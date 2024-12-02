 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.12.2024
04:17  Украинская армия переходит в наступление. На одни и теже грабли.., - Константин Машовец
04:12  Китай пытается выруливать свою экономику со внешнего на внутренний рынок, - Валентин Катасонов
03:26  Дональд Трамп глубоко копает под ФБР. Ведомство может возглавить сторонник теории "глубинного государства" Кэш Патель
03:04  Золотая Орда и золотой век. Кому нужна "перезагрузка" российской истории, - Дмитрий Тараторин
02:29  Военный полигон "Украина", или Как западная техника помогает развивать русское оружие, - ФСК
02:18  Посланные "на три буквы". Песков и К не заметили оскорблений России со стороны Зеленского
02:04  На сирийском фронте есть перемены. Мировые державы выясняют причастных к наступлению боевиков на Алеппо, - Къ

01:54  ВС РФ создали еще один плацдарм за Осколом – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
01:35  Швейцарский банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой
01:27  Слово пацана о БРИКС и оппонентах, - Дмитрий Выдрин
01:23  Правительство Франции не поладило с парламентом. Премьер-министру Мишелю Барнье грозит скорая отставка
01:19  Турцию уговаривают придержать сирийских боевиков, - Игорь Субботин
01:17  Торг и эскалация: как Трамп собирается доминировать на переговорах, - В.Стоякин
01:15  Бишкек предлагает Сеулу золотые месторождения, - Виктория Панфилова
01:00  Индия и Пакистан переходят в приграничное состояние. Дели и Исламабад опять готовятся к противостоянию, - С.Строкань
00:53  Прочный дивный новый мир, - Евгений Норин
00:48  Сирия: "длинная рука" зарубежных спецслужб, - Вл.Малышев
00:46  Байкал, как и Волгу, залили грязными стоками за миллиарды бюджетных рублей, - Сергей Аксенов
00:39  Не буди лихо, пока оно тихо: Запад не готов услышать Россию, - Елена Караева
00:37  Власти Бухарской области перешли на чрезвычайный режим работы из-за бедности населения
00:31  Рубль упал, а хоронят доллар, - Виктория Никифорова
00:13  Сирийским боевикам готовят персидский ответ. Иран активизирует каналы военной помощи Башару Асаду
00:02  Он привнес в фантастику человечность. Кир Булычев исправленный и дополненный к 90-летию со дня рождения
Понедельник, 02.12.2024
16:42  Памятник Заманбеку Нуркадилову - одиозному чиновнику и казахскому трайбалисту открыли на родине
16:41  От манихеев до дашнаков. Как зарождалась армянская диаспора ЦентрАзии, - П.Бологов
16:18  Сирийский коллапс. Падение Алеппо знаменует новый этап гражданской войны, - Кирилл Семенов
13:32  В Питере кошмарную травму получил лидер сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип
13:14  Новый банк развития БРИКС выдаст РФ займов на $1,2 млрд
13:12  Егор Гайдар. Похабная ухмылка мальчиша-плохиша, - П.В.Густерин
13:08  Невозможная версия будущего. Мифы референдума о независимости Украины, - А.Семченко
13:06  Американский флот на Ближнем Востоке: если бить, то наверняка
13:04  Купянская рокировка принесла ВС РФ новый плацдарм
13:00  Новый прорыв русских: Днепропетровская область все ближе. РосАрмия рвется к Великой Новоселке
12:08  Клара Стателло: Безумие Байдена ставит под угрозу все человечество. Западные страны не готовы к войне в своем доме
10:26  И варяги, и греки: как европейцы переезжают в Россию, - "Известия"
10:04  Премьер Ираклий Кобахидзе: власти Грузии не допустят сценария украинского Майдана
09:31  "Жанаозенский протест": кризис жанра, - Данияр Ашимбаев
06:13  В Кыргызстане откроется самый большой торговый комплекс в ЦентрАзии - 43 тыс. кв. м.
05:51  Превращение базовой подготовки в передовое базирование, - Ростислав Ищенко
04:55  Главная интрига. Израиль просит Россию заняться Ближним Востоком, - Станислав Тарасов
04:53  США готовятся торговать, а Европа - воевать, - Сергей Савчук
04:48  Зеленский, Ермак и разбитое корыто Украины, - Михаил Павлив
04:47  Запад уверен, что Россия проглотит катастрофический обман еще раз, - Кирилл Стрельников
04:44  Свистать всех на газ. Поставки углеводородов в Азию по Севморпути выросли на 14,5% за год
04:40  Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. Ничего, Трамп скоро посадит
04:36  Индия теряет союзника на восточном фронте, - Владимир Скосырев
04:34  Дональд Трамп требует от БРИКС валютных обязательств, - НГ
03:48  На сирийском фронте есть перемены. Армия Асада - условно боеспособна. Добьют? - Сергей Строкань
03:29  Хуситы (красавцы!) достали-таки ракетой авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72)
02:43  Эффект "Орешника". Удар новейшей российской ракетой меняет формат спецоперации, - Максим Столетов
01:57  Почему наступление в Алеппо спровоцирует теракты по всему миру
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дональд Трамп глубоко копает под ФБР. Ведомство может возглавить сторонник теории "глубинного государства" Кэш Патель
03:26 03.12.2024

Решение выдвинуть Кэша Пателя на пост директора ФБР спровоцировало в Вашингтоне новый виток дискуссий о кадровой политике Дональда Трампа. Кандидата - одного из самых ярых сторонников избранного президента - за крутой нрав сравнивают с Иосифом Сталиным. От него ожидают не непредвзятого руководства ведомством, а атак на противников 47-го президента. И, выражаясь словами самого господина Трампа, борьбы с "вашингтонским болотом", подчиняющимся "глубинному государству". Впрочем, кандидатура Кэша Пателя еще может и не пройти через Сенат.

