Талибы дали старт строительству газопровода ТАПИ на границе с Туркменистаном

00:31 04.12.2024

Талибы объявили о запуске строительства газопровода ТАПИ на границе с Туркменистаном

03.12.24

Началась прокладка магистрального газопровода ТАПИ на территории Афганистана. Об этом официальный представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид рассказал изданию ArianaNews.



По словам Муджахида, техническое оборудование, необходимое для реализации проекта, было доставлено в приграничную зону между Афганистаном и Туркменистаном, практические работы уже начались.



"Над различными разделами этого проекта работает большое количество специалистов, его первая фаза будет завершена в ближайшие два года", - отметил Муджахид.



Он добавил, что вскоре начнутся практические работы по реализации проекта CASA-1000 - региональной линии электропередачи Центральная Азия - Южная Азия.



"Афганистан будет постепенно укрепляться, а гражданам страны будут предоставлены хорошие рабочие места", - подчеркнул Муджахид.



Эксперты также считают, что ТАПИ сыграет важную роль в развитии экономики региона. В частности, по завершении его строительства рабочие места получат 12 тысяч человек, а годовой доход страны вырастет на $1 млрд.



Талибы рассчитывают ежегодно зарабатывать $450 млн на транзите газа через ТАПИ

ℹ️ ТАПИ - проект по строительству газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия. Его протяженность составит 1840 км. Проект предполагает, что туркменский газ через Афганистан будет доставляться на рынки Пакистана и Индии. Строительство участка в 214 км на территории Туркменистана уже завершено. На очереди - прокладка труб через Афганистан. Общая стоимость проекта оценивается в $10 млрд.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).