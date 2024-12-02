Саки-властелины степей на Крыше мира. Как саки пришли и спустя время ушли с Памира

11:53 03.12.2024 Мунавар Мамадназаров, кандидат архитектуры, специально для Asia-Plus



Величайший герой эпоса Рустам был саком по прозвищу Sagcik - "из саков"; о чем еще рассказывает история?



Сакский воин



Саки оказались на Памире не случайно, они прошли спустя несколько столетий маршрутами своих индоарийских предков. А памятники сакского типа в горах Восточного Памира свидетельствуют о глубокой древности заселения этой высокогорной области и подтверждают ее роль в связях Средней Азии с Восточным Туркестаном и Индией.







В I тысячелетии до н.э. родственные восточноиранские народы обосновались в Центральной Азии: бактрийцы в бассейне верховьев Амударьи, согдийцы - в долинах Зеравшана и Кашкадарьи, парфяне и маргианцы - в Хорасане и в Мервском оазисе, хорезмийцы - в низовьях Амударьи, парканцы - в Ферганской долине.



Сако-скифские племена выбрали для кочевий пастбища Памиро-Тянь-Шаньского региона, Арало-Каспийские степи и Восточный Туркестан.



От "отца истории" Геродота мы узнаем, что "саки, они же скифы" и "персы всех скифов называют саками".



Саки оказались на Памире не случайно, они прошли спустя несколько столетий маршрутами своих индоарийских (андроновских) предков. Древние источники пишут о мужестве саков, их удивительной выносливости и высоком уровне военного дела.



Основанное на структуре военной демократии сакское общество сумело развить на огромных территориях кочевое и полукочевое скотоводство, которое в те времена считалось огромным прогрессом в экономическом развитии. Сакское общество в соответствии с индоиранскими традициями разделялось на три сословия по-индийски варны, по-ирански пиштра, означающее цвет: жрецов, воинов и земледельцев.



Существует несколько версий прихода саков на Памир: с Северо-Востока, с Восточной Сибири и Алтая. Много нитей связывали саков с южными и юго-западными районами Центральной Азии. В последние годы исследователи придерживаются мнения о восточном, а не западном происхождении саков.



Саки-властелины степей кочевали по высокогорным памирским пастбищам более пятисот лет, в пределах трех хронологических периодов: VII-VI; V-III и II-I вв. до н.э. Другое название центральноазиатских кочевников-тура (по скифски быстрый), или как их называли в гимнах иранцев Авесте - "туры с быстрыми конями". Эти кочевники из легендарного Турана, взаимодействовали с оседлыми иранцами, а иногда противостояли им, совершая набеги на их территории.



Известный советский исследователь В. Абаев убедительно доказал принадлежность скифского языка к иранским и что термин turа - это одно из авестийских наи­менований сакских племен, что "данайские ту­ры" - это присырдарьинские саки; что река Danu в Авесте не просто ре­ка, а именно Сырдарья, а име­на авестийских туров, "носят бес­спорно иранский характер".



Его поддержали известные востоковеды Дж. Маркварт, В. Бартольд, В. Гейгер Р. Фрай и Х. Нюбергс, утверждаая: "В Авесте нет никаких следов неиранских туров".



Некоторые исследователи безосновательно связывают туров с поздними тюрками, выстраивая под современную геополитику придуманную историю.



Говорят, что серьезные ученые не заблуждаются, а политики - другое дело. Не надо быть лингвистом, чтобы даже спустя тысячелетия понять скифо-сакские слова, которые схожи, а иногда в точности сохранились в таджикском и памирских языках.



Например, скифские слова: puthra- сын- puthra (ваханский ), hushka-сухой, hazahra-тысяча, nava-новый, abra - небо, облако, pant - путь – pond (шугнанский), aspa - лошадь, tanu - тело, baxsh - дарить, tars - бояться, kuti - собака – куд (шугнанский), aspaina – железо – sipin (шугнанский), mrgа - птица, paisa - облик, лицо - pits (шугнанский), avd – семь - uvd (шугнанский), мasta - ярый, опьяняющий.



Или приведем хотано-сакские слова: аyana-зеркало, dasta - рука, dara - долина, dura - далеко, drruja - ложь и. т. д.



Существует также много версий происхождения этнонима saka, от древнеиранского sak, shav - "идти", "бе­жать", "течь". Шугнанское слово "са" и "сав" также означает "иди, идти". Это слово может восприниматься как "бегущий", или "странствующий, кочевой", что очень под­ходит образу жизни саков.



