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|В Питере найден мертвым известный блогер Amoral. Выпал телом с большой высоты
03:48 03.12.2024
Тело стримера Amoral нашли под окнами многоэтажки в Петербурге
В Парголово под окнами дома нашли тело блогера Amoral
Екатерина Василенко
В Петербурге скончался блогер Amoral (настоящее имя – Дмитрий Костенков). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
По данным источника, тело молодого человека нашли под окнами дома в Парголово, в Выборгском районе города.
Информацию о смерти стримера подтвердил его модератор.
"Мы, как и все, хотели бы думать, что это просто очень плохая шутка или хайп, с его стороны, но к сожалению, Дима никогда бы не позволил себе шутить на такую тему", – поделился автор.
Блогер вел свой канал на YouTube, где его ролики смотрели более 600 тыс. человек. На платформе он записывал подкасты и делился видео, где разбирал других известных на YouTube личностей.
До этого в Челябинской области беременная женщина выпала из окна во время конфликта с супругом, вернувшимся из зоны СВО. Она встала на подоконник, но оступилась и упала. В результате ее доставили в медучреждение, но спасти не смогли.
Ранее в Липецке ребенок попал в реанимацию после падения из окна четвертого этажа.