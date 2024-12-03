Президент Южной Кореи объявил военное положение в стране. Защиты ради от от "коммунистических сил"

00:01 04.12.2024

Продолжение: Садыру Жапарову ничего не угрожает, - пресс-секретарь президента о введении военного положения в Южной Корее

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения во время телеобращения, назвав эту меру необходимой для защиты конституционного порядка от "коммунистических сил".



Юн Сок Ель заявил, что угроза исходит как от Северной Кореи, так и от местных "антигосударственных элементов", которые, по его словам, необходимо искоренить. В своем обращении он обвинил оппозицию в парализации работы государства, подчеркнув, что Национальное собрание с начала работы нового правительства уже инициировало или пригрозило импичментом 22 высокопоставленным чиновникам, включая министра внутренних дел, министра обороны и нескольких прокуроров. При этом попытку импичмента президента он не упомянул.



"Это антигосударственный акт, который разрушает легитимные институты и провоцирует гражданскую войну", - отметил Юн Сок Ель, назвав ситуацию беспрецедентной как для Южной Кореи, так и для других стран.



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в эти дни находится с официальным визитом в Южной Корее. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что делегации КР ничего не угрожает, 4 декабря по плану все возвращаются в Бишкек.



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Павел Данилин: Беспорядки в Южной Корее не связаны с Украиной, но без США дело не обошлось

03.12.2024



Анна Черкасова

автор издания Украина.ру



Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивном блиц-интервью изданию Украина.ру прокомментировал события, происходящие в Южной Корее, и их возможную связь с российско-украинским конфликтом.

Лидер Южной Кореи Юн Сок Ель объявил 3 декабря о введении военного положения в стране, обвинив оппозицию в "антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа", пишет агентство Ренхап.

- Павел Викторович, чем вызвано обострение ситуации в Южной Корее?

- Не надо думать, что это как-то завязано на украинский конфликт или связано с тем, что в Курской области вдруг появились северо-корейские войска. Ничего подобного.



Это не внешнеполитический вопрос, а внутриполитическая тема. Речь идет о взаимоотношениях Юн Сок Еля с оппозицией. Лидер Южной Корее был готов ввести военное положение в первый раз еще в 2022 году, но не сделал.

Сейчас он его водит, потому что оппозиция объявила 10 импичментов только за последние полгода представителям высшего политического руководства Южной Кореи, поддерживающим президента.

Безусловно, президент в контексте как бы обоснования своего импичмента пользовался в том числе и внешнеполитической ситуацией. Но это вовсе не главное.



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- А все-таки российский фактор и победа в США Трампа как-то влияют на происходящее в Южной Корее?

- Да, отчасти. Как я упомянул выше, сегодня внутриполитическая обстановка в Южной Корее в том числе зависит от внешнеполитической. И она, конечно, завязана и на усиление конфронтации с Россией и на победу Трампа на выборах в США. Потому что его приход к власти в Америке означает для Южной Корее проблемы, так как Дональд Трамп обещает усиление санкций в отношении Китая.



Но тут уже и без того всего хватает. Джо Байден подписал новые санкции против Китая по проводникам и автомобилям. Они напрямую будут касаться Южной Кореи.

Соответственно, это будет означать резкое ухудшение экономической конъюнктуры для нее, а, может быть, вызовет и падение экономического роста страны, который сейчас находится в целом на неплохом уровне - порядка 2,3%. То есть он на одном из самых высоких уровней из всех стран Запада (США, Южная Корея).

Если США сейчас это все против Китая введут, вполне возможна и деградация экономики, и падение ВВП. И это все, конечно, не очень-то радует.