В Ригведе слово saka - как прилагательное от sak со значением "могущественный, сильный, то есть саки - это "могучие мужи". Китайские источники называли их сэ или сэк.



Сакский стиль в античных памятниках Таджикистан, VI-I вв. до н.э. -II н.э.



Скифо-сакские кочевые племена оставили на широком степном просторе от причерноморских степей до Алтая и от Уральских гор до Памира многочисленные памятники схожей материальной культуры.



Их объединяют вооружение, конский убор, одежда и так называемый "звериный стиль" в искусстве.



Это блестяще исполненные в металле динамичные изображения животных и сцен схваток между ними.



Саки создавали образы различных животных и фантастических существ, в которые перевоплощался главный герой мифов.



Эти трансформации объединялись в одном художественном изделии; так, конь мог иметь рога оленя, голову орла, лапы хищника и.т.д.



Такие "сперсованные" повествования были понятны для древних кочевников, но являются головоломкой для современного человека.



Высокохудожественные золотые изделия в сако-скифском стиле VI-III вв до н.э. украшают обнаруженные в Кобадиане знаменитый Клад Окса - Амударьинский клад (хранящийся в Британском музее) и храма-огня Тахти Сангин, а также находки из Тилло-тепа (Золотой холм) на севере Афганистана.



"Я пошел за саками и пришел на Памир"



Археологи изучили на территории Восточного Памира более 600 сакских погребений. За редким исключением, погребенные ле­жат в характерной для сако-скифских племен скорченной позе, на боку.



Открыл сакскую культуру на Памире известный советский археолог Александр Бернштам, исследовавший в 1950-х гг. около ста могильников. Ему принадлежат слова: "Я пошел за саками и пришел на Памир".



Работы Бернштама были успешно продолжены в 1960-80 гг. таджикскими археологами Борисом Литвинским, Вадимом Рановым, Мирой Бубновой, Актамом Бабаевым и Валерием Жуковым.



В памирских могильниках обнаружены великолепные изделия в характерном для скифо-сибирского искусства стиле из металла: кинжалы, бляхи, бронзовые ритуальные котлы, детали щитов, кольца, печати, изящные фигурки оленей, горных козлов, медведей и птиц.



Очень искусно выполнены кинжал-акинак из раскопа Памирская (Тамды) с изображением горного козла и бронзовая фигура лошади из Тегермансу с хищной птицей на голове.



Археологические находки с памирских курганов VII-IIIвв до н.э.



Объединив сведения о саках, исследователи определили несколько племенных союзов:



- Саки-тиграхауда в остроконечных, стрело (тигра) подобных шапках. На деле такие высокие войлочные шапки носили почти все скифы, родственные им киммерийцы, а также ираноязычные кочевники Западного Китая и, в том числе, загадочный народ, живший в Таримском оазисе во II-I тысяч.до н.э.



- Саки-хаомаварга (почитающие священный напиток хаому) обитали в Бактрии, Памиро-Алае, Фергане, западе Туркмении. Некоторые исследователи считают, что этот ритуальный пьянящий напиток изготовлялся из эфедры , смешанной с молоком.



Греки называли их амюргийскими саками и упоминают Амюргуйскую долину, которую ряд исследователей размещает в Алайской долине и связывает с названием восточнопамирской реки Мургаб – Маргов. Считается, что это сакское слово, состоящее из двух частей марг - зеленый луг и ап, ав, об-вода, река.



- В сакский союз также входили племена Сака-парадарайя (заморские саки). Сака-тийа пара Сугдам (саки живущие за Согдом), Сакарауки и племена, населявшие с V-в до н.э.государство Хотан (иранское Hvatan) на западе Китая.



Сохранилась обширная литература на хотано-сакском языке, который в научном сообществе называют "языком хотанских скифов". На этом языке еще говорили в X в, до постепенного вытеснения его тюркскими наречиями.



Борис Литвинский, автор замечательной книги "Древние кочевники "крыши мира", Александр Бернштам и Йозеф Маркварт считают, что на Памире, Восточном Гиндукуше и Восточном Туркестане более пяти столетий кочевали почитающие хаому "саки-хаомаварга".



