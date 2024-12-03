 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 03.12.2024
07:51  Наживаются на курсе доллара? Как в Казахстане работают обменники валют
07:10  США ввели санкции против осужденных за половые преступления экс-чиновников Узбекистана
07:06  Чем опасен "султан" Эрдоган: "тюркский мир" во сне и наяву, - Олег Бондаренко
04:17  Украинская армия переходит в наступление. На одни и теже грабли.., - Константин Машовец
04:12  Китай пытается выруливать свою экономику со внешнего на внутренний рынок, - Валентин Катасонов
03:59  Гегемонии доллара скоро придет конец: мир потеряет к нему доверие, - Алекс Ло
03:48  В Питере найден мертвым известный блогер Amoral. Выпал телом с большой высоты

03:43  Майдадзе. Для Грузии подавление протеста станет проверкой на зрелость, - Илья Титов
03:26  Дональд Трамп глубоко копает под ФБР. Ведомство может возглавить сторонник теории "глубинного государства" Кэш Патель
03:04  Золотая Орда и золотой век. Кому нужна "перезагрузка" российской истории, - Дмитрий Тараторин
02:29  Военный полигон "Украина", или Как западная техника помогает развивать русское оружие, - ФСК
02:18  Посланные "на три буквы". Песков и К не заметили оскорблений России со стороны Зеленского
02:04  На сирийском фронте есть перемены. Мировые державы выясняют причастных к наступлению боевиков на Алеппо, - Къ
01:54  ВС РФ создали еще один плацдарм за Осколом – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
01:35  Швейцарский банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой
01:27  Слово пацана о БРИКС и оппонентах, - Дмитрий Выдрин
01:23  Правительство Франции не поладило с парламентом. Премьер-министру Мишелю Барнье грозит скорая отставка
01:19  Турцию уговаривают придержать сирийских боевиков, - Игорь Субботин
01:17  Торг и эскалация: как Трамп собирается доминировать на переговорах, - В.Стоякин
01:15  Бишкек предлагает Сеулу золотые месторождения, - Виктория Панфилова
01:00  Индия и Пакистан переходят в приграничное состояние. Дели и Исламабад опять готовятся к противостоянию, - С.Строкань
00:53  Прочный дивный новый мир, - Евгений Норин
00:48  Сирия: "длинная рука" зарубежных спецслужб, - Вл.Малышев
00:46  Байкал, как и Волгу, залили грязными стоками за миллиарды бюджетных рублей, - Сергей Аксенов
00:39  Не буди лихо, пока оно тихо: Запад не готов услышать Россию, - Елена Караева
00:37  Власти Бухарской области перешли на чрезвычайный режим работы из-за бедности населения
00:31  Рубль упал, а хоронят доллар, - Виктория Никифорова
00:13  Сирийским боевикам готовят персидский ответ. Иран активизирует каналы военной помощи Башару Асаду
00:02  Он привнес в фантастику человечность. Кир Булычев исправленный и дополненный к 90-летию со дня рождения
Понедельник, 02.12.2024
16:42  Памятник Заманбеку Нуркадилову - одиозному чиновнику и казахскому трайбалисту открыли на родине
16:41  От манихеев до дашнаков. Как зарождалась армянская диаспора ЦентрАзии, - П.Бологов
16:18  Сирийский коллапс. Падение Алеппо знаменует новый этап гражданской войны, - Кирилл Семенов
13:32  В Питере кошмарную травму получил лидер сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип
13:14  Новый банк развития БРИКС выдаст РФ займов на $1,2 млрд
13:12  Егор Гайдар. Похабная ухмылка мальчиша-плохиша, - П.В.Густерин
13:08  Невозможная версия будущего. Мифы референдума о независимости Украины, - А.Семченко
13:06  Американский флот на Ближнем Востоке: если бить, то наверняка
13:04  Купянская рокировка принесла ВС РФ новый плацдарм
13:00  Новый прорыв русских: Днепропетровская область все ближе. РосАрмия рвется к Великой Новоселке
12:08  Клара Стателло: Безумие Байдена ставит под угрозу все человечество. Западные страны не готовы к войне в своем доме
10:26  И варяги, и греки: как европейцы переезжают в Россию, - "Известия"
10:04  Премьер Ираклий Кобахидзе: власти Грузии не допустят сценария украинского Майдана
09:31  "Жанаозенский протест": кризис жанра, - Данияр Ашимбаев
06:13  В Кыргызстане откроется самый большой торговый комплекс в ЦентрАзии - 43 тыс. кв. м.
05:51  Превращение базовой подготовки в передовое базирование, - Ростислав Ищенко
04:55  Главная интрига. Израиль просит Россию заняться Ближним Востоком, - Станислав Тарасов
04:53  США готовятся торговать, а Европа - воевать, - Сергей Савчук
04:48  Зеленский, Ермак и разбитое корыто Украины, - Михаил Павлив
04:47  Запад уверен, что Россия проглотит катастрофический обман еще раз, - Кирилл Стрельников
04:44  Свистать всех на газ. Поставки углеводородов в Азию по Севморпути выросли на 14,5% за год
04:40  Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. Ничего, Трамп скоро посадит
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
США ввели санкции против осужденных за половые преступления экс-чиновников Узбекистана
07:10 03.12.2024