Вероятный будущий глава ФБР Кэш Патель (на фото: на предвыборном митинге Дональда Трампа в Аризоне) - один из самых ярых сторонников избранного президента США

Комментируя выбор Дональда Трампа, который в эти дни заканчивает формирование своей команды, конгрессмен-демократ Джейми Раскин заявил в эфире CNN: избранный президент хочет видеть на должности главы ФБР "максимально преданного человека", в результате чего фактор профессионализма отходит на второй план. А советник Дональда Трампа по нацбезопасности в 2018–2019 годах (а затем его ярый критик) Джон Болтон сравнил Кэша Пателя с Иосифом Сталиным и призвал Сенат проголосовать против этой кандидатуры.

Между тем сенатор-республиканец Тед Круз назвал господина Пателя "очень сильным кандидатом". "Все эти плачи и скрежет зубов, все эти люди, рвущие на себе волосы,- это именно те люди, которые встревожены приходом настоящего реформатора",- заявил он CBS.

При утверждении кандидатуры многое будет зависеть от республиканских руководителей Сената, а они оперативно свое отношение к Кэшу Пателю не высказали.

Объявляя на минувших выходных о своем выборе, Дональд Трамп охарактеризовал Кэша Пателя как "блестящего юриста", патриота, "защитника истины, ответственности и конституции". По словам избранного президента, господин Патель сыграл "ключевую роль в раскрытии мистификаций" - обвинений в якобы имевшихся связях первой администрации Дональда Трампа с Россией.

Кэш Патель ранее руководил аппаратом министра обороны, а до этого был старшим директором по контртерроризму в Совете национальной безопасности (СНБ).

The New York Times (NYT) утверждает, что господин Патель получил работу в СНБ после того, как, будучи сотрудником аппарата комитета по разведке Палаты представителей, произвел неизгладимое впечатление на Дональда Трампа как главный автор так называемой записки Нуньеса.

В документе подробно описывались ошибки, допущенные Министерством юстиции при получении ордера на слежку за одним из советников на тот момент кандидата в президенты Трампа (целью спецслужб был поиск доказательств связей с РФ). Чиновники ФБР и Министерства юстиции обвинялись в записке в предвзятом отношении к Дональду Трампу и злоупотреблении полномочиями.

NYT рассказала также, что в 2019 году Кэш Патель мог стать "политическим палачом" в администрации Трампа. Бывший заместитель советника по нацбезопасности Чарльз Купперман пояснил изданию: господин Патель должен был бы проверять членов правительства на лояльность. К слову, еще в пору работы в Пентагоне Кэш Патель проявлял себя в этом качестве, открыто призывая к чисткам в силовых структурах и продвигая идеи о влиянии на них "глубинного государства" (теория заговора, согласно которой в США есть группа неизбираемых госслужащих, которые существенно влияют на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство). Однако господина Трампа в последний момент отговорили от передачи чиновнику функций "блюстителя лояльности".

После того как Джо Байден занял Овальный кабинет, Кэш Патель остался одним из самых заметных союзников экс-президента. Он яро отстаивал теорию об украденной победе Дональда Трампа на выборах-2020 и выступал в его защиту на судебных процессах. А созданный им фонд был призван оказывать финансовую помощь в том числе и семьям людей, обвиняемых в нападении на Капитолий 6 января 2021 года. Кроме того, бывший сотрудник администрации продавал мерч с Дональдом Трампом под брендом K$H (игра слов и символов, напоминает слово "cash" - "наличные") и выпустил серию детских книг о "короле Дональде", где отвел себе роль помогающего ему волшебника.

Даже среди сторонников господина Трампа претендент на пост главы ФБР широко известен как противоречивая фигура, чья ценность в значительной степени обусловлена недоверием к устоявшейся системе власти (сам избранный президент не раз называл ее "вашингтонским болотом", подчиняющимся "глубинному государству").

Среди прочего господин Патель обещал бороться против, по его мнению, нечестных журналистов, за которыми обещал "прийти".

А также рассуждал о том, что он бы сделал с ФБР, будь его воля: "открыл бы (в штаб-квартире ведомства в Вашингтоне.- "Ъ") музей "глубинного государства"", а "7 тыс. сотрудников, которые работают в этом здании, отправил бы по всей Америке гоняться за преступниками".

Екатерина Мур, Вашингтон
2.12.24

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733185560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Вопросы защиты прав детей в Казахстане Спикер Сената обсудил с участниками конференции ЮНИСЕФ
- Мажилис рассмотрит поправки в законы "О почте" и "О культуре"
- Объем промышленного производства в Астане увеличился на 7%
- Состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- "Жанаозенский протест": кризис жанра
- О повышении базовой ставки до 15,25%
- Проект нового Налогового кодекса обсудили на заседании Общественной палаты
- Тамара Дуйсенова встретилась с руководителями организаций сферы образования и спорта СКО
- Пятая встреча министров иностранных дел формата "Центральная Азия – Китай" прошла в духе взаимного сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  