Танцы "в юртах" и не только: будет ли это искусство развиваться в Казахстане?

11:49 03.12.2024 Танцы "в юртах" и не только: будет ли это искусство развиваться в Казахстане?



Егор Грозный

02 декабря 2024



Острые социальные противоречия, допросы об ориентации и скандал из-за танца в юрте. Что происходит с танцевальной индустрией страны, есть ли у молодого поколения перспективы, можно ли построить танцевальную карьеру в Казахстане или переезд за рубеж неизбежен? Об этом корреспондент Orda.kz поговорил с казахстанскими танцорами.



Недавно депутат Ерболат Сатыбалдин высказался о том, что нужно разработать механизмы сохранения традиций и определить меры наказания за них. Отсылка в его словах была именно к инциденту с танцем, который не пришелся по душе властям:



"Я видел девушек, которые танцевали в национальной одежде в юрте, голые (он так и сказал: в одежде, но голые, мы не виноваты - прим. ред.), и это выглядело недопустимо. Нужно определить, какие меры мы можем принять в таких ситуациях, вплоть до внесения изменений в Уголовный кодекс. Эти вопросы необходимо рассмотреть в рамках законопроекта".



Подробнее к этому вопросу мы вернемся позже, а пока давайте разберемся, что происходит с танцевальной индустрией в Казахстане.



Сложно ли стать профессионалом?



Алик Ким - хипхопер из Алматы, он неоднократно участвовал в международных батлах, путешествовал, перенимая опыт, сейчас занимается обучением стилю начинающих ребят. Алик считает, что очень много зависит от мотивации и желания самого человека, так как в принципе танцевальный рост часто зависит от характера, стрессоустойчивости и образа мышления:



"Поначалу мне помогал спортивный опыт, до танцев я занимался таеквондо, но каких-то выдающихся результатов не было. Я даже не проходил отбор в категории "начинающие", потом в какой то момент по мере моей углубленности в танцы я сразу начал выходить в категорию "профессионалы" и потихоньку, благодаря стабильным тренировкам, сильному желанию вырасти в танце и мастер-классам я уже начал показывать стабильно хорошие результаты",

поделился Алик.



Уровня мирового профессионального танцора достичь нелегко, это требует не только упорных многочасовых тренировок, но и погружения в историю, культурные особенности направления, знания других направлений и насмотренности в общетанцевальном плане, говорит профессиональный танцор и хореограф Сания Айешова.







В сфере танцев она с 2009 года, основные из ее направлений - это вакинг и крамп. Она неоднократно побеждала в крупных проектах и представляла Казахстан на международных аренах: к примеру, в Японии, Южной Корее, Чехии, Украине и других странах. Сейчас Сания преподает танцы в одной из крупнейших школ Центральной Азии в андеграундных направлениях.



"Я стала профессионалом, занимаясь много лет своими направлениями, перенимая опыт старших, участвуя в самых разных проектах, выезжая на мировые ивенты",

пояснила танцовщица.



Мировые перспективы и реалии Казахстана



Сегодня танцоры имеют шанс работать с крупнейшими студиями Голливуда, участвовать в международных проектах и даже становиться частью церемоний на Олимпийских играх. Казахстанцы тоже могли бы принимать участие в таких событиях, считает Сания, если бы в нашей стране были более развиты шоу-бизнес, мода и искусство.



"Если мы сузим географию до Казахстана, то тут ситуация, как и во многих других творческих сферах. Нам самим приходится поднимать уровень нашей сферы, и мы каждый год пробиваем потолок",

говорит девушка.



Однако, по ее словам, в последние годы государство стало помогать – "правда, пока в основном в направлении брейкинг". Помощь пришла и от крупных брендов, но и тут не без стараний ребят.



Как рассказала девушка, танцоры в Казахстане ограничены в масштабах. Например, во Франции уже давно используют танцоров тех же стилей, которые популярны у нас. Их привлекают к рекламным кампаниям, кино, показам и выставкам. Недавно же знакомые танцоры Сании открывали Олимпийские игры.



"Это говорит о том, что если бы кто-то из нас находился во Франции, то велика вероятность, что и он/она принимали бы участие в церемонии открытия".



О возможностях казахстанских танцоров высказался и Алик Ким. Он считает, что в Казахстане уникальная ситуация: не так много танцоров на душу населения, но уровень очень высокий.



Можно ли зарабатывать танцами?



Вопрос заработка для танцоров, по словам нашей собеседницы, уже не так остро стоит, как это было 10 лет назад. За это время многое изменилось: в танцевальной сфере появились новые возможности, которые позволяют зарабатывать гораздо больше; но, как и в других областях, для этого нужно упорно работать.



"Определенно можно зарабатывать средне, чуть выше среднего и больше, но так же, как и во многих сферах, нужно самому доходить до этого уровня. Это не так, что ты пришел на самую простую работу, и тебе сразу платят 500–700 тысяч в месяц",

добавила она.



По словам Алика, есть танцоры, которые занимаются хореографией, и есть те, кто занимается фристайлом.



