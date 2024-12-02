Китай пытается выруливать свою экономику со внешнего на внутренний рынок, - Валентин Катасонов

04:12 03.12.2024 02.12.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



К опыту Поднебесной не мешало бы присмотреться повнимательнее



Китай уже десять лет (с 2014 года) как первая экономика мира. Если экономику мерить показателем валового внутреннего продукта (ВВП), а показатель ВВП исчислять по паритету покупательной способности национальной валюты к доллару США. А Соединенные Штаты, соответственно, уже десять лет на втором месте.



По данным ВТО, еще раньше, в 2009 году, Китай вышел на первое место в мире по стоимости товарного экспорта. И на протяжении последних полутора десятилетий удерживает это первое место, увеличивая отрыв от США, находящихся на втором месте. В 2023 году доля Китая в мировом экспорте составила 17,5% против доли США, равной 10,5%. Правда, по импорту ситуация иная: на первом месте США, а Китай – на втором. Так, в прошлом году величина американского импорта была больше китайского на 24%.



Такая асимметрия объясняется очень просто: у Китая торговый баланс с большим профицитом (положительным сальдо), а у США – наоборот, с большим дефицитом (отрицательным сальдо).



По суммарному обороту внешней торговли Китай обошел США в 2013 году. С тех пор Китай считается безусловным лидером в сфере внешней торговли. Хотя в последнее время разрыв между Китаем и США по показателю общего оборота внешней торговли сократился. Вот данные за 2023 год по Китаю (трлн долл.): экспорт – 3,38; импорт – 2,55; профицит торговли – 0,83; оборот внешней торговли – 5,93.



А вот данные за тот же год по США (трлн долл.): экспорт – 2,02; импорт – 3,17; дефицит торговли – 1,15; оборот внешней торговли – 5,19.



Еще со времен первых экономических реформ начала 1980-х годов (инициатором которых называют Дэн Сяо Пина) Китай взял курс на освоение внешних рынков. В 1981 году объемы китайского экспорта и импорта составляли всего лишь 22,5 и 21,7 миллиарда долларов соответственно. В 2001 году объем экспорта и импорта Китая составил 266,1 и 243,6 миллиарда долларов соответственно. За два десятилетия рост экспорта и импорта Поднебесной более чем на порядок!



Высокие темпы экономического развития Поднебесной (в период с 1983 по 2013 год средний годовой экономический рост Китая составлял около 10% в год) в значительной степени обеспечивались за счет быстрого наращивания экспорта. Дополнительный импульс для роста экспорта и экономики Китай получил в 2001 году, когда его приняли во Всемирную торговую организацию (ВТО). Членство в ВТО открыло для Поднебесной многие рынки товаров с высокой степенью обработки (а именно на такие товары ориентировался Китай, располагая дешевой рабочей силой).



В нынешнем столетии некоторые "драйверы" наращивания экспорта товаров из Китая стали ослабевать и даже исчезать.



Во-первых, стала дорожать рабочая сила в Поднебесной, что снижало конкурентоспособность китайских товаров.



Во-вторых, активизировался выход на внешний рынок многих стран. Особенно тех, которые относятся к группе развивающихся (Индия, Индонезия, Мексика, Вьетнам, Таиланд, Малайзия и др.).



В-третьих, с приходом в США на пост президента Дональда Трампа Америка стала проводить политику откровенного протекционизма в отношении китайских товаров (а американский рынок традиционно был основным рынком сбыта товаров из Поднебесной). Трамп победил только что на президентских выборах и вновь вернется в Белый дом. Он уже заявил, что продолжит политику протекционизма в отношении китайских товаров. Обещав установить импортные пошлины на такие товары в размере от 60 до 100%.



В-четверых, сегодня в связи с Тайванем происходит обострение политических отношений между Вашингтоном и Пекином. А это уже грозит введением со стороны Вашингтона и его ближайших союзников экономических санкций против Китая.



Плоды американского протекционизма уже начинают проявляться. Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США сократился по итогам 2023 года на 13,1% (до 500,29 миллиарда долларов). При этом китайский импорт из США сократился на 6,8% (до 164,16 миллиарда долларов). В целом по итогам прошлого года товарооборот Китая с США сократился на 11,6%.



