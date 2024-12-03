Захватом Алеппо Эрдоган больно наступил на мозоль американцам

11:20 03.12.2024

Военкор: Захватом Алеппо Эрдоган больно наступил на мозоль американцам



Максим Столяров. 03.12.2024



Захват Алеппо был спецоперацией Турции (возможно, с согласия британцев), как бы ни открещивалась Анкара от действий боевиков. В то же время, США в подобном продвижении исламистов не были заинтересованы.



Об этом рассказал работающий в Сирии военкор Олег Блохин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Американцам как раз это [захват Алеппо] и не надо, они сидят на востоке, и дальше у них амбиций никаких нет. И этой выходкой Эрдогана они тоже не особо довольны.



Я все жду, что они все-таки дадут какого-то пинка Эрдогану и попробуют его еще раз сместить. Потому что бурная деятельность этого товарища очень их не радует", – отметил Блохин.



"Он в очередной раз дестабилизировал обстановку. Бизнес и деньги требуют тишины, а Эрдоган в очередной раз зажег. И в том месте, где сейчас находятся американцы, опять под вопросом – а что там дальше будет? Потому что там еще есть племена, которые очень тяготеют к исламистам. И американцам этого совсем не надо. Они понимают, что курдам это все опять сдерживать по новой.



Я могу поверить, что британцы свой нос сунули. Везде, где Турция, там глаза и уши британцев есть. Американцам это все даром не надо. Но эта операция четко эрдогановская, в крепости Алеппо они турецкий флаг вывесили. Это чисто турецкая операция, как и в Нагорном Карабахе", – подытожил военкор.