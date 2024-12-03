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|Талибы дали старт строительству газопровода ТАПИ на границе с Туркменистаном
00:31 04.12.2024
Талибы объявили о запуске строительства газопровода ТАПИ на границе с Туркменистаном
03.12.24
Началась прокладка магистрального газопровода ТАПИ на территории Афганистана. Об этом официальный представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид рассказал изданию ArianaNews.
По словам Муджахида, техническое оборудование, необходимое для реализации проекта, было доставлено в приграничную зону между Афганистаном и Туркменистаном, практические работы уже начались.
"Над различными разделами этого проекта работает большое количество специалистов, его первая фаза будет завершена в ближайшие два года", - отметил Муджахид.
Он добавил, что вскоре начнутся практические работы по реализации проекта CASA-1000 - региональной линии электропередачи Центральная Азия - Южная Азия.
"Афганистан будет постепенно укрепляться, а гражданам страны будут предоставлены хорошие рабочие места", - подчеркнул Муджахид.
Эксперты также считают, что ТАПИ сыграет важную роль в развитии экономики региона. В частности, по завершении его строительства рабочие места получат 12 тысяч человек, а годовой доход страны вырастет на $1 млрд.
Талибы рассчитывают ежегодно зарабатывать $450 млн на транзите газа через ТАПИ
ℹ️ ТАПИ - проект по строительству газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия. Его протяженность составит 1840 км. Проект предполагает, что туркменский газ через Афганистан будет доставляться на рынки Пакистана и Индии. Строительство участка в 214 км на территории Туркменистана уже завершено. На очереди - прокладка труб через Афганистан. Общая стоимость проекта оценивается в $10 млрд.
*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).