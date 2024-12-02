Дональд Трамп глубоко копает под ФБР. Ведомство может возглавить сторонник теории "глубинного государства" Кэш Патель

03:26 03.12.2024

Решение выдвинуть Кэша Пателя на пост директора ФБР спровоцировало в Вашингтоне новый виток дискуссий о кадровой политике Дональда Трампа. Кандидата - одного из самых ярых сторонников избранного президента - за крутой нрав сравнивают с Иосифом Сталиным. От него ожидают не непредвзятого руководства ведомством, а атак на противников 47-го президента. И, выражаясь словами самого господина Трампа, борьбы с "вашингтонским болотом", подчиняющимся "глубинному государству". Впрочем, кандидатура Кэша Пателя еще может и не пройти через Сенат.



Вероятный будущий глава ФБР Кэш Патель (на фото: на предвыборном митинге Дональда Трампа в Аризоне) - один из самых ярых сторонников избранного президента США



Комментируя выбор Дональда Трампа, который в эти дни заканчивает формирование своей команды, конгрессмен-демократ Джейми Раскин заявил в эфире CNN: избранный президент хочет видеть на должности главы ФБР "максимально преданного человека", в результате чего фактор профессионализма отходит на второй план. А советник Дональда Трампа по нацбезопасности в 2018–2019 годах (а затем его ярый критик) Джон Болтон сравнил Кэша Пателя с Иосифом Сталиным и призвал Сенат проголосовать против этой кандидатуры.



Между тем сенатор-республиканец Тед Круз назвал господина Пателя "очень сильным кандидатом". "Все эти плачи и скрежет зубов, все эти люди, рвущие на себе волосы,- это именно те люди, которые встревожены приходом настоящего реформатора",- заявил он CBS.



При утверждении кандидатуры многое будет зависеть от республиканских руководителей Сената, а они оперативно свое отношение к Кэшу Пателю не высказали.



Объявляя на минувших выходных о своем выборе, Дональд Трамп охарактеризовал Кэша Пателя как "блестящего юриста", патриота, "защитника истины, ответственности и конституции". По словам избранного президента, господин Патель сыграл "ключевую роль в раскрытии мистификаций" - обвинений в якобы имевшихся связях первой администрации Дональда Трампа с Россией.



Кэш Патель ранее руководил аппаратом министра обороны, а до этого был старшим директором по контртерроризму в Совете национальной безопасности (СНБ).



The New York Times (NYT) утверждает, что господин Патель получил работу в СНБ после того, как, будучи сотрудником аппарата комитета по разведке Палаты представителей, произвел неизгладимое впечатление на Дональда Трампа как главный автор так называемой записки Нуньеса.



В документе подробно описывались ошибки, допущенные Министерством юстиции при получении ордера на слежку за одним из советников на тот момент кандидата в президенты Трампа (целью спецслужб был поиск доказательств связей с РФ). Чиновники ФБР и Министерства юстиции обвинялись в записке в предвзятом отношении к Дональду Трампу и злоупотреблении полномочиями.



NYT рассказала также, что в 2019 году Кэш Патель мог стать "политическим палачом" в администрации Трампа. Бывший заместитель советника по нацбезопасности Чарльз Купперман пояснил изданию: господин Патель должен был бы проверять членов правительства на лояльность. К слову, еще в пору работы в Пентагоне Кэш Патель проявлял себя в этом качестве, открыто призывая к чисткам в силовых структурах и продвигая идеи о влиянии на них "глубинного государства" (теория заговора, согласно которой в США есть группа неизбираемых госслужащих, которые существенно влияют на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство). Однако господина Трампа в последний момент отговорили от передачи чиновнику функций "блюстителя лояльности".



После того как Джо Байден занял Овальный кабинет, Кэш Патель остался одним из самых заметных союзников экс-президента. Он яро отстаивал теорию об украденной победе Дональда Трампа на выборах-2020 и выступал в его защиту на судебных процессах. А созданный им фонд был призван оказывать финансовую помощь в том числе и семьям людей, обвиняемых в нападении на Капитолий 6 января 2021 года. Кроме того, бывший сотрудник администрации продавал мерч с Дональдом Трампом под брендом K$H (игра слов и символов, напоминает слово "cash" - "наличные") и выпустил серию детских книг о "короле Дональде", где отвел себе роль помогающего ему волшебника.



Даже среди сторонников господина Трампа претендент на пост главы ФБР широко известен как противоречивая фигура, чья ценность в значительной степени обусловлена недоверием к устоявшейся системе власти (сам избранный президент не раз называл ее "вашингтонским болотом", подчиняющимся "глубинному государству").



Среди прочего господин Патель обещал бороться против, по его мнению, нечестных журналистов, за которыми обещал "прийти".



А также рассуждал о том, что он бы сделал с ФБР, будь его воля: "открыл бы (в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне.- "Ъ") музей "глубинного государства"", а "7 тыс. сотрудников, которые работают в этом здании, отправил бы по всей Америке гоняться за преступниками".



Екатерина Мур, Вашингтон

2.12.24