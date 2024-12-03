При попытке бежать заграницу задержан обвиненный в коррупции экс-замминистра транспорта РФ Алексей Семенов,

09:01 04.12.2024

В деле замминистра взят израильский след

Алексея Семенова арестовали, заподозрив в подготовке отъезда за границу

Как стало известно "Ъ", ущерб от действий бывшего замминистра транспорта РФ Алексея Семенова, арестованного по обвинению в мошенничестве, следствие оценивает в сумму более 240 млн руб. Основанием же для заключения экс-чиновника под стражу стало наличие у него вида на жительство в Израиле. Сам господин Семенов вину не признал и, как заявляет его защита, находится в "полном недоумении" от предъявленного обвинения. Аналогичной позиции, по данным "Ъ", придерживается и арестованный вместе с ним бывший глава ФГУП "Защитаинфотранс" Вячеслав Смирнов.



По информации "Ъ", уголовное дело в отношении 55-летнего бывшего замминистра транспорта РФ Алексея Семенова стало результатом оперативной разработки сотрудников управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ. Они выявили факт хищений свыше 240 млн руб. при реализации в октябре 2012 года госконтракта, к исполнению которого и было привлечено подведомственное министерству ФГУП "Защитаинфотранс".



26 ноября первый отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), фигурантами которого и стали впоследствии господа Семенов и Смирнов. С обысками к ним домой оперативники нагрянули рано утром на следующий день, после чего оба были доставлены в здание СУ СКР, где поздно вечером 27 ноября было оформлено их задержание. 28 ноября фигурантам предъявили официальное обвинение, а на следующий день, 29 ноября, Дорогомиловский райсуд Москвы санкционировал их арест до 26 января 2025 года.



По данным "Ъ", одним из оснований для заключения господина Семенова под стражу стала не только тяжесть предъявленного ему обвинения, которое предполагает до десяти лет лишения свободы, но и наличие у него вида на жительство в Израиле.



Он был получен господином Семеновым совсем недавно - 10 ноября 2024 года и действителен до 10 февраля 2025 года. Данное обстоятельство следствие, а затем и суд сочли исключительными, указав, что, находясь на свободе, фигурант может скрыться. Также суд согласился с доводом представителя следствия о том, что господин Семенов может использовать имеющиеся у него среди работников Минтранса связи, чтобы оказывать давление на свидетелей и тем самым помешать расследованию.



Адвокаты апеллировали к тому, что инкриминируемые фигурантам в качестве преступных деяния не были конкретизированы, оперативно-разыскные мероприятия были проведены с нарушением закона. Обвинение господину Семенову предъявили после 11 часов вечера, в чем не было необходимости, отмечала защита. Но суд эти аргументы не принял.



Оба фигуранта - Алексей Семенов, зарегистрированный в настоящее время индивидуальным предпринимателем, а также вышедший на пенсию Вячеслав Смирнов - вину категорически отрицают.



При этом, как сообщил "Ъ" адвокат господина Семенова, партнер адвокатского бюро "Резник, Гагарин и партнеры" Павел Фабрици, его подзащитный с самого начала "содействовал и готов содействовать следствию в установлении обстоятельств, имеющих значение для дела". Он отметил, что Алексей Семенов, ушедший из Минтранса еще в 2020 году, не стал уклоняться от допроса и рассказал следователям все, что помнит о подписанных им документах. "Мой подзащитный в полном недоумении. С его точки зрения, по подписанному контракту нарушений быть не могло, и говорить о том, что он что-то похищал, это полный нонсенс",- сказал адвокат. По его мнению, господина Семенова привлекли к уголовной ответственности "только потому, что как должностное лицо в рамках своих полномочий он подписывал определенный набор документов, подготовленных подчиненными". "И вот по принципу "раз подписал - должен отвечать" его и обвинили. Хотя на том уровне, который он занимал, он не мог проверять каждую деталь. Это классический вариант, когда не производится расследование и оцениваются доказательства, а потом принимается решение, кого привлекать. Тут сразу всех привлекли и взяли под стражу",- сказал защитник, назвав арест фигурантов способом психологического давления. Он подчеркнул, что госконтракт, о котором идет речь в деле, "многократно проверялся контролирующими органами и к нему никогда не было претензий". "Мой подзащитный считает, что следствие пока не разобралось",- сказал Павел Фабрици.



Как бывших руководителей ФГУП "Защитаинфотранс" обвинили в мошенничестве с госсредствами

Он отказался комментировать фабулу обвинения, однако опроверг прошедшую в некоторых СМИ информацию о том, что дело Алексея Семенова и Вячеслава Смирнова якобы связано с расследованием против другого бывшего руководителя ФГУП "Защитаинфотранс" Юрия Спасского, его заместителя Виктора Парахина и замначальника департамента информационных технологий Минтранса Романа Лаврентьева. Их арестовали в декабре 2023 года по обвинению в хищении около 50 млн руб. Бюджетные средства, как считает ГСУ СКР по Москве, были украдены при выполнении в 2020 году госконтракта, касающегося развития Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ) в рамках борьбы с распространением коронавируса. "С нашим это дело никак не связано",- подчеркнул господин Фабрици.



Адвокаты господ Семенова и Смирнова уже обжаловали их аресты в Мосгорсуде. По мнению защиты, альтернативой заключения фигурантов под стражу может стать запрет определенных действий или домашний арест.



Павел Фабрици заверил, что его подзащитный не собирался и не намерен мешать расследованию, также у Алексея Семенова нет даже "теоретической возможности" покинуть страну, поскольку и российский, и заграничный паспорт у него изъяли при задержании, а вид на жительство в Израиле отсутствует. Защитник рассказал, что его клиент, имеющий предков в этой стране, действительно хотел воспользоваться программой репатриации, в дальнейшем получить израильское гражданство и на начальном этапе получил некий временный документ. "Однако он не является видом на жительство, не дает права въезда в страну и к тому же был изъят следствием",- сказал адвокат.



Мария Локотецкая

Газета "Коммерсантъ" №224 от 04.12.2024, стр. 4

Подписывайтесь на автора: