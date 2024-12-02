Америка дала Грузии бесценный урок демократии

11:36 03.12.2024

Давид Нармания



В ночь на понедельник в Белом доме ничего не произошло. Вернее, не произошло ничего из ряда вон. Просто хромая утка - в данном случае это довольно меткое, пусть и оптимистичное, описание уходящего президента США - Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Последнему вменяли девять преступлений, включая нарушение условий приобретения и хранения оружия и уклонение от налогов.



Когда на скамье подсудимых был Дональд Трамп, Байден комментировал его дело в лучших традициях цитат Джейсона Стетхема: "Никто не может быть выше закона".



Когда его спрашивали про возможность помилования сына, он ее категорически отвергал и утверждал, что примет любое решение присяжных.



Эту позицию американского пока еще лидера неоднократно подтверждала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер - даже перед самыми выборами, буквально месяц назад.



Но вот пришла пора понемногу готовиться к выселению из Овального кабинета, и Джо Байден наплевал на все эти заявления, помиловав своего сына Хантера. "Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришли к такому решению", - объяснил он свой поступок.



Больше того, он назвал приговор в отношении своего Хантера судебной ошибкой, и заявил, что его дело воспринимали предвзято именно потому, что он - его сын.



Иными словами, президент США буквально вмешался в работу независимого суда, и попросту перечеркнул решение отдельной ветви власти. Причем не какого-то конкретного судьи, а присяжных.



И выписал не просто помилование, а полноценную индульгенцию на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2024-го. Примечательно, что правонарушения, которые вменяли Хантеру, происходили в основном с 2015 по 2018-й. А вот в марте 2014-го его назначили в совет директоров украинской компании Burisma, в интересах которой Байден-старший шантажировал на тот момент новую украинскую власть и добился отставки генпрокурора. Причем мейнстримные американские медиа долго пытались отмыть семейку Байденов от этой истории, называя все обвинения конспирологией. А теперь, само собой совершенно случайно, Хантер Байден попросту не подсуден в этой связи. Ну, так получилось. Бывают же совпадения.



В общем, в ночь на понедельник в Белом доме не случилось действительно ничего из ряда вон. Просто президент самой главной демократии в мире признался во лжи, изнасиловал судебную систему собственной страны и вытер ноги о присяжных и обычных американцев, которые, к примеру, отбывают наказания за штурм этого самого Белого дома, но не имеют таких влиятельных родителей. Ну и что? Не он первый, не он последний.



Зато в ту же ночь на понедельник, причем примерно в те же часы, нечто из ряда вон происходило на улицах Тбилиси. Там протестующие против нынешней власти, возмущенные отказом от курса на Евроинтеграцию, стойко выдерживали напор водометов, устраивали стычки с полицией и забрасывали ее коктейлями Молотова, швырялись камнями в парламент, а специально подготовленные ребята умело справлялись с дымовыми гранатами, которые использовала полиция.



