Украинская армия переходит в наступление. На одни и теже грабли.., - Константин Машовец

04:17 03.12.2024

Секрет российского наступления: почему командование ВСУ не может ему противодействовать

Аналитик Машовец: ВСУ не могут противостоять российской тактике обхода и охвата

Российская армия продвигается на кураховском и веремеевском направлениях, пишет "Фокус". При этом она пользуется тактикой обхода и охвата. Командование ВСУ не может противостоять ей из-за нехватки ресурсов.



Применяя классическую тактику обхода и охвата, россияне продвигаются на некоторых участках фронта. Подчеркивая это, военный аналитик Константин Машовец не сомневается, что украинское командование понимает проблему, но не может противодействовать из-за нехватки ресурсов.

На кураховском направлении, как и на веремеевском, ситуация продолжает ухудшаться. В частности:



· Западнее г. Селидово ВСУ не могут сдержать наступление 90-й ТД противника, поддержанное действиями 27-й МСД из состава 2-й общевойсковой армии (ОВА).



· Как и в полосе группировки войск (ГВ) противника "Восток", в районе с. Великая Новоселка и Раздольное бригады 29-й и 36-й общевойсковых армий (ОВА) продолжают продвигаться на запад.



"Обходы и охваты"

Я уже писал, что склонность российского военного командования к "обходам и охватам" вполне очевидна и понятна в контексте основных положений оперативного искусства, которые исповедуют на данный момент в российской армии.



Но каждый раз это почему-то снова становится "откровением" для командования оперативно-тактического уровня ВСУ. В ходе планирования и организации ведения боевых действий оно снова и снова пытается удерживать и оборонять "основные узлы" со слабыми, а то и вообще не прикрытыми флангами…



Командование ВСУ продолжает уделять основное внимание именно удержанию конкретных "узловых пунктов". Вместо этого ему стоило бы создать "против флангов" более-менее мощные тактические группы В ГЛУБИНЕ (пусть тактической) своей обороны. Они могли бы в случае необходимости если и не контратаковать передовые подразделения противника, который пытается обойти или охватить тот или иной район (узел) нашей обороны, то по крайней мере не дать противнику расширять свои вклинения на флангах. Причем это делается в условиях очевидной НЕспособности обеспечить фланги этих "узлов".



Хорошо, когда противник в силу тех или иных причин не может их обойти, как это сейчас происходит в районе Часов Яра, и он вынужден штурмовать/атаковать в лоб. Но в подавляющем большинстве случаев с такими сложностями он в реализации своих замыслов (планов) не сталкивается…



В конце концов, из "узлов" все равно приходится отходить (часто с далеко необязательными потерями). Противник уверенно их обходит по флангам и в случае несвоевременного принятия решения на отход просто перерезает пути подвоза МТО и переброски подкрепления в них. Так было в Авдеевке, так было в Угледаре, Селидове, так сейчас противник делает в районе Курахова и, очевидно, в большем масштабе попытается это сделать в течение зимы в Торецке и Покровске.



Методология очевидна: мощные фланговые ударные группы (как правило, в виде усиленной общевойсковой армии, которая имеет в своем составе полноценную мотострелковую или танковую дивизию) и одна или две сковывающие "с фронта" оперативно-тактические группы (в виде двух-трех бригад или даже стрелковых/мотострелковых полков мобрезерва).

Как это выглядит на практике? А так, как это сейчас происходит на кураховском и веремеевском направлениях.



Две фланговых ударных группы:



· 2-я ОВА противника из состава его ГВ "Центр" (имеет в своем составе 27-ю МСД) + 90-я танковая дивизия/ТД. Они сейчас активно наступают западнее г. Селидова, очевидно, на рубеж Новотроицкое – Украинка. Фактически они не только делают дальнейшую оборону южного берега Кураховского водохранилища бесперспективной, но и обходят собственно Покровск с юга.



