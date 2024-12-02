Наживаются на курсе доллара? Как в Казахстане работают обменники валют

07:51 03.12.2024 Айнаш Ондирис

Журналист



2.12.24



В казахстанских обменниках вырос курс доллара. "Наверное, это новое равновесие, с которым нужно жить. Но суперстрашного, я думаю, не произошло", - заявил в пятницу глава Национального банка Тимур Сулейменов. Как формируется курс доллара в казахстанских обменниках? "Наживаются" ли обменники на скачках валюты? И есть ли "ценовой сговор"? Корреспондент Tengrinews.kz задала эти вопросы президенту ОЮЛ "Ассоциации обменных пунктов Казахстана" Арчину Галимбаеву.



Сколько зарабатывают обменники в Казахстане? Какая маржа у обменников?

Какая маржа и сколько зарабатывают – это разные вопросы. Маржа в продуктовом магазине, например, составляет 20 процентов, но это же не значит, что 20 процентов магазин зарабатывает.



Маржа - это разница между покупкой и продажей, которая в разных обменных пунктах может быть на усмотрение руководителя обменника. Сейчас она в среднем составляет 2 тенге, при оптовых сделках - до 0,1 тенге. А на такие валюты, как российский рубль, разница между покупкой и продажей доходит до 0,01 тенге.



А если говорить о том, сколько зарабатывает обменный пункт, это зависит от региона, от места расположения, от режима работы и от удачи, скажем так. Поэтому доход может разниться на порядок – в 10 раз и больше.



Есть обменные пункты, у которых в день 10 клиентов (и я просто не знаю, как они выходят на безубыточность). А есть обменники, у которых до 300-400 клиентов в день. То есть обороты могут быть разными. Один клиент пришел, сдал 100 долларов, а второй 100 тысяч долларов поменял.



Как формируется курс доллара и других валют в обменниках?

Самый главный ориентир для обменных пунктов – это Казахстанская фондовая биржа (KASE). Торги на бирже проводятся ежедневно, кроме субботы и воскресенья и официальных праздничных дней, в период с 10:15 до 17:00 часов. То есть в течение дня руководители обменных пунктов ориентируются именно на те цифры KASE, которые видят на экране компьютера. И если на бирже какая-то заминка либо какая-то паника то, соответственно, от этого и "пляшут". Смотрят на стабильность ситуации, объемы продаж, курсы стандартные, не выходящие за определенный интервал.



Второй ориентир – это спрос и предложение на наличку на рынке. Иногда это зависит даже от того, где расположен обменник. В одном обменнике может быть высокий спрос на иностранную валюту, а в другом, наоборот, предложение иностранной валюты больше. Соответственно, это отражается на курсе. Если есть спрос, то растет цена. Если предложение превышает спрос, то цена падает.



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Есть мнение, что все владельцы обменников якобы сидят в одном чате WhatsApp и договариваются о едином курсе... Почему курс во всех обменниках почти одинаковый? Как он формируется?

У нас в Алматы 150 обменных пунктов. Когда речь идет о 150 игроках, то договориться очень сложно. Всегда найдется тот, кто скажет: "Я не буду держать 502, я буду держать 501". И, соответственно, все клиенты побегут к нему. Так что говорить о каком-то ценовом сговоре при таком количестве разных участников рынка невозможно. Курс валют будет плюс-минус одинаковый, потому что все отталкиваются от биржи и от торгов.



В течение дня ситуация на бирже меняется, соотвественно, меняется курс обменников. То есть идет просто зеркальное отображение того, что на бирже. Если сейчас доллар условно торгуется в диапазоне 500 тенге, то и, соответственно, продажа в обменных пунктах будет на пару тенге выше.



Откуда обменники берут наличные доллары?

От клиентов. Если спрос в обменном пункте превышает предложение, то, естественно, возникает дефицит наличной инвалюты. Тут два выхода: либо покупать валюту у конкурентов, либо у банков. Такая возможность есть. Заключается договор с банком, и обменник может подкрепить свою кассу иностранной валютой. Банк дает обменникам выгодный курс. На данный момент в этом направлении на рынке активно работают 3-4 банка.



Видите ли, у банков зачастую бывает дефицит тенговой ликвидности, то есть им нужны тенге. Банку надо 50 миллионов тенге, соответственно, им можно продать 100 тысяч долларов. Либо они продают эти 100 тысяч долларов розничным клиентам по 1000-500-100 долларов, либо продают одному обменнику одной сделкой в 100 тысяч долларов. И поэтому банк дает обменникам курс немножко лучше, чем он стоит у них на табло.



Почему обменный курс у обменных пунктов и банков отличается?

Банк не ставит своей целью заработать на разнице от покупки-продажи иностранной валюты, для банка это не приоритет. Там заморочек, "головняков" больше, а выгода для банка несущественная. Допустим, на тех же переводах между странами, на комиссиях банк зарабатывает больше, чем на обменных операция.



Для банка проще виртуальные деньги куда-то в Россию или за границу отправить: на кнопочку нажал – миллион долларов ушло, они с этого заработали 3 миллиона тенге, чем вот это все сидеть и обменивать. Поэтому для банка это не совсем интересно.



Есть мнение, что обменникам сливают информацию про курс, который будет, возможно, сегодня или завтра...

