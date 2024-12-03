США ввели санкции против осужденных за половые преступления экс-чиновников Узбекистана

07:10 03.12.2024

США ввели санкции против экс-чиновников и бывшей главы детдома в Узбекистане за серьезные нарушения прав человека. Речь идет об осужденных в рамках "хорезмского дела" за половые преступления в отношении воспитанниц детдома в Ургенче, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.uz.



О санкциях объявило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Они введены 2 декабря, в Международный день борьбы за отмену рабства.



Юлдуз Худайберганова, работавшая заведующей семейным детским домом в Ургенче, принуждала воспитанниц вступать в половой контакт с чиновниками.



Ойбек Машарипов, бывший начальник Управления юстиции Хорезмской области, и Анвар Курязов, бывший начальник УЧС Янгиарыкского района, вступали в интимные отношения с несовершеннолетними воспитанницами.



"Во время работы в качестве госслужащих Юлдуз Худайберганова, Анвар Курязов и Айбек Машарипов участвовали в систематическом физическом насилии, сексуальных домогательствах и торговле детьми. Худайберганова, будучи директором государственного детского дома, в течение не менее 10 месяцев принуждала минимум трех несовершеннолетних девочек к сексуальным контактам с шестью мужчинами в обмен на деньги и товары. Она использовала физическое насилие, угрозы, голод и изоляцию для обеспечения их повиновения. Машарипов и Курязов требовали сексуального доступа к детям в обмен на "подарки" для детского дома и регулярно посещали учреждение с этой целью", - говорится в сообщении.



В сентябре 2022 года суд по уголовным делам Хивинского района приговорил Юлдуз Худайбергенову к 5,5 года тюрьмы, а Анвара Курязова и Айбека Машарипова - к 1,5 года ограничения свободы.



После общественного резонанса дело было отправлено на повторное рассмотрение. В ноябре 2023 года решением апелляционной инстанции суда два бывших чиновника получили максимальное наказание, предусмотренное старой редакцией статей Уголовного кодекса, - по 3 года лишения свободы. Мера пресечения в виде залога, примененная к подсудимым, была отменена, бывшие чиновники взяты под стражу в зале суда.



Все трое осужденных включены в санкционный список США в рамках глобального закона Магнитского, который направлен против лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека по всему миру.



Все активы и имущественные интересы указанных лиц, находящиеся в США или под контролем американских лиц, будут заморожены. Любые компании, где их доля составляет 50 процентов и выше, также подлежат блокировке.



Одновременно эти лица подпадают под визовые ограничения, введенные Государственным департаментом США.



Закон, названный в честь российского юрисконсульта Сергея Магнитского, приняли в 2012 году, с целью наказать людей, причастных к его смерти в СИЗО. Через четыре года закон получил определение "глобальный" и дал возможность США вводить визовые и финансовые ограничения против нарушителей прав человека и коррупционеров по всему миру.



3.12.24