· 36-я и 29-я ОВА противника из состава его ГВ "Восток" (36-я, 37-я ОМСБР, 5-я отдельная танковая бригада/ОТБР) + сразу две отдельных бригады морской пехоты (ОБР МП) - 40-я и 336-я ОБР МП. Они обходят правый (южный) фланг всей нашей группировки, которая обороняется в районе южнее Курахова (Успеновка, Великая Новоселка).



Ну и две сковывающие группы:

· 51-я ОВА ГВ "Центр", также частью сил помогает 2-й ОВА с севера (114-я ОМСБР).

· 8-я ОВА ГВ "Юг" + приданные силы 68-го АК (39-я ОМСБР).

Они, по сути, вытесняют наши войска "по фронту", дробя и рассекая его определенные части на отдельно взятых тактических направлениях.



Украинское командование



Я не могу сказать, что украинское командование чего-то "кардинального" не понимает или не осознает планов противника. По характеру его реакции становится понятно, что оно, очевидно, вполне понимает, что делает противник. Однако, скорее всего, у него просто не хватает сил и ресурсов реагировать на эти действия противника в ДОСТАТОЧНОЙ МЕРЕ…

Например, упорная оборона украинских подразделений в районе Константинопольское (нижнее) – Успеновка – Гановка – Трудовое по реке Сухие Ялы, очевидно, несколько притормозила крайний правый фланг ГВ "Восток".



Так же упорные оборонительные бои ВСУ в районе Сонцовки и Зари, очевидно, немного отодвинули во времени "быстрое" занятие противником с. Курахова "с ходу".

Однако противник, даже столкнувшись с противодействием, находит способ упорно гнуть "свою линию". Он просто расширяет масштаб и ширину "обхода и охвата". Не получилось через Сонцовку - прорвемся еще севернее, на Украинку. Уперлись в Успеновке - не проблема, прорвемся через Разлив и Раздольное, ну и т. д.

То есть главный принцип понятен.



Командование противника, очевидно, знает о нехватке людей и ВВТ в передовых частях и соединениях ВСУ и пытается их еще более "растягивать по фронту" путем создания острой необходимости прикрывать фланги. Это делает их боеспособность, скажем так, вообще проблематичной. Ведь понятно, что от каждого дополнительно "нарезанного" километра в полосе обороны той или иной бригады ее общий уровень устойчивости далеко не улучшается.

На данный момент противник может это себе позволить, потому что имеет очевидное преимущество в людях и ВВТ, хотя, конечно, не бесконечное. Очевидно, что от определенных "заманчивых предложений" на оперативно-тактическом уровне и ему приходится из-за ограниченности ресурсов все же отказываться или, по крайней мере, сдвигать их реализацию во времени



Как бороться



Как с этим бороться и как противодействовать этому? Существует несколько вполне приемлемых методов для нынешних условий. По понятным причинам, я их здесь описывать не буду, но они хорошо известны в истории военного искусства. И думаю, украинское командование вполне знакомо с ними…



Как бы то ни было, но на данный момент я пока не вижу особых причин для "очень модных" сейчас в социальных сетях и СМИ причитаний и "громких заявлений", типа "фронт посыпался и разваливается"…

ВСУ продолжают вести боевые действия планового, а не хаотично-случайного характера. Да, обороняются и отходят на ряде направлений. Но даже в тех условиях ведут упорные арьергардные бои, которые стоят наступающему противнику очень недешево. Это, в свою очередь, объективно "стачивает" и его дальнейшую способность к атакующим/штурмовым действиям в перманентном режиме.

По сути, на данный момент российское командование "обменивает" значительную часть своих стратегических резервов, которые оно накопило в 2024-м году, на все эти Курахово и Угледары (ну и частично на кусок своей "Курской волости").

Стоит ли оно того именно в стратегическом смысле - вопрос ну очень риторический.

Автор: Константин Машовец.



Фокус.ua Украина

02 декабря 2024