У нас даже глава Нацбанка, приходя на работу, узнает, что в стране случилась девальвация. То есть вы хотите сказать, что руководители обменных пунктов больше информированы, чем глава Нацбанка?



Как руководитель обменного пункта, я однозначно скажу, что у меня такой информации нет. Даже сами банки до торгов - не думаю, что они знают.



Но есть некоторые косвенные признаки. Опять же, есть какие-то внешние факторы, которые могут изменить курс в течение торговой сессии, в течение дня, давление на тенге. Но прямо чтобы кто-то знал конкретную информацию - я сомневаюсь. А тем более руководители обменных пунктов - это не совсем тот уровень, который бы владел инсайтом.



Но в любом случае вы ведь отслеживаете мировые тренды?

Да, конечно. Не без этого. Тот же "Орешник" давал опасения, что курс изменится. Курс изменился, с 98 рублей вырос до 104, на 5 рублей. Изменение на 5 процентов – это прям совсем немало в РФ. А у нас пока, может, это временной какой-то лаг. Дешевый курс рубля сразу негативно сказывается на отечественных товаропроизводителях, потому что при дешевом рубле наш товар казахстанского производства становится неконкурентоспособным. И смысла его здесь производить нет, проще привезти из России. И поэтому курс рубля меньше 5 достаточно болезненный для нас.



Курс доллара растет на фоне выборов в США, после того как Дональд Трамп победил на выборах. Как это связано?

Курс доллара в целом по миру растет, а в тот день, когда объявили результаты, стоимость золота резко снизилась. А золото, как мы знаем, это такой актив, который используют, когда в мире ничего не понятно. Все скупают золото, чтобы "переждать". А тут все ушли в доллар. Сейчас потихонечку золото восстанавливает свои позиции, но тем не менее доллар стал сильным. Сильным по отношению к другим мировым валютам, в частности к евро – 1,04 сейчас. То есть до паритета 1 к 1 совсем недалеко осталось. Хотя до Трампа доллар к евро был 1,10:1. Доллар укрепляет свои позиции везде на мировых рынках. Доллар укрепился на фоне победы Трампа. Глупо отрицать эту очевидность.



Насколько тяжело открыть обменный пункт в Казахстане? Что для этого нужно?

Абсолютно не тяжело. Для этого нужно иметь 100 миллионов тенге уставного капитала и подготовленное помещение для работы. У директора ТОО должно быть высшее образование. Высшее любое, даже физкультурное.



За что могут закрыть обменный пункт, за какие нарушения?

Причин на самом деле много. За несоответствие требованиям Нацбанка. А требования к обменным пунктам описаны в "Правилах осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан". Там требований очень много: могут закрыть за нарушение кассовой дисциплины, это, как правило, самое частое нарушение, за невыдачу чеков и так далее. Ну это, как везде, требования к налоговому законодательству. Нацбанк также требует наличия в кассе или на счетах не менее 100 миллионов тенге, если эта сумма отсутствует, за это тоже могут закрыть.



В целом у Нацбанка нет такой цели - закрыть обменный пункт. При первом нарушении выносится предупреждение, и, если в течение года повторяется либо какое-то другое нарушение, тогда уже НБ РК приостанавливает действие лицензии на какой-то срок. И на третий раз они его уже отзывают. Нацбанк является надзорным органом, который раз в год проводит плановые выездные проверки обменников, но они внезапные, без предупреждения. Просто в момент работы приходят ребята и смотрят, насколько ты выполняешь требования Нацбанка. В частности - идентификация клиента, отправки данных клиентов в Комитет финмониторинга и так далее.



Комитет финмониторинга отслеживает подозрительные операции, а также операции, превышающие пороговую сумму, и там уже дальше выносят свои какие-то решения. Суммы по разным операциям варьируются. По золоту вроде выше 2 миллионов тенге, по обмену иностранной наличной валюты - свыше 10 миллионов тенге. Ну и каждая сделка, независимо от суммы, фиксируется в системе обменного пункта. Хоть 1 доллар, хоть 1000 долларов. Мы знаем, кто этот доллар сдал-купил, когда, по какому курсу.



Если какой-то субъект, физическое лицо, которое есть в списке Комитета финмониторинга по подозрению в отмывании денег, хочет обменять валюту, то обменный пункт ему откажет. База финмониторинга обновляется в режиме онлайн.



Каждый обменный пункт в конце месяца – до 10 числа следующего месяца передает все данные в Национальный банк в электронном виде. Все эти данные обрабатываются и ведется статистика по ним.



То есть обменный пункт из, скажем так, "шарашкиной конторы", как в 90-х годах, превратилась в такую серьезную финансовую организацию, которая выполняет все требования ПОД/ФТ (международная система по противодействию отмыванию денег, добытых преступным путем, и финансированию терроризма).



Какая самая популярная валюта для обмена в наших обменниках?

Надо смотреть в разрезе регионов. Если мы говорим за Кордай, то это кыргызский сом. Если мы говорим за Зыряновск, Павлодар – это российский рубль. Если бы говорим за Хоргос - это китайский юань. В зависимости от географии.



Но по объемам и по количеству клиентов на первом месте все-таки доллар. Если в разрезе Алматы смотреть, то доллар занимает порядка 70 процентов сделок.



Подготовила: Айнаш Ондирис. Источник - Tengrinews.kz

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