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Гегемонии доллара скоро придет конец: мир потеряет к нему доверие, - Алекс Ло
03:59 03.12.2024

South China Morning PostГонконг

Алекс Ло
03 декабря 2024
Вашингтон превращает доллар в оружие для ведения экономических войн, пишет SCMP. Именно с его помощью США удалось парализовать целые экономики. По мнению автора, если Америка не перестанет злоупотреблять своей валютой, мир потеряет к ней доверие и перейдет на альтернативы.

Недавний выпад Трампа в сторону БРИКС из-за угрозы оспорить господство доллара преждевременен, несмотря на то что Вашингтон использует валюту в качестве оружия
Имя Дональда Трампа как минимум всегда хорошо смотрится в заголовках. Этот человек не может объявить ни об одном политическом шаге без характерной для себя бравады. Что ж, по крайней мере, людей не утомят технические подробности. Каким же было его последнее громкое заявление?

Оставьте доллар в покое. Даже не думайте о его замене в роли доминирующей резервной валюты в мире. За попытку провернуть подобное он угрожает не только странам БРИКС, но и всему миру ввести стопроцентные пошлины. "Мыслей о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим и наблюдаем, не должно быть", - сказал он. Если бы все в экономике и мире было так просто!

Трамп купился на сенсационное заявление России, озвученное на последнем саммите БРИКС о замене доллара альтернативной валютой, хотя другие страны блока куда реалистичнее смотрят на такого рода перспективу. Она должна представлять среднесрочный или долгосрочный проект, а не быть чем-то, что может быть реализовано в ближайшее время.

И это несмотря на недавние успехи, достигнутые объединением и его партнерами в расширении торговли друг с другом с использованием местных валют, особенно касаемо сырьевых вроде нефти и газа. Трампу не пришлось бы беспокоиться - по крайней мере, сейчас, - потрудись он взглянуть на цифры, чего он, вероятно, не сделал.
Сначала немного предыстории. Вашингтон сам виноват в том, что заставил большинство стран мира возмущаться по поводу глобального доминирования доллара. В этом нет ничего нового, но за последние 20 лет ситуация сильно ухудшилась, а все потому, что он безжалостно пользуется привилегированным положением своей нацвалюты в международных финансах и торговле, превращая ее в оружие для санкций и других разрушительных форм экономической войны.

Доллар - незаменимый инструмент внешней политики США. Именно с его помощью Вашингтон парализовал целые экономики (Иран и Венесуэла), ввел ограничения против десятков стран и наложил арест на активы государств-противников (Россия). Как только начинаешь так поступать и обнаруживаешь простоту и эффективность подхода, то уже не в силах остановиться; такая мощь вызывает привыкание. Но весь остальной мир обуревает вполне естественное беспокойство: а не мы ли следующие?

Вот почему страны, особенно в составе БРИКС, разрабатывают множество стратегий вырваться из тисков доллара, начиная с цифровых валют центральных банков и альтернативной системы обмена финансовыми сообщениями, подобной Swift, и заканчивая валютными свопами и торговлей в местных валютах. Например, Китай уже создал трансграничную межбанковскую платежную систему (CIPS) для интеграции систем обмена сообщениями и платежей, что позволяет странам обходить более традиционные сети и использовать доллар. Но глобальным охватом, как у Swift, она явно не обладает.
Доминирование доллара настолько велико, что другим валютами крайне трудно ему противостоять, разве что в долгосрочной перспективе. В одном из недавних исследований Вашингтонский институт Брукингса представил интересные статистические данные. Около 59% валютных резервов центробанков и правительств по всему миру хранятся в долларах США или соответствующих активах, далее следуют евро с 20% и юани всего с 2,3%. Около 64% общего мирового долга, принадлежащего правительствам и частному сектору, также выражено в долларах. На американскую валюту приходится 58% всех международных платежей и валютных операций за пределами еврозоны. В 2022 году в долларах было выставлено 54% внешнеторговых счетов-фактур.

Это правда, что за последние 20 лет показатели снизились. Например, в 2000 году доля доллара в мировых резервах составляла более 70%. С другой стороны, номинированные в долларах долговые ценные бумаги - финансовые инструменты, структурированные вокруг долга, - выросли с 49% в 2010 году до 64% в 2024-м. Но даже если США никак не изменят свое оскорбительное поведение и продолжат финансовую агрессию, резкое изменение курса доллара вряд ли произойдет в ближайшее время и почти наверняка не случится во второй президентских срок Трампа.

Конечно, для США это тоже сомнительный "подарок". Доллар и деноминированные в нем активы являются надежным убежищем для иностранных инвесторов, а это, в свою очередь, позволяет снизить стоимость заимствований, что Вашингтон очень любит. Как еще распоряжаться оборонным бюджетом в триллион долларов, чтобы доминировать и запугивать других? Но превращением в оружие собственной валюты и захватом активов враждебных государств, таких как Россия, Венесуэла и Иран, вы разрушаете доверие. То, что они враги, не означает, что их собственность и права на нее менее значимы, чем у дружественных стран. Сами они считают подобное грабежом с разрешения государства.

В какой-то момент мир потеряет доверие к доллару, и не в последнюю очередь из-за роста госдолга США, который настолько высок, что практически не подлежит погашению, что неизбежно повлечет очередное падение современной империи и его финансов. Так утверждает влиятельный менеджер хедж-фонда и начинающий финансовый историк Рэй Далио (Ray Dalio).

Сейчас госдолг США составляет 36 триллионов долларов и продолжает расти. Как бы то ни было, крах, вероятно, произойдет не в ближайшее время - скажем, при жизни Трампа, которому уже 78 лет. Но во главе с ним США могут проявить некоторую зрелость и сдержанность, прекратить злоупотребление долларом и его использование в качестве оружия. В таких обстоятельствах все станут спокойнее и сговорчивее. Но американцам подобное совершенно не свойственно.

Источник - inosmi.ru
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