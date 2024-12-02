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Майдадзе. Для Грузии подавление протеста станет проверкой на зрелость, - Илья Титов
03:43 03.12.2024

На протяжении всего 2024-го и части 2023 года мы видели странную картину: под руководством тех же людей, что и раньше, не провозглашая никаких резких изменений и не прописывая в своей конституции стремление в ОДКБ и БРИКС, Грузия резко поменяла курс. До поры этот поворот выражался только во внутренних боданиях и редких осуждениях извне, но 28 ноября официально оформился в отказ от евроинтеграции. Формально - лишь приостановка переговоров о вступлении в ЕС и отказ от получения евросоюзных грантов до 2028 года, но что к тому времени останется от брюссельских или тбилисских мотивов в нынешнем виде - бог весть. Эта приостановка - вообще очень странный предмет: о ней мы знаем лишь со слов европейских чиновников, которые неоднократно переиначивались, дополнялись или отзывались. Доходило даже до удаления постов в соцсетях. Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сначала обвинил в этой приостановке Грузию, потом, после слов премьер-министра Грузии Кобахидзе, сказал, что это была инициатива Брюсселя, ну а после выразил свое сожаление в связи с решением Тбилиси. Профессиональные протестуны, десятилетиями выращивавшиеся в грузинской столице, решили, что вникать в такие тонкости ни к чему, поэтому рванули устраивать в Грузии майдан.

В итоге с конца прошлой недели Тбилиси ходит ходуном. В соответствии с хорошо знакомым и не меняющимся уже много лет сценарием все начинается с "разгона мирных студентов" (про то, что эти мирные студенты больше напоминали подготовленную к столкновениям городскую урлу и швырялись камнями в поначалу стоявших пассивно омоновцев, говорить не принято). Потом пошли погромы, поджоги - здания парламента в том числе, а также "импровизированное оружие" в виде выпускаемых в лица полицейских фейерверков. Ну вы знаете эти мирные протесты. На четвертую ночь майдана в ход пошли коктейли Молотова, и наблюдатели с нетерпением ожидают бенефиса неизвестных снайперов, которые окропят "народный бунт" кровью "народных бунтовщиков".

Параллельно хаосу на нескольких улицах и площадях центра столицы - напоминаю, что это не "общенародный протест", каким его пытаются изобразить, - в коридорах власти активизировалась уже привычная борьба. Самый оппозиционный политик страны, президентша-из-Парижа с околоотрицательным рейтингом за пределами беснующихся площадей Саломе Зурабишвили грассирует, что не собирается покидать пост после истечения срока полномочий в декабре, - мол, парламент нелегитимен, выборы она не признает, и вообще, вас тут не стояло, трон Гондора мой, и я не отдам его. Реальное первое лицо премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявляет, что президент все равно сменится. Усугубляя кризис власти, грузинские послы из-за границы открещиваются от повестки парламента, американцы приостанавливают стратегическое партнерство с Тбилиси - словом, внешняя защита грузинского суверенитета во все поля. Привычные стереотипы выворачиваются наизнанку: там, где почти все грузины ведут себя хладнокровно и рационально, истерят и размахивают руками прибалтийские чихуахуа - Литва, Латвия и Эстония объявили о намерении ввести против Грузии санкции за разгон протестующих и отказ от еврошляха.

Поворот внешнеполитической повестки Тбилиси в исполнении правящей "Грузинской мечты" в апреле трактуется авторитетными изданиями и видными комментаторами как сигнал о потеплении отношений с Москвой. Законы об иноагентах и об ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение) логично встраиваются в такой взгляд - многие СМИ, в том числе и у нас, прямо называют эти законы "российскими".

Но политический климат в Тбилиси намного сложней: "Грузинскую мечту" и все, что с ней связано, противники клеймят "путинской", хотя "путинского" что на момент создания партии, что на момент теперешней консолидации большинства в парламенте там не больше, чем русского в очередях на КПП Верхний Ларс в 2022 году. Поэтому акты грузинского протеста, периодически исполняемые с марта 2023 года, кажутся прощальным аккордом массовиков-затейников из отрабатывающих зарубежные гранты некоммерческих и неправительственных организаций - тех самых, что почему-то были так недовольны законом об иноагентах.

