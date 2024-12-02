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Курская дуга, 2 декабря: Бандеровцы снова бросили в бой "Леопарды". "Мы их ловим и жжем"
17:58 03.12.2024

Такого количества натовской техники, как на Суджанском направлении, у ВСУ нет нигде

Радомир Маркуш

В зоне вторжения идут ожесточенные бои. Группировка "Пiвнiч" атакует российские позиции большим количеством военной техники, в том числе немецких "Леопардов". В отличие от Кураховского или Селидовского направления, на Курщине у оккупантов нет нехватки брони.

Как рассказал заместитель начштаба по разведке приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Орел", "они шлют, шлют, шлют, повторюсь, - по три-четыре наката в день. И каждый накат - с использованием техники. Соответственно, все это жжется, это благодаря нашим расчетам FPV, благодаря нашим артиллеристам, которые очень точно бьют, у нас уже все места пристреляны, на подкатах ловим, поджигаем, уничтожаем".

По данным наших источников, есть продвижение "северян" в лесопосадках возле н.п. Мартыновка. Большие потери несет 41-я ОМБр ВСУ, которая за сутки потеряла до 10 человек убитыми и ББМ. В районе Дарьино отражено 2 контратаки ВСУ общей численностью до 16 человек на 3 ББМ при поддержке танка "Леопард", который наши сожгли.

Таким образом, несмотря на хорошую подготовку прокси-НАТО к вторжению в наше приграничье, прежде всего, в сфере радиоэлектронной борьбы, бандеровцы уничтожаются в промышленных масштабах, в том числе благодаря FPV-новинкам в российской армии.

"Применение оптоволоконных дронов позволило свести на нет украинские системы РЭБ и значительно повысить процент успешного поражения целей, а удобство управления позволяет оператору наносить более точные удары в уязвимые точки цели, а также охотиться за техникой в укрытиях: известны кадры залета оптоволоконного коптера в лесопосадки, капониры и прямо внутрь украинской бронетехники", - поясняет "Северный ветер".

В общем, на текущий момент продолжается оперативная пауза из-за осенней распутицы. С "передка" пишут, что "проехать по размытому дождями бездорожью не могут даже гусеничные БМП". Враг и наши ждут минусовых температур, когда почва промерзнет. Потери противника по-прежнему ниже "нормы" - порядка 250 укровояк, тогда как во время наступлений 10 октября и 8 ноября "северяне" уничтожали свыше полутысячи оккупантов.

В оперативке оборонного ведомства также сообщается: "Подразделения группировки войск „Север" нанесли поражение формированиям 5-й танковой, 17-й тяжелой механизированной, 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово".

По данным инсайдера из Генштаба ВСУ, русские в зоне вторжения провели несколько успешных локальных атак на разных участках фронта. В частности, в Кореневском районе под контроль российских войск перешел ряд лесополос к югу от Кремяного, а в Суджанском - передовые отряды ВС РФ смогли продвинуться у Камышевки и в районе Нечаева.

В целом ЛБС почти не меняется, этим, собственно, и объясняется небольшое число украинских пленных. Если во время нашего наступления можно сдаться на позиции, то в относительное затишье перейти линию фронта, чтобы сложить оружие, невозможно: дроноводы-каратели сразу же забросают ВОГами.

Тем не менее кое-кому из ВСУшников везет, а их откровения вызывают оторопь от бандитских порядков в самостийной армии. Так, Владимир Горбатко поведал, как его обманом отправили в Курскую область. Бандеровские командиры знают, что "херои", как огня, боятся оказаться на оккупированной территории, вот и брешут.

По словам Горбатко, "узнал об этом, когда приехал на позицию, что мы вообще в другой стране находимся… Я же думал, что буду не воевать, а только охранять позицию… Просто охранять, как нам сказали. А когда приехали на позицию, оказалось, что мы уже в Курской области".

Другой "лев" Зеленского из 21-й ОМБр Максим Назаренко заявил, что бандеровцы "угрожали семье… Говорили: объявят врагами народа". Как иронизируют наши бойцы, "примечательно, что умная мысль сдаться пришла ему в голову только после ранения и окружения. А если бы не эти обстоятельства, то воевал бы до "перемоги".

Впрочем, не совсем корректно всех подряд украинских пленников подозревать в сокрытии намерения "драться за неньку". Отступление из-за низкой мотивации укровояк, несмотря на дышащие в спину зондеркоманды Зеленского, видно невооруженным глазом. Многие и впрямь "могилизованы" по приказу главного наркомана "404-й".

В Сети появились шокирующие кадры нарушения прав человека в так называемой це-Європе. В Полтаве людолов-ТЦКашник прямо на камеру угрожал выколоть глаза щирому громадянину, у которого зрение минус 6. Бандеровец прямо сказал: "Я тебя завтра в „гондурас" [в учебку - „СП"] отправлю. Там тебя в палатке в „гондурасе" прирежут, понял. Там 30% небоевых потерь. Только в учебке…".

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733237880


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