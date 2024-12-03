Кабинет министров Южной Кореи подает в отставку. В протест шизанувшемуся президенту Сок Елю

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08:51 04.12.2024
СМИ: кабинет министров Южной Кореи хочет уйти в отставку
Все члены кабинета министров Южной Кореи выразили готовность уйти в отставку после введения и последующей отмены военного положения, сообщает местная газета "Чосон ильбо". В аппарате премьер-министра Хан Док Су это подтвердили, но уточнили, что окончательное решение будет принято после его встречи с членами кабинета министров. Она состоится в 14:00 по местному времени (8:00 по мск).
Вчера, 3 декабря, президент страны Юн объявил о введении военного положения. Работа парламента и политических партий была запрещена. В тот же день Национальное собрание, в котором большинство мест принадлежит оппозиционной Демократической партии "Тобуро", проголосовало за отмену военного положения. Правительство это поддержало решение. Оппозиция намерена обвинить президента в госизмене