Общий экспорт из Китая во все страны мира в 2023 году составил 3,38 триллиона долларов, что на 4,6% ниже показателя предыдущего года. Общий импорт сократился даже в большей степени – на 5,5%. Ситуация несколько улучшилась в этом году. По итогам первого полугодия 2024 года внешнеторговый оборот КНР прибавил 2,9% год к году и составил 2,98 триллиона долларов. Экспорт вырос на 3,6% и составил 1,71 триллиона долларов, импорт - на 2%, до 1,27 триллиона долларов.



Но китайское руководство понимает, что проводить дальнейшую торговую экспансию на мировых рынках для Китая становится проблематично. И что надо более активно переключаться на внутренний рынок, отказываться от экспортно ориентированной модели экономики. Председатель КНР Си Цзиньпин начал озвучивать эту идею в 2018 году, вскоре после того, когда президент США Дональд Трамп стал угрожать, что радикально сократит китайский экспорт и восстановит баланс в американо-китайской торговле.



С мая 2020 года высокопоставленные китайские чиновники стали озвучивать стратегию так называемой "внутренней циркуляции", в рамках которой приоритет отдается внутреннему потреблению, внутренним рынкам и местным компаниям в качестве основных двигателей китайской экономики. При подготовке 14-го пятилетнего плана Китая (2021-2025 гг.) название стратегии было скорректировано: "двойной циркуляции". Ставка была сделана на совмещение, соединение двух направлений экономической деятельности – ориентации на внутренний рынок и ориентации на внешний рынок. Расчет был на то, что такое совмещение даст синергетический эффект.



Однако в 2023 году китайскому руководству стало понятно, что "двойную циркуляцию" надо опять менять на "внутреннюю циркуляцию". Над Китаем реально нависла угроза санкций со стороны США и их союзников. И не только в части ограничения или запрета китайского экспорта, но также в части ограничений и запретов закупок ряда товаров у Америки и ее союзников. Особенно тех товаров, которые необходимы для производства высокотехнологической продукции и оружия.



В лексиконе китайских чиновников стало фигурировать словосочетание "экономическая самодостаточность". Т. е. страна должна покрывать свои потребности преимущественно за счет внутреннего производства. Также используется словосочетание "единый внутренний рынок". Отдельные региональные и местные рынки должны быть консолидированы в общий национальный. Это будет самый емкий национальный рынок в мире (учитывая, что в Китае проживает без малого полтора миллиарда человек). Ориентация отечественных производителей на такой гигантский рынок будет гарантией высокой эффективности производства ("эффект масштаба"). Слово "единый" также подразумевает, что на рынке будут представлены все жизненно необходимые отрасли производства (производства как потребительских товаров, так и средств производства). Что-то наподобие "единого народнохозяйственного комплекса", который существовал в Советском Союзе.



Главным двигателем развития внутреннего рынка китайское руководство считает стимулирование внутреннего спроса. В 2023 году Национальная комиссия по развитию и реформам Китая утвердила направления стимулирования внутреннего спроса. Они включали снятие ряда государственных ограничений, расширение оплачиваемых отпусков, гарантирование льгот для покупателей электромобилей, улучшение инфраструктуры торговли и услуг, проведение ярмарок и других массовых потребительских мероприятий.



В августе 2024 года власти Китая предложили 20 шагов для стимулирования потребительских расходов внутри страны (программа была принята на фоне замедления экономического роста страны во втором квартале текущего года). В перечень мер такого стимулирования включены, в частности, такие: улучшение качества услуг общественного питания; развитие потребления в области культуры и туризма; популяризация спорта, создание новых спортивных объектов; содействие учебным заведениям в удовлетворении образовательных потребностей граждан; развитие цифровых услуг.



Главным драйвером китайской экономики до прошлого года было строительство и рынок недвижимости. Этот драйвер себя исчерпал (банкротство крупных строительных компаний, резкое падение цен на недвижимость, гигантские объемы нераспроданного жилья и т. д.). Теперь ставка сделана на такой драйвер, как высокие технологии. Особенно то, что связано с электроникой, компьютерами, цифровой связью, робототехникой, искусственным интеллектом, программированием, полупроводниками и микрочипами и т. п.



