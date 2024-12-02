Кабель между Швецией и Финляндией снова в разрыве. Бобры?

19:46 03.12.2024

Между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля. По данным СМИ, на этот раз фрагмент кабеля был поврежден не в воде, а на суше - около финских городов Эспоо и Вихти.



Шведская радиостанция Ekot сообщила, что речь идет об интернет-кабеле. Представитель Шведского агентства почты и телекоммуникаций (PTS) пояснил Dagens Nyheter, что на территории Финляндии произошли "две неисправности" на суше. Одна из неисправностей была устранена ночью, работа над вторым - все еще продолжается, уточнил собеседник издания.



СМИ пишут, что авария затронула компанию Global Connect. Пресс-секретарь компании Никлас Экстрем сообщил шведской газете Aftonbladet, что из-за сбоя в сети без интернета в Финляндии остаются около 6 тыс. домов. Не уточняется в каком из городов - в Вихти или Эспоо - авария устранена.



Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил Helsingin Sanomat, что силовые ведомства страны осведомлены о произошедшем. Финская полиция, по его словам, предполагает диверсию. Среди представителей финских властей произошедшее прокомментировала только министр транспорта Лулу Ранне. В соцсети X она опубликовала ссылку на материал финской газеты Helsingin Sanomat, написав в посте, что правительство относится к ситуации "серьезно" и расследует ее вместе с Global Connect.



За последние две недели это не первый случай обрыва кабелей связи на севере Европы. 18 ноября Хельсинки сообщили, что в Балтийском море произошло повреждение подводного кабеля C-Lion1, проходящего между Германией и Финляндией. В тот же день стало известно, что был оборван еще один подводный кабель, между Литвой и Швецией, под названием BCS East-West Interlink. У него имеется пересечение с C-Lion1, в связи с этим появились подозрения, что инциденты могут быть связаны.