"В первом случае больше перспектив, так как это напрямую выводит на коммерческие проекты, работу с артистами, и в принципе танцоров здесь больше. Во фристайле людей поменьше, поэтому могут возникнуть трудности в том, чтобы финансово обеспечивать себя только за счет танцев",

говорит он.



С какими вызовами сталкиваются танцоры?



Во-первых, те, кто начинает заниматься танцами, сталкиваются с порицанием от самых разных людей, начиная с родственников и заканчивая "тетями в ЦОНе", говорит Сания. Все это давит на молодых ребят и мешает им себя реализовать. Во-вторых, начинающие танцоры не всегда попадают к профессионалам, и это большая проблема.



"Ребята видят в инстаграме или тиктоке танцоров, загораются, приходят к первому попавшемуся тренеру, который просто учит копировать видео и чужие выступления. В итоге в лучшем случае ребята годами не растут и танцуют на очень слабом любительском уровне, в худшем бросают танцы, разочаровавшись в себе",

поделилась Сания.



По словам Алика, основной вызов - это все же поиск работы.







"Часто многие талантливые ребята перестают танцевать из-за того, что не могут обеспечивать себя только занимаясь танцами, потому что сейчас, чтобы хорошо зарабатывать в этой сфере, нужно иметь много разных софт-скиллов".



Кроме того, люди говорят, якобы "танцы - это несерьезно" и "танцоры - это только на тоях выступать". Поэтому новички, которые приходят на занятия, эмоционально зажаты, но "с опытом это исправляется". И в целом со временем восприятие танца меняется: "Я вижу улучшения, и все больше государство поддерживает какие-то танцевальные проекты, что очень радует", - говорит Алик.



Для Сании тема самовыражения стоит еще более остро. Она говорит, что тут многое зависит от направления, которое выбирает танцовщик.



"С самовыражением все плачевно"



Сания уверена, что одной из главных сил, движущей хейтерами в такой момент, является стыд: "Главное "не позориться", и чтоб другие тоже не выделялись":



"Из этого стыда и выходит, что все, что за рамками нормы (которая исключительно в голове каждого), это плохо. Много хейта прилетает девочкам из более женственных направлений: стрип, хайхилс, вог и т. д. За форму их выражения и то, как они это чувствуют. Про парней, которые танцуют эти направления, я вообще молчу. На них не то что хейт льется, им вообще запрещают жить жизнь, которая по сути своей не должна беспокоить никого со здравой психикой",

говорит девушка.



Танцовщица сама пару лет назад столкнулась с подобным. Ее хейтили за то, как она двигается, и это даже не касается каких-то возможностей тела, пластики или ошибок танцовщицы, люди осуждали девушку просто за танец.



"Я выложила один из своих раундов с фестиваля. На видео я танцевала крамп - стиль отличается жесткими, сильными эмоциональными движениями. В комментариях кто-то искренне восхищался, а кто-то не мог перенести мой танец и называл его ужасным, похожим на психоз, танец обезьяны. Хотя это был мой способ проявиться, и я никого не унизила, не оскорбила, не ударила",

поделилась Сания.



Конечно, реакция общества местами мотивирует и поддерживает танцовщика, но другая часть давит, призналась хореограф.



О танце в юрте



Напомним, что скандальный ролик в юрте с алматинскими танцорами стал поводом для досудебного расследования по статье о разжигании межнациональной розни. Тогда в центре разбирательств оказался Алишер Султанбеков, известный алматинский хореограф, работающий в стиле high hills. Он использует достаточно откровенный стиль, невзирая на гендер, и дает мастер-классы по Казахстану и за его пределами.



"Я думаю, этот инцидент показал, что власть не может заниматься реальными проблемами или не справляется с их решением. Танцующий парень в юрте никого не должен волновать, когда каждый день в ненормальном количестве насилуют детей, убивают женщин и издеваются над народом, воруют деньги, которые народ скидывает в помощь пострадавшим от паводков, и список можно продолжать бесконечно. Пора, кажется, менять ценности, приоритеты и заниматься вещами, которые реально влияют на жизни людей. Мои глаза уже устали закатываться от того, как часто и как глупо себя выставляют представители власти",

говорит Сания.



Танцовщицу сильно напугало то, что в комментариях были люди, говорившие "Да! Посадить парня на семь лет"…



Такой случай в Казахстане, к сожалению, не единственный. В августе в полиции из-за видео оказался хореограф из Павлодара, который тоже танцевал на каблуках. И хотя видео носило рекламный характер, танцору задавали вопросы о его ориентации, пытаясь обвинить человека в несуществующей "ЛГБТ-пропаганде".



"Эта новость показала, насколько у людей проблемы с образованием, раз они не могу зайти в интернет и сделать свой ресерч касаемо того, как формируется ориентация. Эти два инцидента, по моему мнению, показали проблемы власти, проблемы в мышлении народа и еще много других проблем, которыми стоило бы заняться у нас",

подытожила танцовщица. Источник - орда

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