень опубликовать невозможно. Сюда входит бронетехника (танки, БМП, БТР и бронированные машины), патрульные катера, зенитно-ракетные и ракетно-пушечные комплексы, радиолокационные станции и другие средства ПВО, средства связи и радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), противорадиолокационные и крылатые ракеты различного типа, гранатометы и противотанковые комплексы, стрелковое оружие и многое другое.

Среди наиболее известных образцов западного вооружения, захваченного ВС РФ, можно назвать американские танки Abrams, британские Challenger и немецкие Leopard; американские бронированные машины Bradley и немецкие Marder; французско-итальянские подвижные ЗРК Mamba, новейшие немецкие зенитные самоходные установки Skynex, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и шведско-британские переносные противотанковые комплексы NLAW. Не забываем еще про дальнобойные ракеты ATACMS (США), Storm Shadow (Великобритания) и Scalp (Франция).

И все они рано или поздно попадают в подразделения военно-научного комплекса ВС РФ и на предприятия ВПК для поиска решений противодействия, методов поражения вооружения НАТО, а также разработки новой российской военной техники.

Еще в 2023 году Президент РФ Владимир Путин предупреждал страны НАТО, что захваченная российскими военными современная зарубежная военная техника будет тщательно изучаться: "Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну, посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть, причем весьма эффективная, ну, скажем, взять танк Т-90 "Прорыв". Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения. Но и противник производит современную технику. Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, есть ли там что-то, что можно применить у нас, – ну почему нет?"

По словам председателя Военно-научного комитета ВС РФ, заместителя начальника Генштаба Василия Трушина, за период СВО проанализировано более 100 трофейных образцов новейшего западного вооружения.
Результаты передаются предприятиям российского ВПК, которые "дорабатывают образцы вооружения, далее совместно с профильными научно-исследовательскими институтами проводят испытания и военно-технические эксперименты: сначала – на испытательных полигонах Министерства обороны, затем – в боевых условиях".

При этом "военные ученые тесно взаимодействуют с конструкторами, все больше времени проводят на испытательных полигонах и сборных пунктах поврежденных машин".
Немаловажно, что найденные российскими разработчиками решения позволили ВС РФ достигнуть "технологической внезапности" на полях СВО, когда противник "не понимает, какими средствами он поражается, по каким техническим принципам работает наше оружие и, как следствие, не может организовать эффективное противодействие".

Стоит отметить, что обновленная российская военная техника, как и новые виды вооружений, вызывают все больший интерес на мировом рынке вооружений. Несмотря на то что за период 2019-2023 гг. Россия находится на третьем месте с 11% долей мирового экспорта оружия (логично, ведь сейчас нужно обеспечить оружием в первую очередь свои ВС), на международных выставках российское вооружение поражает посетителей своими характеристиками.

Например, в феврале 2024 г. на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show в Саудовской Аравии российский ВПК представил новейшие истребители, транспортники, вертолеты и ракеты к ним, БПЛА и системы ПВО, катера на подводных крыльях и подводные аппараты, бронетехнику и снайперское оружие.
В сентябре 2024-го на международной выставке вооружений ADEX в Азербайджане был представлен комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э", современные БПЛА и постановщики помех, которые высоко зарекомендовали себя на полях СВО.

В ноябре 2024 г. на международной выставке Airshow China в КНР свою продукцию представили более 20 ведущих оборонных предприятий России, специализирующихся на разработке и производстве военных самолетов, вертолетов, авиационных средств поражения, систем и комплексов ПВО и ПРО, радиоэлектронной борьбы, двигателей и авионики. Звездой выставки стал суперсовременный истребитель пятого поколения Су-57.
Так что западная техника, которую перемалывают ВС РФ на Украине, приносит определенную пользу для развития ВПК России, а в дальнейшем принесет в бюджет государства миллиарды от экспортных контрактов высоко зарекомендовавшего себя русского оружия.

Источник - fondsk.ru
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