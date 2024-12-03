Млечный Путь внутри гигантской пустоты? Новости космогонии

00:03 04.12.2024

Млечный Путь внутри гигантской пустоты? Новая гипотеза ученых



Астрономы из Великобритании предложили новое объяснение так называемой "напряженности Хаббла" - расхождения между измерениями скорости расширения Вселенной на разных этапах ее эволюции. По их гипотезе, проблема может быть связана с тем, что наша галактика расположена внутри гигантской локальной космической пустоты. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).



Что такое напряженность Хаббла



Вселенная расширяется уже почти 14 миллиардов лет, и скорость этого процесса измеряется с помощью постоянной Хаббла. Ее можно определить двумя способами: по ранней Вселенной, изучая космическое микроволновое излучение (свет, сохранившийся после Большого взрыва), и по современной Вселенной, анализируя скорости удаления ближайших галактик.



Однако значения, полученные этими методами, не совпадают: данные ранней Вселенной указывают на более низкую скорость расширения, чем наблюдения ближайших галактик. Это расхождение известно как "напряженность Хаббла".



Новая гипотеза: мы внутри пустоты



В своем исследовании ученые предположили, что наша галактика находится в центре огромной космической пустоты с плотностью, примерно на 20% ниже средней. Эта область, известная как пустота KBC (названная в честь астрономов Райана Кинана, Эми Баргер и Леннокса Коуи), имеет масштаб около миллиарда световых лет.



Меньшая плотность пустоты влияет на движение материи: материя "утекает" наружу, создавая дополнительное красное смещение света. Это явление может объяснить более высокую скорость расширения Вселенной, наблюдаемую в измерениях ближайших галактик.



Подтверждение через моделирование



Исследователи смоделировали движение материи внутри пустоты и обнаружили, что их расчеты совпадают с наблюдениями, включая скорости движения галактик в разных частях Вселенной.



"Возможно, чтобы разобраться с напряженностью Хаббла, нам стоит признать, что мы действительно живем внутри гигантской пустоты," - отмечают авторы работы.



Это открытие может не только разрешить спор о значениях постоянной Хаббла, но и пересмотреть представления о крупномасштабной структуре Вселенной.



Уточнения

Млечный Путь (Галактика) - галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. Относится к типу спиральных галактик с перемычкой.



Макар Вадимович Горшенин - студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.



3.12.24