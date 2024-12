Китайские за стеной: в КНР блокируют платежи банков из нового санкционного списка

11:58 03.12.2024

Как выпущенные в ноябре ограничения против 50 игроков финрынка могут повлиять на поставку товаров в РФ



Мария Колобова



Китайские кредитные организации стали отказываться работать с банками из РФ, попавшими под новые санкции США в ноябре. Об этом "Известиям" рассказали представители российского бизнеса. По их данным, пока есть первые кейсы, например прекратил прием платежей Bank of China. Как и ранее, это связано с опасением вторичных рестрикций со стороны Вашингтона. В последние дни на посту президента Джо Байден пытается использовать максимум антироссийских мер, считают эксперты, однако после инаугурации Дональда Трампа ситуация вполне может поменяться. За ближайшие поставки предприниматели уже рассчитались, и у них есть как минимум один-два месяца, чтобы перестроить платежи в Китай. Какие методы проведения операций еще остаются - в материале "Известий".



Из каких российских банков в Китае отказываются принимать платежи



Китайские банки начали отказываться работать с российскими кредитными организациями, которые попали под новые санкции США, рассказал "Известиям" генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. По его словам, большинство игроков уже прекратили с ними отношения.



Информацию подтвердил коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. Он рассказал, что уже видит первые блокировки. Например, принимать платежи из российских банков, которые попали в новый SDN-список США, уже отказывается Bank of China.



Справка "Известий"

Наиболее крупный игрок, который оказался под новыми блокирующими мерами 21 ноября, - Газпромбанк. Также под санкциями теперь банк "Дом.РФ", ББР, Примсоцбанк, "Синара", "Траст", "Держава", Авто Финанс Банк, БКС Банк, "Итуруп", "Центрокредит", "Кремлевский". Всего в новом списке более 50 организаций.



По данным "Известий", об отказах принимать деньги из российских банков, которые попали в новый санкционный список, также писали предприниматели в профильном чате в Telegram для импортеров. Там делились, что, например, китайский Bank of Kunlun (его часто упоминали в постах про расчеты с РФ) начал рассылать предупреждения о прекращении приема платежей из российских подсанкционных кредитных организаций.



Практика с такими уведомлениями, как сообщения от Bank of Kunlun, вполне вероятно, распространится и на других игроков, ожидает директор продуктов в финтех-компании Paygine Роман Тихонов. "Известия" направили запросы в ЦБ РФ и Китая.



Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что подрыва российской экономики из-за санкций не случилось. "Полагали, что это произойдет в течение трех-четырех, шести месяцев, но все видят, что этого не происходит", - рассказывал, к примеру, глава государства во время встречи с представителями СМИ на ПМЭФ-2024. Эксперты полагают, что дополнительное ужесточение санкций на фоне результатов выборов президента США и еще большее осложнение ситуации с платежами - это финальные действия администрации Джо Байдена. Причем они наталкивают на мысль, что уходящее правительство пытается принять максимальное число решений, не задумываясь о последствиях, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.



Ограничительные примеры: что значат новые санкции США против Газпромбанка

Рестрикции в отношении ряда других игроков и топ-менеджмента ЦБ никак не отразятся на экономике - рынок уже адаптировался к новой реальности



Он добавил: при этом китайские партнеры опасаются, что нарушение новых рестрикций сейчас может дорого обойтись - организации рискуют попасть под вторичные санкции.



До января, когда произойдет инаугурация нового президента США, никаких послаблений не будет, считает Алексей Порошин из АО "Первая Группа". Однако, по его мнению, даже с приходом Трампа ситуация значительно не улучшится.



Другого мнения придерживается Алексей Тараповский. По его словам, после того как Трамп возглавит Белый дом, санкции могут быть ослаблены. Причем первым шагом может оказаться именно упрощение вторичных рестрикций, из-за которых Китай вводит все более жесткие ограничения.



Как отправить деньги в Китай в условиях новых санкций



Проблемы с расчетами между бизнесом РФ и КНР начались еще в конце декабря 2023-го - тогда вступил в силу 12-й пакет антироссийских санкций. На фоне риска вторичных мер Китай, Турция и ОАЭ стали ограничивать расчеты с Россией.



С января сразу несколько кредитных организаций в КНР перестали принимать и трансакции в юанях. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo. В марте к ним добавились ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, а также Bank of Taizhou, писали ранее "Известия".



Неудивительно, что многие банки КНР стали прекращать прием платежей от российских контрагентов, попавших в санкционный список, считает и начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. Однако если посмотреть на последний перечень, то за исключением Газпромбанка и БКС Банка в нем нет крупных игроков.



Сложности с платежами напрямую взаимосвязаны с поставками импорта из Китая - если не получается оплатить товары, то и привезти их не удастся. Как писали ранее "Известия", наибольшее ужесточение контроля в КНР сейчас касается поставок товаров двойного назначения - техники, оборудования, металлов, химии.



По штатовскому расписанию: банки КНР ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга

Почему ситуация с транзакциями ухудшилась после выборов в США



Впрочем, как правило, импорт оплачивается на один-два месяца вперед, отметил Алексей Тараповский из Anderida Financial Group. То есть моментально новые трудности с платежами на ввозе продукции не отразятся. А за это время российский бизнес, который уже привык постоянно искать новые пути в меняющихся условиях, сможет перейти к иным способам платежей.



Сейчас мелкие региональные кредитные организации Китая продолжают сотрудничество с региональными банками России, которые не попали в санкционный список. Этот тренд сохранится и дальше, считает Олег Абелев.



Есть и другие способы переслать деньги в Китай - например, через доверенных платежных агентов. Они берут определенную комиссию и помогают перечислить деньги в другую страну, используя собственные методы, - через третьи страны или договоренности с местными банками.



Сейчас это один из самых надежных вариантов, рассказал Алексей Порошин из АО "Первая Группа". Однако всегда нужно сначала проверять на маленьких суммах, как пройдет платеж, подчеркнула гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич.



Другой метод - прямые трансакции через филиал российского банка в Китае, добавила Екатерина Кизевич. По ее мнению, это самый безопасный и быстрый вариант. Однако и у китайского контрагента, и российского покупателя должны быть открыты там счета. Кредитная организация берет фиксированную комиссию за переводы 4% и деньги доходят до поставщика за два-три дня, объяснила эксперт.