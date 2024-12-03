Христиане Ливана меж двух миров, - НГ

00:00 04.12.2024 03.12.2024



Вместе с падением влияния некогда доминировавшей общины слабеет суверенитет Страны кедров

Михаил Стрелец



Об авторе: Михаил Васильевич Стрелец – доктор исторических наук, профессор.



Патриарх маронитов Ливана Бешар Бутрос аль-Раи выступает против войны, развязанной "Хезболлой".

Четыре месяца внимание всего мира было приковано к противостоянию между Израилем и военизированной группировкой "Хезболла", которая представляет интересы мусульман-шиитов Ливана. Сейчас заключено перемирие, но оно висит на волоске. Между тем шииты – всего лишь одно из религиозных сообществ Страны кедров. Ими даже не исчерпывается мусульманское население Ливана, не говоря уже о многоцветной палитре христианских конфессий, которые исторически обитают в этом маленьком ближневосточном государстве.



В IV веке монах-аскет Марон положил начало церкви, которая стала именоваться в честь своего основателя. Марониты прожили сложную историю, по-разному взаимодействуя со всеми народами и династиями, которые в разные века правили Восточным Средиземноморьем. Особенность этой церкви в том, что она придерживается восточного обряда, но своим духовным центром имеет Рим. С этой особенностью связана непростая судьба Маронитской церкви, принадлежащей одновременно и Востоку, и Западу.



В XX веке на судьбу ливанских христиан повлияли две мировые войны. По итогам Первой мировой все колонии и полуколонии проигравших государств стали подмандатными территориями Британии и Франции. Османская империя лишилась Восточного Средиземноморья. Правящая французская администрация инициировала создание территории "Великий Ливан". Но границы того Ливана не совсем совпадали с рубежами нынешнего государства. На большей части подмандатной территории оказались маронитские районы, но были там и мусульманские поселения.



Уже во время Второй мировой войны, в 1943 году, Третья Французская республика, борющаяся с коллаборационистами Виши, дала независимость Ливану. На момент обретения суверенитета в стране можно было встретить представителей 18 общин. Как национальному правительству следовало управлять страной в таких условиях? В первую очередь надо было учитывать крупные религиозные общины – христиан и мусульман. Мусульманский массив был неоднородным. Здесь были представлены как сунниты, так и шииты. Христианских течений насчитывалось еще больше. Данные переписей 1913 и 1932 годов свидетельствуют о преобладании христианского населения. В 2013 году его доля была 79,5%, в 1932-м – 49,9%.



В этих условиях отцы-основатели государства решились на конфессиональное распределение власти. Это прописано в Национальном пакте. Марониты гарантированно имеют своего единоверца на президентском посту. За мусульманами-суннитами забронировано кресло премьер-министра. Пост председателя парламента занимает мусульманин-шиит. 50% членов правительства делегируют христиане и 50% – мусульмане. Точно такое же положение в Ассамблее представителей. Это высший орган законодательной власти Ливана. Всего насчитывается 128 парламентариев. 64 принадлежат мусульманской общине и 64 – христианской. Парламент избирается на четыре года. Голосование прямое. Президент избирается парламентом на шесть лет. Второй срок не положен. Ливан – парламентская республика. Поэтому парламент утверждает состав высшего органа исполнительной и распорядительной власти.



А что же представляют собой 64 христианина с депутатскими мандатами? Один человек попадает по усмотрению. Остальные 63 – по строгой квоте. Квотированы 32 маронита, 20 представителей Армянской апостольской церкви (ААЦ), 2 армяно-католика, 7 православных, один грекокатолик (мелькит), один протестант.



Конфессиональное деление чувствовалось при основании государства во всем. Отразилось это и в партийном ландшафте. Преобладали религиозно ангажированные партии. До начала 1970-х годов главное направление деятельности таких партий следует искать не в отношении к другим религиям. Не было ни одной конфессии, где бы не происходила внутренняя борьба за заполнение квот. Но уже в ходе гражданской войны 1975–1990 годов развернулась борьба между общинами за кардинальный пересмотр конфессионального распределения власти.



Марониты – несущая конструкция христианства в Ливане. Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Андрей Журавлев пишет: "Историческое значение маронитской церкви для истории Ливана было огромно. Именно под влиянием этой многочисленной (по ливанским меркам) христианской общины Ливан стал сильно отличаться от других арабских стран уровнем вестернизации и появлением демократических тенденций еще во времена турецкого господства. Вся конфессиональная система управления, являющаяся уникальным феноменом для мировой политической истории, изначально сложилась в основном из сосуществования и противостояния маронитов и друзов, до XX века являвшихся самыми многочисленными и сильными общинами в Ливане". Марониты фактически управляли страной с 1943 по 1975 год.