Грузия, ставшая площадкой для первой оранжевой драмы на территории бывшего СССР, может стать страной, которая прикончит майданную моду в наших краях. Как ни странно, типично американо-европейские рычаги давления в виде заявлений в приказном порядке, урезания дотаций, деградации дипломатических отношений - все это только подчеркивает, что грузинская власть согласно последней, в том числе и американской, моде сконцентрирована на локализации, а не на глобализации. Скоро в Белый дом въедет Дональд Трамп, и для него "Джорджия" будет в первую очередь американским штатом, а не далекой кавказской страной и удобной точкой создания напряжения между Россией, Ираном и Турцией. Устремления республиканского Вашингтона будут связаны с Ближним Востоком, Украиной, Китаем, и Грузия сюда никак не вписывается, вне зависимости от того, насколько горласты и как хорошо отрабатывают западные пайки протестующие. После гнили Шеварднадзе и шизофрении Саакашвили взрослые поколения грузин привыкли голосовать трезво и побольше смотреть по сторонам. Примеры подбрасывает все тот же Брюссель: говоря о своей горечи от приостановки евроинтеграции, уже знакомый нам Павел Корчинский объявил, что нет бы этим грузинам продвигаться вперед, как Молдавия и Украина. Лучшей антирекламы любому "продвижению вперед", чем упоминание в одном ряду с Молдавией и Украиной, придумать нельзя, потому многие сторонники "Грузинской мечты" прямо проговаривают, что не желают Грузии такой судьбы. Антирекламы добавляют и грузинские наемники на Украине: они, больше напоминающие ближневосточных бармалеев и запачканные за последние годы в огромном числе грязных околобандитских историй, выпустили заявление, что, мол, готовы вернуться домой и бороться за демократию.

Прямо сейчас Грузия прощается с дихотомией "русификация - американизация". Как и все доведенное до удобной для переваривания массовым зрителем туповатой простоты, эти термины не отражают всех нюансов происходившего в стране за последние двадцать с лишним лет, но позволяют обобщить векторы основных интересов. Долгое время накачка огромными деньгами из далеких источников виделась куда более выгодным вариантом, чем работа с теми, кто рядом. Теперь же как на собственном опыте 2008 года, так и на множестве внешних примеров вроде Украины или Армении стало понятно, что география - это судьба, и от соседей никуда не деться. Именно поэтому Грузия предпочла турецкие и российские инвестиции вместе с пусть и не нормализацией, но хотя бы снижением градуса истерики в отношениях с Москвой. Уверенная победа в парламенте "Грузинской мечты", списанная сторонниками президентши на фальсификации и российское вмешательство, стала признаком взросления грузинского общества, превращения привычного нам по девяностым загончика с криминальными баронами и политическими князьками в настоящее государство.

Велик риск воспринять всерьез все те истерики глобальной прессы, что рисуют грузинских депутатов марионетками Москвы, и начать ждать дружбы народов и прочих "гамарджоба, генацвале". Причинами тому могут считаться вовлеченность Грузии в параллельный импорт в Россию и большая общая история, и сколоченный в период "Семибанкирщины" капитал создателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Загвоздка, однако, в том, что на Грузию оказывают воздействие не только США с Россией, но и Франция с Турцией, да и недавняя история не дает просто так забыть причины вражды. Отсюда разность во взглядах у диаспор и множество точек зрения на общее прошлое. Как и везде на постсоветском пространстве, городская молодежь помнит ужасы советской оккупации и зверства царизма лучше живших в СССР и автоматически приравнивает общую с Россией историю к истории империалистического гнета. Добавьте к этому коктейлю фейки про участие российских силовиков в разгонах протестов, подкрепляемые железными доказательствами вроде случайно оброненных в ходе избиений мирных протестующих автономеров российского 73 региона - Ульяновска, а также массу российских релокантов, отыгрывающихся в Тбилиси за то, что им не дали сделать на родине. В общем, на улицах грузинской столицы беснуется буйных толп бесчинствующая толочь, мечет во все стороны фейками, камнями, проклятиями, фейерверками и коктейлями Молотова. История показывает, что нормально функционирующее и твердо стоящее на ногах государство не может быть снесено горсткой бешеных чертей в центре столицы, и напротив, слабость, уступчивость и трусость ведут к немедленному краху. Тбилиси помнит апрель 1989-го, миф о котором лег в основу грузинской государственности, так что для Грузии подавление этого протеста станет проверкой на зрелость.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733186580


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