Каррон – древний город арийцев



Китайские и европейские археологи раскопали в Джирзанкале, памирской части Китая, крупный сакский некрополь VI века до н.э. Комплекс состоял из двух частей: обширного плато с каменными выкладками в виде параллельных темных и светлых полос, длиною 50 метров каждая и примыкающих к ним нескольких десятков круглых сакских погребений.



Эти выкладки имели ритуальное значение, возможно, связанное с сезонными календарными датами и астральными культами. В погребениях этого некрополя обнаружены небольшие деревянные чаши-курильницы с круглыми гладкими камнями.



Химический анализ показал, что на внутренних стенках некоторых чаш и камнях, обнаружен каннабинол (конопля.), выделяемый при воздействии высоких температур.



Авторы исследования предположили, что коноплю посыпали на раскаленные камни при погребально-ритуальных церемониях. Подтверждаются сведения Геродота, который в V в до н.э. писал, как после похорон своих соплеменников скифы создавали ритуальную баню, в которой очищали не только тело, но и душу.



Сако-скифские головные уборы



Этот ритуал был частью похоронной церемонии. Сначала они умащали тело жиром, смешанным с травами, затем входили в плотно закрытую войлочную палатку, где был помещен чан с раскаленными докрасна камнями и бросали на эти камни семена различных растений, в том числе, конопли.



"От этого, - пишет Геродот, - поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней".



Загадочные, каменные выкладки также обнаружены археологом Мирой Бубновой на таджикистанском Восточном Памире.



Они напоминают по форме растянутые во время сушки шкурки животных, фигуры людей с расставленными руками и ногами, а также большие гребенки, стрелы и трезубцы.



Внутри выкладки разделены продольно поставленными камнями на квадраты и ромбы, заполненные темными и светлыми колотыми кусками кварцита.



По мнению археолога М.Бубновой и астрофизика Н.Коноваловой в VI в. до н.э. саки на основании длительных наблюдений за сменой времен года изобрели азимутный солнечный календарь. По нему определяли восход Солнца в день весеннего и осеннего равноденствия (21 марта и 23 сентября), а также день летнего и зимнего солнцестояния (22 июня и 22 декабря).



В этих местах по особым календарным дням проводили жертвоприношения в честь богов и предков. Таких загадочных каменных выкладок, истинное назначение которых в полной мере не раскрыто до нашего времени, нет нигде в мире.



Наследие саков



Таким образом, горцы Памира и их язык сформировались из трех этнических пластов: автохтонный (доиндоиранский), индоиранский II-I тыс до н. э. и с середины I тыс до н.э. восточноиранский (сако-скифский).



Каковым было население Западного Памира в доиндоарийский период?



Названия некоторых памирских селений настолько древние, что их невозможно расшифровать даже с привлечением реликтовых памирских и индоиранских языков.



По версии известного историка И.Пьянкова, это был народ, упоминаемый в античных греческих источниках как каспии или каспиры, первоначально населявшие Гиндукуш, Памирское нагорье и западную часть Таримского бассейна Китая.



Наследниками каспиров сегодня стал малочисленный народ буришки, живущие в горных местностях Хунза (Канджут), Нагар (на севере Кашмира) и Ясин в отрогах Каракорума. Их язык до сих пор не отнесен ни к одной из существующих языковых семей.



Существует предположение о связи автохтонного доиранского населения Западного Памира с неолитической Гиссарской культурой VII-II тыс. до н.э., распространенной в долинах Кафирнигана и Вахша в Юго-западном Таджикистане.



Для саков Западный Памир был земледельческой базой, откуда они поднимались на плато в весенне-осенний периоды.



В ваханском языке, к примеру, много слов, имеющих древнеиранское и древнеиндийское происхождение.



Ритуальные каменные выкладки на Восточном Памире (по М.Бубновой) и в Китайском Памире. Сакский некрополь Джирзанкаль



Памирцы (ваханцы и ишкашимцы) в древности язычники-солнцепоклонники называют солнце Remuzd, по имени зороастрийского верховного бога Ahura Mazda. В других восточноиранских языках как хотано-сакском urmaysde, в хорезмийском rēmažd также обозначает не верховное зороастрийское божество Ахурамазду, а солнце, которому они поклонялись. Вероятно, таким образом, произошло слияние культа солнца и огня, и солнце воспринималось как огненная стихия.