Вторая по значимости ливанская община – Антиохийская православная церковь. Каждый десятый ливанец принадлежит к этой конфессии. Исследователи истории арабского светского национализма едины в том, что его концептуальные основы были впервые сформулированы православными интеллигентами Сирии и Ливана. Во время гражданской войны одна часть православной общины воевала в рядах мусульманской, вторая – христианской милиции. У православных политиков наблюдаются шараханья из одной крайности в другую относительно идеи объединения Сирии и Ливана. Дело до создания собственной милиции у православных так и не дошло.



Третья христианская конфессия представлена грекокатоликами. Оппоненты называют их мелькитами. Это связано с византийским происхождением церкви, мелькитский – значит "императорский". Однако в 1724 году эта община отделилась от Антиохийской церкви и заключила унию с Римом.



Конечно, занимая всего лишь третью строку в списке влияния христианских конфессий, мелькиты не имели намерений оказаться на политическом олимпе. Но зато их представительство во властных структурах второго и третьего эшелонов, в крупном бизнесе в разы превышало долю в населении. Сказывались и деловая хватка, и свободное владение двумя и более иностранными языками. У грекокатоликов есть патриарх Антиохии, Александрии, Иерусалима и всего Востока. Он использует резиденцию либо в египетской Александрии, либо в Дамаске.



Ливан делится на административно-территориальные единицы – мухафазы. Наибольшая концентрация грекокатоликов наблюдается в мухафазе Бекаа. Здесь сосредоточено 45% всей общины страны. А в городе Захли, что расположен в Бекаа, живет каждый четвертый ливанский грекокатолик.



Четвертая в списке христианских конфессий – Армянская апостольская церковь. 80% ливанских армян относятся к ААЦ. Две трети представителей этой конфессии составляют часть населения столицы Ливана, одна четверть – часть мухафазы Горный Ливан.



Пятая по количеству приверженцев христианская конфессия – сиро-яковиты. С жившего в VI веке сирийского епископа Якова Барадеуса (Барадея) началась история этой церкви умеренно-монофизитского толка. Сиро-яковиты исповедуют догмат о единой богочеловеческой природе Христа.



Шестая в списке – Сирийская католическая церковь. В отличие от сиро-яковитов, которые считают свою церковь автокефальной, у сиро-католиков есть уния с Римом. Она случилась во времена патриаршества Игнатия Андрея Ахиджяна в 1662–1677 годах. Тогда сиро-католики отделились от сиро-яковитов.



Католики восточных обрядов долгое время резко отрицательно воспринимались господствовавшими в Восточном Средиземноморье турками. С начала XVIII века отношения обострились настолько, что униаты оказались в подполье. Они стали выходить из такого состояния только в начале 1780-х годов. Султан официально признал Сиро-католическую церковь только в 1829 году.



Разумеется, непросто пришлось в это время и армяно-католикам. Их церковь существует уже 282 года. Через четыре года будет отмечаться столетие нахождения кафедры Армяно-католической церкви в столице Ливана.



Последняя в нашем обзоре община – несториане. Они называются по имени Константинопольского патриарха Нестория, который проповедовал свое учение в начале V века. В середине XVI века несториане разделились на две независимые церкви. Одна из них, имеющая приверженцев в Сирии, стала называться Халдейской и вступила в унию с Римом. Церковь Востока осталась автокефальной, ее представители есть в Ливане, но не играют там существенной политической роли, так как их всего несколько тысяч.



Тяжелейшим испытанием для ливанских христиан стала гражданская война 1975–1990 годов. Тогда коалиция мусульманских движений, Организации освобождения Палестины (ООП) и левых партий воевали против правого "Ливанского фронта", блока маронитских группировок. На ход войны кардинально повлияла сирийская оккупация Ливана. В 1990 году сирийская армия нанесла поражение правохристианским силам. С тех пор расклад сил в стране изменился. Христиане играют все менее значимую роль в политике страны.



7 октября 2023 года "Хезболла" напала на Израиль. Уже больше года продолжается война. В первых рядах противников этой войны – марониты. Патриарх маронитов Ливана Бешар Бутрос аль-Раи заявил: "В нашем обществе есть фракции, которые хотят, чтобы Ливан был пустой землей, где они могут реализовывать свои планы без вмешательства государства, законов или конституции. Они предпочитают, чтобы это была недвижимость, а не родина. Страна переживает самый опасный этап в своей истории. Мы должны помнить золотой век Ливана, когда власть находилась в руках маронитов". Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733259600





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку заседания Сената утвердили депутаты

- Спикер Мажилиса принял главу Московской городской Думы

- Олжас Бектенов провел заседание Высшего попечительского совета NU и НИШ и ознакомился с проектами в технопарке при университете

- Кадровые перестановки

- Инфляция в Республике Казахстан

- Информационное сообщение по валютному рынку

- В Петропавловске прошло первое выездное заседание республиканского проектного офиса "Серпін"

- Сдерживание цен на социальные продукты питания, строительство овощехранилищ и старт финансирования полевых работ 2025 года

- Глава МИД Казахстана встретился с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества

