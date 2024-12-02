|Искандеркульская вахта полковника Ионова. Первой гидрометеостанции Таджикистана 95 лет
11:30 03.12.2024
Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus
На камне - "домовой книге" метеостанции - среди тысяч надписей затерялись имена первых исследователей Искандеркуля - Владимира Ионова и его группы.
Автограф Владимира Ионова на "домовой книге" Искандеркуля
Первозданная красота Фанских гор, озеро Искандеркуль - здесь пролегает один из самых живописных и популярных туристических маршрутов в мире. Ежегодно его проходят тысячи любителей горного туризма из разных стран. И редко кто из туристов, пройдет мимо еще одной местной достопримечательности - приземистого здания, во дворе которого флюгер, осадкомеры, термометры.
Это гидрометеостанция "Искандеркуль". Здесь работают гидрологи и метеорологи, люди предсказывающие погоду.
95 лет минуло с тех пор, как на берега озера пришли первые метеорологи во главе с Владимиром Михайловичем Ионовым (1879 - 1946) и открыли здесь 2 декабря 1929 года Искандеркульскую высокогорную метеорологическую и гидрометрическую станции.
Вид на озеро и строения метеостанции в 1935 году
Научный состав экспедиции насчитывал семь человек. Люди, которые работали на станции, обладали незаурядной силой воли. Трудности подстерегали на каждом шагу. Маузер под подушкой, карабин на столе – всякое случалось. То волки окружат форпост погоды, то басмачи нападут.
1940 год. Интересно, что сейчас гребня выступающего на поверхности озерной глади, не видно, видимо вода в озере поднялась и скрыла его.
Военачальник, исследователь и художник
Владимир Ионов родился в 1879 году в городе Ош. После окончания 2-го Оренбургского кадетского корпуса в 1898 году он получает назначение в Туркестанскую конную - артиллерийскую батарею 12 стрелкового полка стоявшего в Самарканде.
С началом Первой мировой войны - полковник Владимир Ионов на фронте. С сентября 1919 года - на службе в Красной Армии, в 1921 году части под его командованием с боем освободили Денау, Каратаг, Гиссар, Душанбе. В боях потерял левую руку, был награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени и орденом Святого Георгия.
В июне 1922 года Ионов увольняется из Красной Армии. В сентябре 1929 года он собрал группу из семи энтузиастов и организовал гидрометеорологическую станцию по изучению озера Искандеркуль. Причиной организации станции послужила идея устройства колоссального водохранилища на озере для орошения Зеравшанской долины, высказанная еще в конце позапрошлого века.
"Начинать работу приходилось в трудных условиях, - писал в своих отчетах Владимир Ионов. – Отсутствие всяких средств сообщения, жилья и элементарных жизненных условий не сломили нашей энергии. Порученные задания мы выполнили с честью. Несмотря на все трудности, станция была организована". (Газета "Коммунист Таджикистана" 20.09.1935 г.).
Здание метеорологической станции, построенное группой Владимира Ионова
В конце 20-х годов среди различных вариантов гидротехнических сооружений в верховьях Зеравшана, наибольшим успехом пользовался, так называемый Искандеркульский проект, существовавший в те годы лишь в виде рабочей гипотезы. Поэтому главное внимание было обращено на организацию наблюдений в устье Искандердарьи и самого озера.
Несмотря на то, что идея эта отпала через несколько лет ввиду огромной стоимости подобного строительства Ионов и его люди полностью выполнили все теоретические разработки и труд, написанный им, стал блестящей монографией озера Искандеркуль, давая всестороннюю картину режима снегов, ледников и вод озера.
Вывеска метеостанции
Имея задатки настоящего исследователя, Ионов, помимо гидрологических изысканий, заинтересовался вопросом акклиматизации в районе озера различных видов животных и растений.
В Центральном Госархиве Таджикистана сохранилось письмо (от 25 июля 1935 года) на имя первого секретаря ЦК КП (б) Таджикистана С. К. Шадунца от А. Калиты (должность автора не установлена), побывавшего на Искандеркуле в июне 1935 года. В нем рассказывается, что работники станции на своих плечах, за 200 километров трудного горного пути перетащили из Пенджикента две тысячи саженцев дуба, клена, акации, ореха и т.д.
Артефакт, оставшийся от первых метеорологов, который действует до сих пор - латунный термометр 1933 года выпуска.
Посадка этих деревьев на высоте 2200 м над уровнем моря в условиях Таджикистана была произведена впервые.
Они завели енотовидных собак, ондатру, собрали ценнейшие коллекции растений и чучела всех пернатых озера.
В помещении станции
В 1935 году Ионов вместе с женой переезжает в Ташкент. Здесь работает в отделе хлопководства Туркестанского военного округа. Владимир Михайлович увлекается живописью, он оканчивает художественный техникум. Притом, что ему в эти годы исполняется шестьдесят и писать приходится только единственной рукой!
Последние годы жизни Ионова были тяжелыми. Накануне войны и в ее годы о беспокойном энтузиасте, теперь уже пожилом, попросту забыли. В 1944 году он заболел бруцеллезом и в январе 1946-го скончался.
Метеоролог за работой
Прошли годы…
Рядом с метеостанцией есть огромный камень - "домовая книга", на котором оставляли автографы те, кто дошел до легендарного озера. Среди тысяч надписей затерялись имена первых исследователей Искандеркуля - Владимира Ионова и его группы.
А ГМС "Искандеркуль" продолжает работать, как и раньше. Сегодня здесь ведутся гидрологические, метеорологические, снеголавинные наблюдения.
Контингент метеостанции сильно поубавился.
В 50-80-е годы на "кухне погоды" жили и работали 10 человек, среди них супруги Зариповы, отдавшие метеостанции более 15 лет и проработавшая более 25 лет начальником метеостанции Валентина Трусова.
Исторический камень - домовая книга Искандеркуля
Теперь же тут трудятся всего пять метеорологов, все местные жители, поэтому на станции сейчас никто постоянно не живет.
Негромкая у них слава, да и зарплата не высокая. Но труд их, здесь высоко в горах, достоин самой высокой похвалы.
Туристы на южном берегу озера
А вот состояние самой исторической метеостанции, построенной в далекие 30-е годы, оставляет желать лучшего. Ей нужен срочный капитальный ремонт, многие помещения здания станции выглядят заброшенными.