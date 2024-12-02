Искандеркульская вахта полковника Ионова. Первой гидрометеостанции Таджикистана 95 лет

11:30 03.12.2024

Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus



На камне - "домовой книге" метеостанции - среди тысяч надписей затерялись имена первых исследователей Искандеркуля - Владимира Ионова и его группы.



Автограф Владимира Ионова на "домовой книге" Искандеркуля



