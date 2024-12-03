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Узбекским правоохранителям и военнослужащим запретили заниматься бизнесом
00:35 04.12.2024

03.12.24
В Узбекистане военнослужащим, таможенникам, сотрудникам прокуратуры, правоохранительных органов и Национальной гвардии законодательно запретили заниматься бизнесом, а также ввели для них еще ряд ограничений. Соответствующий документ размещен в базе нормативно-правовых актов Lex.uz.

Президент республики Шавкат Мирзиеев подписал закон, содержащий запреты в отношении определенной группы служащих, 29 ноября, но он вступит в силу 3 января 2025 года.

В преамбуле документа подчеркивается, что нововведения послужат дальнейшему повышению боевой готовности и эффективной служебной деятельности в Вооруженных силах и правоохранительных органах, обеспечению результативности воспитательной работы среди военнослужащих и силовиков.

Военным, сотрудникам таможенной службы и работникам правоохранительных органов запрещается заниматься бизнесом, создавать субъекты предпринимательства, быть их учредителями или занимать руководящие должности в каких-либо компаниях.

Представителям указанных выше категорий также нельзя заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме творческой, педагогической и научной.

Законом установлен еще ряд ограничений, в частности запрещается:

👉 проходить службу с лицами, состоящими в близком родстве;

👉 получать от граждан и компаний какие-либо подарки или вознаграждения по службе;

👉 пользоваться льготами, не предусмотренными законодательством;

👉 участвовать в азартных играх, в том числе по интернету;

👉 обращаться за получением гражданства другого государства или права на жительство в нем;

👉 открывать счета за рубежом (исключение - счета для оплаты обучения или медицинских услуг);

👉 осуществлять полномочия в интересах политических партий;

👉 совершать религиозные обряды и церемонии, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

👉 организовывать обряды и хранить материалы религиозного содержания.

За несоблюдение данных ограничений военные и госслужащие могут быть привлечены к ответственности в рамках законов Узбекистана.

В подписанном Мирзиеевым документе также прописаны причины отказа солдату-срочнику в переводе на контрактную службу. Такой переход будет невозможен, если кандидат является фигурантом уголовного дела, имеет судимость, не согласен соблюдать возложенные на представителей Вооруженных сил запреты или по специальному решению командования.

Источник - fergana.media
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