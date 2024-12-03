Держать формирования: атака террористов в Сирии готовилась около года, - Альберт Калашян

00:56 04.12.2024 Альберт Калашян

3 декабря 2024,



Ситуацию в республике планируют обсудить представители Ирана, Турции, России и Катара



Сирийская армия столкнулась с атаками проамериканских курдских формирований в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны. Это произошло на фоне продолжающихся ударов террористических формирований в Идлибе, Алеппо и Хаме. Сирийские военные противостоят боевикам при поддержке ВКС России. И как рассказал "Известиям" сирийский источник, знакомый с ситуацией, атака террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" готовилась на протяжении года. Уже известно, что высокопоставленные лица Ирана, Турции, России и Катара планируют через несколько дней в Дохе обсудить ситуацию в Сирии. При этом в Тегеране заговорили о готовности отправить туда войска для помощи правительственным силам.



Подготовка атаки террористов в Сирии

Крупномасштабная операция группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" в Сирии готовилась на протяжении года, разработка ее плана предусматривала и медийное сопровождение. Об этом "Известиям" рассказал сирийский источник, знакомый с нынешней ситуацией.



- Ее разработка проходила по нескольким направлениям. Первое касалось военной подготовки и обеспечения формирований боевой техникой. Второй вопрос - это политическое и медийное обеспечение деятельности боевиков. Третий аспект включал в себя предоставление гуманитарной и благотворительной помощи населению, - отметил собеседник редакции.



Ситуация на северо-западе Сирии начала ухудшаться 27 ноября, когда боевики "Хайят Тахрир аш-Шам", представляющего ребрендинг организации "Джебхат ан-Нусра" (признана террористической и запрещена в РФ), бывшего филиала в Сирии Аль-Каиды (также запрещена в РФ), начали атаку в направлении городов Алеппо и Хама. Уже 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт, был захвачен террористами.



ВС Сирийской арабской республики заявили о перегруппировке своих сил при отражении нападения в Алеппо, чтобы сохранить жизни мирного населения и военнослужащих. В ведомстве отметили, что армия укрепит линию обороны и подготовится к контратаке.



После взятия Алеппо террористические бандформирования предприняли попытки продвинуться в сторону провинции Хама, захватив город Маарет Ан-Нууман. В свою очередь, сирийское командование заявило 1 декабря об остановке продвижения террористов в Хаме и начале контрнаступления правительственных войск.



Нынешняя атака террористов - первые масштабные боевые действия в стране с 2020 года. Число погибших среди мирного населения превысило 40 человек, более 120 получили ранения, сообщили в ООН. Точное количество убитых боевиков не известно. Но не менее 100 из них уничтожены за минувшие сутки армией страны при содействии ВКС РФ, уточнил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.



- Действия террористической организации в значительности степени курировались американской и турецкой разведками, это произошло одновременно с прекращением боевых действий в Ливане. Планирование и целеполагание этой атаки исходили из внутренней повестки, город Алеппо для турецких властей - это основа для создания пояса безопасности в Сирии, которое Анкара продвигала ранее, - отметил в беседе с "Известиями" сирийский эксперт Мухаммед Надир Аль-Амри.



По его словам, главным источником поставок БПЛА для террористических формирований в последнее время была Украина. Атака по Сирии в такой момент представляет собой попытку нанести удар и по роли России, уверен он.



Бои с курдскими отрядами в САР

И без того непростая "мозаика" в Сирии усложнилась с вовлечением в противостояние курдов. Проамериканские "Сирийские демократические силы" (СДС), контролирующие нефтеносные северо-восточные районы страны, объявили о мобилизации на фоне военной эскалации. Два района в Алеппо с преимущественно курдским населением Шейх-Максуд и Ашрафия оказались фактически в блокаде после взятия города террористами. Сейчас между формированиями ведутся переговоры о возможной эвакуации курдов из Алеппо.



СДС также покинули район Тель-Рифаат под натиском так называемой "Сирийской национальной армии" (СНА), которая при поддержке Турции контролирует соседние с Идлибом районы на севере Сирии. Дело в том, что Анкара, как и подконтрольные ей группировки, называет СДС структурой, связанной с отрядами Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической организацией. Этого же мнения придерживаются и сирийские политсилы, ориентированные на Анкару.



Источник "Известий" рассказал, что СНА дали курдским формированиям срок, чтобы те покинули Алеппо, а также вывели оттуда технику.



Неожиданными на этом фоне стали столкновения правительственных сил с курдскими формированиями в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом местные СМИ сообщили утром 3 декабря. Бойцы Военного совета Дейр-эз-Зора при поддержке СДС совершили нападение на семь деревень. Однако подвергшиеся атакам сирийские племена совместно с армией отразили агрессию. По данным газеты Tishreen, атака СДС координировалась с американской стороной. Кроме того, по данным издания, примерно два месяца назад США пытались убедить курдские формирования в необходимости проведения ограниченной военной операции в сельской местности Дейр-эз-Зора.



Россия обсудит в Катаре ситуацию в Сирии

Как заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи, ситуация в Сирии будет обсуждаться министрами иностранных дел России, Ирана, Турции и Катара на форуме в Дохе, который пройдет 7-8 декабря. Турецкая газета Hürriyet сообщает, что российская и иранская стороны призывают к срочному возобновлению астанинского формата. При этом глава Арагчи подчеркнул, что Тегеран готов направить силы в Сирию по официальному запросу Дамаска.



Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан сообщил о планах оживления астанинского формата и проведения в ближайшее время встречи "тройки" (РФ, Иран и Турция).



Благодаря военно-политическому присутствию на севере Сирии Турция значительно усилила влияние на события в ней - под контролем Анкары там образовался пояс безопасности. При формальном функционировании временного правительства, в реальности местные власти проводят прямую координацию с Турцией. В этой зоне действует большое количество баз республики. Кроме того, Анкара играет большую роль в местной экономике.



В последние годы начался процесс нормализации отношений между соседними государствами. Анкара посылала сигналы о готовности вести переговоры с сирийскими властями.



В 2022 году состоялся первый официальный контакт между сирийскими и турецкими представителями за 10 лет. Тогда в Москве прошла встреча министров обороны и глав разведок САР и Турции. В 2023-м также в России состоялась встреча на уровне министров иностранных дел. Одним из главных инициаторов налаживания диалога между Турцией и Сирией выступает Россия, которая пытается вывести своего ближневосточного союзника из региональной изоляции.



Однако размещение в Сирии турецких военных стало одним из главных факторов, препятствующих нормализации отношений Дамаска и Анкары. Президент Сирии Башар Асад, выступая перед парламентом страны в нынешнем августе, подчеркнул, что краеугольным камнем для Дамаска остается "выход Турции с сирийской территории и прекращение поддержки ею террористических формирований".



Местные СМИ сообщали, что Анкара определила четыре условия для вывода войск из арабской страны. Турция ожидает от сирийских властей очистки территорий от курдских формирований, которые она считает террористическими, национального примирения с оппозицией и восстановления работы конституционного комитета, создания условий для безопасного возвращения беженцев, а также продолжения поставок гуманитарной помощи на подконтрольные оппозицией территории. 3 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости участия властей Сирии в политическом урегулировании для предотвращения ухудшения обстановки в стране. Источник - iz.ru

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