США ввели санкции против экс-чиновников и бывшей главы детдома в Узбекистане за серьезные нарушения прав человека. Речь идет об осужденных в рамках "хорезмского дела" за половые преступления в отношении воспитанниц детдома в Ургенче, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.uz.

О санкциях объявило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Они введены 2 декабря, в Международный день борьбы за отмену рабства.

Юлдуз Худайберганова, работавшая заведующей семейным детским домом в Ургенче, принуждала воспитанниц вступать в половой контакт с чиновниками.

Ойбек Машарипов, бывший начальник Управления юстиции Хорезмской области, и Анвар Курязов, бывший начальник УЧС Янгиарыкского района, вступали в интимные отношения с несовершеннолетними воспитанницами.

"Во время работы в качестве госслужащих Юлдуз Худайберганова, Анвар Курязов и Айбек Машарипов участвовали в систематическом физическом насилии, сексуальных домогательствах и торговле детьми. Худайберганова, будучи директором государственного детского дома, в течение не менее 10 месяцев принуждала минимум трех несовершеннолетних девочек к сексуальным контактам с шестью мужчинами в обмен на деньги и товары. Она использовала физическое насилие, угрозы, голод и изоляцию для обеспечения их повиновения. Машарипов и Курязов требовали сексуального доступа к детям в обмен на "подарки" для детского дома и регулярно посещали учреждение с этой целью", - говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года суд по уголовным делам Хивинского района приговорил Юлдуз Худайбергенову к 5,5 года тюрьмы, а Анвара Курязова и Айбека Машарипова - к 1,5 года ограничения свободы.

После общественного резонанса дело было отправлено на повторное рассмотрение. В ноябре 2023 года решением апелляционной инстанции суда два бывших чиновника получили максимальное наказание, предусмотренное старой редакцией статей Уголовного кодекса, - по 3 года лишения свободы. Мера пресечения в виде залога, примененная к подсудимым, была отменена, бывшие чиновники взяты под стражу в зале суда.

Все трое осужденных включены в санкционный список США в рамках глобального закона Магнитского, который направлен против лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека по всему миру.

Все активы и имущественные интересы указанных лиц, находящиеся в США или под контролем американских лиц, будут заморожены. Любые компании, где их доля составляет 50 процентов и выше, также подлежат блокировке.

Одновременно эти лица подпадают под визовые ограничения, введенные Государственным департаментом США.

Закон, названный в честь российского юрисконсульта Сергея Магнитского, приняли в 2012 году, с целью наказать людей, причастных к его смерти в СИЗО. Через четыре года закон получил определение "глобальный" и дал возможность США вводить визовые и финансовые ограничения против нарушителей прав человека и коррупционеров по всему миру.

3.12.24

Источник - Gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733199000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Сената утвердили депутаты
- Спикер Мажилиса принял главу Московской городской Думы
- Олжас Бектенов провел заседание Высшего попечительского совета NU и НИШ и ознакомился с проектами в технопарке при университете
- Кадровые перестановки
- Инфляция в Республике Казахстан
- Информационное сообщение по валютному рынку
- В Петропавловске прошло первое выездное заседание республиканского проектного офиса "Серпін"
- Сдерживание цен на социальные продукты питания, строительство овощехранилищ и старт финансирования полевых работ 2025 года
- Глава МИД Казахстана встретился с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  