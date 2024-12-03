Премьеры над Парижем: что ждать от Макрона при отставке правительства Франции, - Иван Дубровин

00:51 04.12.2024 3 декабря 2024,



Снизит ли президент поддержку Киева на фоне политического кризиса в Пятой республике

Иван Дубровин



Французский парламент впервые с 1962 года может проголосовать за вотум недоверия правительству после того, как премьер министр Мишель Барнье решил утвердить бюджет соцстрахования в обход Национального собрания. Правые и левые партии по отдельности уже инициировали процедуру. Дебаты в парламенте по этому вопросу ожидаются в среду во второй половине дня. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявило о готовности поддержать инициативу левых по вотуму недоверия. В экспертном сообществе отмечают, что предложенный бюджет вполне соответствует задачам страны по выходу из экономического кризиса, однако оппозиция ставит во главу угла интересы своего электората. Впрочем, президент Франции даже на фоне политического кризиса, который, безусловно, связан и с конфликтом на Украине, не желает менять свою внешнюю политику.



Вотум недоверия французскому правительству

Правительству Мишеля Барнье грозит отставка после того, как социалисты из "Нового народного фронта" и правые из "Национального объединения" выдвинули ему вотум недоверия (по факту речь идет о двух вотумах). Правительство, в частности, не смогло договориться с оппозицией по некоторым статьям бюджета соцстрахования, и в итоге пошло на риск и воспользовалось статьей конституции 49.3, позволяющей утвердить закон в обход нижней палаты парламента. Согласно конституции, единственным способом помешать принятию закона в таком случае остается вынесение вотума недоверия.



В последний раз вотум недоверия успешно был вынесен правительству Жоржа Помпиду в 1962-м. Однако тогда отставка была отклонена президентом Шарлем де Голлем, который решил распустить Национальное собрание. С тех пор попытки вынести вотум недоверия правительству предпринимались не раз, но ни одна из них не увенчивалась успехом по причине отсутствия нужного количества голосов. Теперь же, после роспуска Национального собрания и парламентских выборов в июле 2024 года впервые за долгое время силы оппозиции могут договориться и выступить единым фронтом.



Так, "Национальное объединение" уже подтвердило, что поддержит предложение социалистов по вотуму недоверия. В этом случае наберется 333 голоса при необходимом пороге в 288. Несмотря на идеологическую противоположность, и в правом, и в левом лагерях заявляют о категорическим неприятии ряда бюджетных мер. Партия, лидером которой сейчас выступает Жордан Барделла, считает, например, что новый бюджет ударит по покупательной способности французов. Она выступает против повышения налогов на электроэнергию, а также против пересчета размера пенсий. По замыслу Барнье эти меры должно были принести в бюджет государства совокупно около €6 млрд. В свою очередь, левые недовольны тем, что Барнье отказался обложить налогом доходы сверхбогатых людей. Они также призывают к увеличению государственных расходов, в частности, для компенсации инфляции, улучшения качества общественных услуг и поддержки экологического перехода.



Стоит при этом отметить, что согласно опубликованному 2 декабря опросу, покупательная способность остается для французов проблемой номер один (38%), опережая "защиту окружающей среды" (23%) и "уровень преступности" (22%). Вместе с тем Франция переживает серьезный экономический кризис. Дефицит госбюджета в 2024 году составит 6,1% ВВП. Согласно прогнозам, внутренний долг страны к концу года достигнет размера приблизительно €3,3 трлн и будет равен 115% ВВП по сравнению со 110,7% в конце I квартала этого года.



Кризис на Украине, безусловно, также стал одним из факторов, который усугубляет экономическую ситуацию в стране. Рост цен на энергоносители, связанный с отказом от российских ресурсов повлек за собой и повышение цен на продукты. Напомним, уже в марте 2022 года банк Франции констатировал увеличение инфляции и снижение покупательной способности.



Учитывая критическое состояние французской экономики, ее небольшие темпы роста, социальные выплаты, в частности, высокие пенсии, пособия по безработице особенно ощутимы для бюджета страны, поэтому меры предложенные правительством Барнье выглядят вполне логичными, заявил "Известиям", старший преподаватель Кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт РСМД и клуба "Валдай" Алексей Чихачев.



- Конфликт на Украине, конечно, сыграл свою роль, однако проблемы носят структурный характер и накапливались задолго до Эммануэля Макрона. Это именно издержки французской модели социального государства, которая формировалась еще после Второй мировой войны и приобрела крайне громоздкий характер. Этой модели откровенно не достает гибкости в современных условиях, и она не позволяет государству динамично расти. В то время как пожертвовать этими социальными достижениями, щедрыми выплатами нельзя из-за того, что просто-напросто граждане уже привыкли к такому уровню социального обеспечения, - уточнил он.



