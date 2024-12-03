Узбекским правоохранителям и военнослужащим запретили заниматься бизнесом

00:35 04.12.2024

03.12.24

В Узбекистане военнослужащим, таможенникам, сотрудникам прокуратуры, правоохранительных органов и Национальной гвардии законодательно запретили заниматься бизнесом, а также ввели для них еще ряд ограничений. Соответствующий документ размещен в базе нормативно-правовых актов Lex.uz.



Президент республики Шавкат Мирзиеев подписал закон, содержащий запреты в отношении определенной группы служащих, 29 ноября, но он вступит в силу 3 января 2025 года.



В преамбуле документа подчеркивается, что нововведения послужат дальнейшему повышению боевой готовности и эффективной служебной деятельности в Вооруженных силах и правоохранительных органах, обеспечению результативности воспитательной работы среди военнослужащих и силовиков.



Военным, сотрудникам таможенной службы и работникам правоохранительных органов запрещается заниматься бизнесом, создавать субъекты предпринимательства, быть их учредителями или занимать руководящие должности в каких-либо компаниях.



Представителям указанных выше категорий также нельзя заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме творческой, педагогической и научной.



Законом установлен еще ряд ограничений, в частности запрещается:



👉 проходить службу с лицами, состоящими в близком родстве;



👉 получать от граждан и компаний какие-либо подарки или вознаграждения по службе;



👉 пользоваться льготами, не предусмотренными законодательством;



👉 участвовать в азартных играх, в том числе по интернету;



👉 обращаться за получением гражданства другого государства или права на жительство в нем;



👉 открывать счета за рубежом (исключение - счета для оплаты обучения или медицинских услуг);



👉 осуществлять полномочия в интересах политических партий;



👉 совершать религиозные обряды и церемонии, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;



👉 организовывать обряды и хранить материалы религиозного содержания.



За несоблюдение данных ограничений военные и госслужащие могут быть привлечены к ответственности в рамках законов Узбекистана.



В подписанном Мирзиеевым документе также прописаны причины отказа солдату-срочнику в переводе на контрактную службу. Такой переход будет невозможен, если кандидат является фигурантом уголовного дела, имеет судимость, не согласен соблюдать возложенные на представителей Вооруженных сил запреты или по специальному решению командования.