К 2030 году Китай рассчитывает стать мировым лидером во всех основных отраслях хай-тека (кроме электроники также производство новых материалов, авиастроение и космос, зеленая энергетика, биофармацевтика, высокоскоростные железные дороги и т. д.). А вот на рубеже нынешнего и следующего десятилетий период внутренней мобилизации закончится. И тогда Поднебесная выйдет на мировой рынок с такими продуктами, которых ни у кого больше не будет.



Планы Поднебесной по переключению с внешних рынков на внутренний выглядят очень логично и убедительно. Пожалуй, наиболее "узким" местом в указанных планах выглядит вопрос финансового обеспечения. Для стимулирования потребительского спроса со стороны граждан Китая и для поддержки программ и проектов инновационного развития требуются гигантские средства. Ставка сделана на государственный бюджет. Раньше Госсовет и другие государственные инстанции очень жестко следили за финансовой дисциплиной, в том числе за тем, чтобы бюджет был сбалансированным. В 2020-2022 гг. у Китая были зафиксированы беспрецедентно большие дефициты бюджета. Так, в 2022 году в долларовом эквиваленте он составил 1,1 трлн долл., или 7,4% ВВП. Беспрецедентно высокие бюджетные дефициты оправдывали тем, что Китай и его экономика были поражены так называемой "пандемией ковида". Но пандемия закончилась, а дефициты не исчезли. В частности, в текущем 2024 году дефицит бюджета запланирован в 3% ВВП.



В заключение хотелось бы сказать несколько слов о России. Конечно, масштабы ее внешней торговли не идут ни в какое сравнение с внешней торговлей Китая. По итогам 2023 года экспорт России составил 425,1 млрд долл., импорт – 285,1 млрд долл. Величины почти на порядок меньшие, чем у Китая. По данным Всемирного банка, Россия в рейтинге стран по экспорту находится лишь на 22-м месте; по импорту – на 31-м месте.



Но хотел бы обратить внимание на то, что по степени вовлеченности во внешнюю торговлю Россия даже опережает Китай. Вот, например, относительный уровень экспорта Китая в 2023 году, по данным Всемирного банка, равнялся 19,7% ВВП. А относительный уровень импорта в том же году – 17,6%. А вот показатели по России (% ВВП): экспорт – 23,1; импорт – 18,8. Относительные показатели экспорта и импорта России за прошлый год – далеко не рекордные. Например, рекордный в этом веке показатель по экспорту России был зафиксирован в 2018 году – 30,8%.



Негативные последствия высокой зависимости России от внешних рынков проявляются со все большей очевидностью.



Во-первых, Россия как экспортер завязана на рынки с очень высокой ценовой волатильностью, что, соответственно, сильно влияет на величину экспортной выручки. И спрогнозировать, как будет обстоять ситуация на таких рынках, не способен никакой даже самый гениальный "звездочет". Например, цена на природный газ (важнейший экспортный товар России) в августе 2022 года была на 400% выше, чем в начале года. Очевидно, что ценовые качели точно также качаются и в обратную сторону.



Во-вторых, сильная завязка страны на международные рынки приводит к тому, что когда начинается мировой экономический или финансовый кризис, то по каналам внешней торговли он моментально приходит в такую страну. Многие еще помнят, как мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. пришел в Россию (в 2009 году ВВП России сократился на 7,9%).



В-третьих, Россия хорошо прочувствовала, что такое санкции Запада. Львиная доля санкций преследовала цель ограничений или полной блокировки как экспорта, так и импорта. Конечно, нам частично удалось нейтрализовать действие антироссийских санкций, но отрицать, что они создали для нас кучу проблем, невозможно.



К чему я вдруг вспомнил про Россию? Да к тому, что нам стоит внимательно присмотреться к нынешней политике Китая по переориентации ее экономики с внешних рынков на внутренний. Этот опыт может оказаться весьма полезным для России, которая, с моей точки зрения, чрезмерно погрузилась в мировой рынок. Нам есть что осваивать на просторах от Балтийского мора до Тихого океана. Источник - fondsk.ru

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