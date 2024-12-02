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Южнокорейский парламент отменил указ президента Сук Еля о введении военного положения
00:55 04.12.2024

Парламент Республики Корея проголосовал за отмену военного положения
Парламент Республики Корея проголосовал за отмену военного положения в стране. Против решения президента проголосовали 190 из 300 депутатов. Перед парламентом собирается народ. Военные начали покидать здание Национального собрания.

В голосовании приняли участие 190 депутатов из 300. На кадрах трансляции SBS было видно, как люди внутри здания Национального собрания забаррикадировались и не пускали внутрь спецназ.

Согласно Конституции страны, военное положение должно быть отменено, когда этого потребует парламентское большинство, уточняет Yonhap.

На кадрах прямой трансляции местных телеканалов видно, что перед зданием Национального собрания (парламента) собрались тысячи людей.

Протестующие скандируют "Импичмент президенту Юну", "Отмените военное положение, защитите демократию" и "Мы победим".

"Я так зол, поэтому я приехал сюда. Это выше понимания. Это могло произойти 50 лет назад, но не сейчас, никто не поймет", - рассказал Reuters один из участников протеста.

После решения парламента войска военного положения начали покидать здание Национальной ассамблеи.

Министерство образования страны объявило, что учеба во всех учебных заведениях будет вестись без изменений.

Как развивались события:
Президент Юн Сок Ель в телеобращении объявил о введении военного положения, объяснив это необходимостью защиты конституционного порядка от "коммунистических сил". Он заявил, что прибегнул к такой мере из-за действий оппозиции, которая, по его словам, пытается ввергнуть страну в кризис.

Такое решение он принял после того, как оппозиционная Демократическая партия, имеющая большинство в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.
Лидер Демократической партии Ли Дже Мен назвал введение военного положения противоречащим Конституции. Не поддержал решение и глава президентской партии "Сила народа" Хан Дон Хун, назвав его "неправильным" и пообещав заблокировать. Ли Дже Мен также призвал сторонников прийти к зданию Национального собрания.

Источник - gazeta.uz
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