Таджикский лингвист Богшо Лашкарбеков считает, что при заселении Западного Памира сакскими племенами, в середине I тысячелетия до н.э. первое ваханское поселение у слияния рек Памир и Вахандарьи носит название Ратм, происходящее от древнеиранского и скифского fratama, которое в обоих случаях означает - "первый, начальный".



В местности в ваханском селении Лангар, откуда начинается перевал ведущий на Восточный Памир, расположено культовое сооружение hwara-yaza, что означает "место поклонения солнцу".



Название другого селения Vandыt в Афганском Вахане происходит от древнеиранского hvan-data-данное солнцем. Поклонение солнцу (hvar на скифском, хир на шугнанском) и огню (atar на скифском) у древнеиранских племен, в том числе саков, сохранилось в верованиях и фольклоре таджиков.



Мы можем предположить, что стационарными оборонительными базами для проживания саков на Западном Памире могли быть такие крупные крепости, как Ямчун и Каахка в Вахане и Кофир-кала в Шугнане.



Так крепость Ямчун окружена несколькими кольцами крепостных стен, а постройки находятся лишь на вершине небольшой цитадели.



Крепость Ямчун в Вахане, IIIв. до н.э. -VI в). Графические реконструкции М.Мамадназарова



Остальная громадная территория могла быть местом обитания воинов, живших в традиционных войлочных кибитках, прообразов юрт.



Ваханские крепости, возведенные в бактрийский период, располагались на трассах, ведущих через перевал Харгуш на Восточный Памир и долину Вахандарьи в Китай. Они продолжали функционировать при Кушанах (I в до н.э. -IIIв) и эфталитах, вплоть до VI в.



По определению путешественника и исследователя Ауреля Стейна, две ваханские крепости Ямчун и Каахка являлись "прекрасными образцами среднеазиатской фортификационной школы в ее горном варианте".



Саки Памира, пишет археолог Е.Кузьмина, отличаются от других популяций и восходят к местному населению эпохи бронзы, родственному древним европеоидам юга Центральной Азии, к индоиранскому этническому пласту и сохранились до наших дней в Памиро-Гиндукушском этнолингвистическом регионе.



"Значение памятников сакского типа в горах Восточного Памира трудно переоценить. Самое главное заключается в том, что они свидетельствуют о глубокой древности заселения этой высокогорной области с прекрасными пастбищами и подтверждают известную по письменным данным ее роль в связях Средней Азии с Восточным Туркестаном и Индией", - пишет известный исследователь скифского искусства Михаил Артамонов.



Рыцарское противостояние иранцев и туранцев (саков) отражено в знаменитой поэме "Шахнаме" Фирдоуси, в которой величайший герой эпоса Рустам был саком по прозвищу Sagcik - "из саков".



Исследователи также считают, что великий Будда Шакьямуни (Пробужденный из рода Шакья) происходил из древнего царского рода шакья - саков.



Этноним "Сак" сохранился в названии областей Сакастан в Иране и памирских местностей Сакнам (Шугнан), Скасем (Ишкашим), которые переводятся как "страна саков".



Лингвист Т. Пахалина считает, что топоним sakā-kšam - (Ишкашим) страна саков, имеет индоарийское происхождение.



Исход саков с Памира



Во II веке до н.э. из Западного Китая восточноиранские племена юеджей - тохар, объединив родственные им дахов, асиев, пасианов, памирских саков, прошли через районы Ферганы и Памира и завоевали Греко–Бактрию, создав впоследствии мощную, противостоящую Риму и Ирану, Кушанскую империю.



Кушанский царь Канишка называл себя арием, а свой язык арийским, что соответствует идущей от индоиранцев (ведических и авестийских ариев) исторической памяти.



Именно с этими историческими событиями связан исход саков с Памира и их продвижение с другими племенами на Юг Центральной Азии, в Северный Афганистан и Индию.



Жилища кочевых и оседлых саков



Позже в VIII в. иранские оседлоземледельческие и кочевые народы Центральной Азии приняли ислам, сменив восточноиранские языки на персидско-таджикский.



Сако-скифская этническая и культурная общность просуществовала с IX вв до н.э. до II вв. Частично саки влились в состав других народов и лишь в высокогорье Памира, Ягноба, северных районах Афганистана, Индии, Пакистана и Западного Китая они сохранились "словно рощицы среди вырубленных лесов", как заповедные островки некогда обширного индоиранского мира. Источник - Азия-Плюс

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