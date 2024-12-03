Исламская партия еврейского государства. Бывает и такое, - Михаил Стрелец

00:49 04.12.2024

03.12.2024



Положение и роль фракции "Раам" в израильской парламентской демократии



Тэги: ближний восток, израиль, кнессет, иудаизм, христианство, ислам, мусульмане, нафтали беннет, яир лапид, мансур аббас, биньямин нетаньяху, государство, политика



ближний восток, израиль, кнессет, иудаизм, христианство, ислам, мусульмане, нафтали беннет, яир лапид, мансур аббас, биньямин нетаньяху, государство, политика Лидер исламской партии "Раам" Мансур Аббас прочно занял свое место в израильском парламенте. Фото Reuters

На фоне обострения ближневосточного конфликта фактически выносится за скобки положение граждан Израиля арабского происхождения. Между тем израильские арабы постоянно представлены в парламенте, который называется Кнессет. В политическом ландшафте еврейского государства всегда присутствовали арабские политические партии.



Самая известная из них – "Раам". Это аббревиатура, и расшифровывается она так: "Ха-Решима ха-Аравит ха-Меухедет". В переводе с иврита на русский язык звучит как "Объединенный арабский список".



Отец-основатель партии – Абдалла Нимар Дарвиш. Он стремился к тому, чтобы существенно нарастить присутствие арабов в депутатском корпусе. При этом учитывалось, что депутаты Кнессета – а их всего 120 – избираются по партийным спискам на четыре года.



В 1996 году прошли выборы в Кнессет 14-го созыва. С легкой руки Дарвиша был образован альянс Арабской демократической партии ("Мада") и южной фракции "Исламского движения Израиля". Альянс участвовал в выборах. Фактически произошло учреждение политической партии. "Мада-Раам" вполне мог записать себе в актив 3% голосов. Это дало четыре депутатских мандата. Распределение мандатов совершалось по формуле 50:50. "Мада" делегировала двух парламентариев, южная фракция "Исламского движения Израиля" – столько же. Когда срок полномочий кнессета 14-го созыва подходил к концу, вместо двух аббревиатур осталась одна – "Раам".



Партия была представлена во всех последующих созывах. В Кнессете 15-го созыва она имела 5 депутатов, 16-го созыва – 2 депутата, 17-го – 4, 18-го – 4, 19-го – 4, 20-го – 3, 21-го – 2, 22-го – 3, 23-го – 4, 24-го –4, 25-го созыва – 5 депутатов.



Посмотрим, какой линии придерживалась партия с весны 2021 года по осень 2022-го. Весной 2021 года в стране проходила избирательная кампания по выборам в Кнессет 24-го созыва, а осенью 2022 года – в Кнессет 25-го созыва. Это было время неустойчивых правительств и частых внеочередных волеизъявлений в Израиле. В Кнессете 24-го созыва "Раам" сначала исходила из факта существования совместного списка следующих партий: "Раам", "Балад", "Хадаш", "Тааль". Однако в скором времени выявились большие нестыковки в подходе союзников и "Раам" к насущным проблемам. Проявляя запредельные эмоции, союзники выстраивали шлагбаум при малейшей попытке запуска коалиционных переговоров с правой частью политического спектра. Эти контакты были для них как кость в горле. Поэтому "Раам" исчезла из указанного списка. Начав переговоры с правыми, лидеры партии не ориентировались на переговоры ради переговоров.



Научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Елизавета Якимова пишет: "Лидеры партии "Раам" считали взаимодействие возможным, если оно позволит решить социально-экономические проблемы арабских граждан. По итогам голосования (баллотировалась самостоятельно) в марте 2021 года партия завоевала четыре мандата (наименьшая из всех парламентских фракций). Партия вошла в правящую коалицию, став первой в израильской политической истории арабской партией, участвовавшей в формировании кабинета (при этом не получив министерских постов)".



Это событие вызвало шквал комментариев. "Отныне любая коалиция с арабскими партиями стала легитимной", – заявил израильский политолог Биньямин Нойбергер.