По его мнению, оппозиция прекрасно понимает, что предложенные меры могут благотворно сказаться на экономике страны и на состоянии государственных финансов, однако интересы собственного электората она ставят на первое место. "Партия Ле Пен позиционирует себя как защитник прав униженных и оскорбленных, как защитник маленького человека во Франции, не удивительно, что они выступают за сохранение существующей системы социального обеспечения", - добавил эксперт.



Кто может возглавить правительство Франции

Как бы там ни было, рассмотрение двух вотумов недоверия правительству Барнье, выдвинутых "Новым народным фронтом" и "Национальным объединением" начнется 4 декабря, в 18:00 по Москве. Если говорить о возможных сценариях развития событий, то маловероятно, что Макрон последует примеру Шарля де Голля, учитывая, что он уже распускал в этом году Национальное собрание.



В любом случае отставка Мишеля Барнье станет новым витком политического кризиса во Франции, принимая во внимание, сколько времени понадобилось президенту Пятой республики, чтобы согласовать пока действующего премьер-министра. Не исключено, что Макрон попробует сформировать так называемое техническое правительство во главе с нейтральной и неполитизированной фигурой, как это было, например, в Италии в 2021 году, когда премьером стал председатель Банка Италии Марио Драге.



Французская политический культура не отличается компромиссными решениями, напомнил "Известиям" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.



- Если Макрон пойдет на поводу у крайне левых и назначит главой правительства бывшего премьер-министра Бернара Казнева, кандидатура которого уже рассматривалась, то даже если его поддержат умеренно левые, то его отвергнут крайне правые из партии Ле Пен. Франция входит в период политической неустойчивости и многие политики даже умеренного плана уже говорят о возможности досрочной отставки Макрона, хотя юридически сделать это будет очень трудно, - добавил эксперт.



Именно кандидатура Казнева в качестве нового премьера обсуждалась в окружении президента, писали ранее французские СМИ. Он рассматривался как фигура, которая способна устроить не только правящие круги, но и оппозицию. Также рассматриваются кандидатуры нынешнего министра обороны Себастьена Лекорню и главы МВД Брюно Ретайо.



Чего ждать от Макрона в ближайшие месяцы

Примечательно, что в такой ситуации Эммануэль Макрон предпочитает делать вид, что ничего не происходит. Так, президент не стал отменять запланированный визит в Саудовскую Аравию. Впрочем, приходится констатировать, что по факту французский лидер утратил рычаги управления страной, ведь, по результатам летних выборов, его партия оказалась в парламенте в меньшинстве.



В этой ситуации конфликт на Украине даже играет на руку Макрону. На фоне внутреннего кризиса, Париж пытается показать, что Франция сохраняет за собой важную роль на мировой арене. Так, в середине ноября французские власти после долгих колебаний дали Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. Более того, в Париже снова допустили отправку западных войск на Украину - впервые эту тему поднял в феврале нынешнего года как раз Макрон.



Он продолжает закрывать глаза на проблемы французов, предпочитая тратить деньги на Украину, говорит в беседе с "Известиями" французский политолог Николя Миркович.



- В этом году Франция выделила Украине €2 млрд военной помощи, но Макрон не может найти деньги для помощи фермерам, которые снова вышли на улицы, не может найти денег для разваливающийся системы национального образования и здравоохранения, - сказал он.



По мнению политолога, интересы народа стоят у Макрона на последнем месте. К слову, согласно опросу от 28 ноября 68% жителей страны выступают против прямого вмешательства Франции в конфликт. Кроме того, водители такси 3 декабря провели у Дома инвалидов в историческом центре Парижа манифестацию против ухудшения условий труда. В акции принимают участие более 500 автомобилей такси из разных регионов Франции.



Алексей Чихачев считает, что Макрон и дальше будет пытаться отвлекать внимание народа от происходящего внутри страны разными внешнеполитическими заявлениями. "Стоит признать, что такая тактика не очень хорошо работала в этом году и скорее всего она не будет работать и в следующем, потому что для французов, по всем соцопросам, всегда внутренняя политика имела первостепенное значение".



Впрочем, внешняя политика всегда находилась в прерогативе президента, а не правительства. Учитывая предыдущие воинственные заявления Макрона, резкая смена внешнеполитического курса, особенно в отношении Украины, вряд ли возможна, потому что лидер Пятой республики боится потерять лицо. Источник - iz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733262660





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку заседания Сената утвердили депутаты

- Спикер Мажилиса принял главу Московской городской Думы

- Олжас Бектенов провел заседание Высшего попечительского совета NU и НИШ и ознакомился с проектами в технопарке при университете

- Кадровые перестановки

- Инфляция в Республике Казахстан

- Информационное сообщение по валютному рынку

- В Петропавловске прошло первое выездное заседание республиканского проектного офиса "Серпін"

- Сдерживание цен на социальные продукты питания, строительство овощехранилищ и старт финансирования полевых работ 2025 года

- Глава МИД Казахстана встретился с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества

