Запад попытается поджечь Казахстан, - Яков Кедми

11:54 03.12.2024

Запад пытается поджечь Казахстан так же, как Украину – Кедми

Максим Столяров. 02.12.2024



Китай и Россия могут посчитать угрозой своей безопасности укрепление позиций НАТО в Казахстане.



Об этом в интервью болгарскому каналу "Поглед инфо" заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Как вы оцениваете укрепляющееся военное сотрудничество Казахстана и НАТО? Каждый год проходят учения, часть казахских офицеров обучаются в НАТО. Сможет ли это привести к угрозе для России?", – спросил ведущий.



"Наверное, у НАТО проблемы с географией. Это Североатлантический союз. Где Северная Атлантика, и где Казахстан?! У них проблемы с географией.



Второе. Для того, чтобы сохраниться, НАТО пытается действовать против России, как и на Украине. Но [в Казахстане] это еще больше угрожает безопасности России. Казахстан намного ближе к основным стратегическим центрам России, чем Украина", – сказал Кедми.



"Но они забывают еще одну страну рядом, которая тоже видит огромную угрозу НАТО в Казахстане – Китай. Центр китайской ядерной промышленности очень близок к Казахстану. И как Китай может посмотреть, что вдруг рядом с Синьцзянем появилось НАТО?



НАТО не понимают, что и для Казахстана, и для России – это смертельная угроза. И никто в Казахстане не думает превратить его в то же самое, во что превратили Украину", – подытожил он.