То правительство Израиля, в котором была представлена "Раам", имело 36-й порядковый номер. Сопредседателями правительства выступали Нафтали Беннет и Яир Лапид. Их полномочия длились с 13 июня 2021 года по 29 декабря 2022-го. Коалиция имела в парламенте большинство в один голос именно благодаря фракции "Раам".



Что же успела сделать партия за эти 18 месяцев для своего арабского электората? Лидер организации Мансур Аббас проявил себя мастером политического торга. Партия голосовала и одновременно задавала вопросы: а что ей за это будет, что получит ее электорат? Аббас довел до сопредседателей свое неудовлетворение бюджетом пятилетнего плана развития арабского сообщества Израиля. Нафтали Беннет и Яир Лапид дали зеленый свет удвоению соответствующей финансовой подпитки. Отныне бюджет был равен 35 млрд шекелей. В переводе на доллары речь шла о 10,75 млрд.



И это далеко не все. Вот, например, такой факт. Бедуины построили три деревни в пустыне Негев, что никак не вписывалось в правовое поле Государства Израиль. "Раам" добивается от высшей властной инстанции придания данным деревням статуса законно созданных.



В партийной идеологии четко прослеживаются три столпа: исламизм, исламская демократия, социальный консерватизм. Как и остальные арабские партии Израиля, "Раам" намерена добиваться создания палестинского государства (на Западном берегу и в секторе Газа) со столицей в Иерусалиме и "равноправия израильских арабов". Конечно, такая позиция подвергается критике. Тезис об Иерусалиме как столице палестинского государства противоречит ооновским резолюциям. Согласно решению ООН, Иерусалим должен был оставаться городом под международным контролем.



С другой стороны, в резолюциях всемирной организации прослеживается принципиальная поддержка создания палестинского государства. Уровень жизни среднестатистического израильского араба значительно превосходит такой же показатель у его зарубежного среднестатистического соплеменника. А ведь это – ключевая предпосылка для установления равноправия.



Израильский электорат включает три арабских сегмента. Первый – националисты, второй – религиозные арабы и третий – израильские бедуины.



Партия "Раам" связана с ХАМАС и организацией "Братья-мусульмане" (признана террористической и запрещена в РФ). Есть основания считать "Раам" филиалом "Исламского движения", а "Исламское движение" – в свою очередь, филиалом организации "Братья-мусульмане". Мансур Аббас официально является также заместителем председателя "Исламского движения Израиля". То, что перед нами звенья одной цепи, подтверждается и некоммерческими структурами "Исламского движения". Самые известные структуры такого рода: "Ассоциация Игата 48" и "Ассоциация Аль-Акса". Первые лица этих фондов придерживаются формулы "три в одном". Их имена можно одновременно найти в списках руководящих деятелей и "Исламского движения", и "Раам".



Заместитель редактора газеты The Jerusalem Post Кэролайн Глик пишет: "Аббас и его коллеги вовсе не желают, чтобы израильтяне арабского происхождения признали свою израильскую идентичность. Они намерены превратить арабский сектор в гигантский сепаратистский фронт, нацеленный на разрушение еврейской идентичности Израиля". Впрочем, не все с этим согласны. Многие отмечают умеренный характер выступлений Аббаса. Да и сам факт участия в законотворческой и лоббистской деятельности в рамках израильской парламентской демократии скорее указывает на вынужденную лояльность по отношению к еврейскому государству.



Когда существовало 36-е правительство, входившая в его состав "Раам" имела самые большие возможности для достижения своих целей и выполнения обещаний избирателям. Ближайшие выборы в парламент – осень 2026 года. Конечно, если правительство Биньямина Нетаньяху не падет раньше времени, чего неустанно добивается оппозиция. В любом случае можно прогнозировать непопадание "Раам" в 38-е правительство, которое сформируют по результатам этого голосования. Так что в обозримом будущем у партии Мансура Аббаса подобного рычага для преследования собственных интересов не будет.