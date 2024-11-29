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Запад увидел последний шанс победить Россию, - Виктория Никифорова
09:12 04.12.2024

Явление "Орешника" народу возымело парадоксальный эффект: с той стороны ЛБС моментально понеслись призывы к миру, перемирию, приостановке боевых действий. "Остановите, Вите надо выйти!" - заголосил коллективный Запад.
Каждый день западные СМИ дарят нам целый ассортимент новых идей, что бы такое предложить Москве и при этом не слишком сильно обидеть Киев, а также не до конца разорить европейцев, да еще и дать возможность сохранить лицо Трампу - лицо Трампа тут, конечно, вещь важнейшая.

Из остатков Украины предлагают слепить то Южную Корею - чтобы Россия с новыми регионами играла роль Северной. Тогда вместо границы между странами будет демаркационная зона, куда предполагается засунуть западных миротворцев.

То Западную Германию - с Новороссией в роли Восточной. По этому плану, международного признания земли, освобожденные Россией, не получают, однако сохраняются некий статус-кво и худой мир, который лучше доброй ссоры.
То Южный Кипр - а Новороссия в таком случае будет изображать непризнанный Северный Кипр.
То Израиль - нашпиговать Украину оружием и техникой, проспонсировать местный ВПК, увеличить и натренировать с помощью западных инструкторов армию. Этот вариант до судорог пугает Европу. "Зачем нам такая мощная армия с таким ВПК на границе? А если там к власти придет недружественный нам лидер?" - нервничают европейцы, но их, конечно, никто не спрашивает.
То Финляндию - но не ту страну, которая вошла в НАТО, а предыдущую ее версию, практиковавшую нейтралитет и умело сосавшую сразу двух маток - и СССР, и Западную Европу.
Отчего вообще такая суета? Два ответа на этот вопрос очевидны, а вот третий посложнее.

Для начала, конечно, часики тикают, времени до финального разгрома ВСУ остается все меньше, а это будет та самая катастрофа, которой на Западе изо всех сил пытаются избежать, - гораздо хуже Афганистана.

Вторая причина суеты в том, что возможностей для эскалации конфликта без ущерба для своих тушек на Западе больше не видят. "Орешник" преодолеет любую ПРО и всем покажет, где раки зимуют.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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О третьей же причине на Западе открыто предпочитают не говорить. Но совершенно очевидно, что там надеются на некую турбулентность в России, которая возникнет, если часть общества будет не согласна с вариантом мирных договоренностей.

На протяжении всей СВО нас пытались расколоть. Сначала ожидались протесты "нетвойнистов", но ничего из этого не вышло. Думали разломать экономику, ждали голодных бунтов - и здесь облом. Потом была попытка разыграть карту межнациональных противоречий - она тоже не сыграла. И вот еще один подход к снаряду: попытка стравить людей, настроенных на окончание конфликта, и тех, кто во всем ищет подвох, предательство и помешан на теме договорняков.
Разумеется, никто не сообщит вам открытым текстом в Washington Post - давайте, мол, разжигать и провоцировать в этом направлении. Однако это последний призрачный шанс Запада превратить свое поражение в победу и загнать наконец Россию в стратегический кризис.

Поэтому совершенно неслучайно большинство западных вбросов про "мирные планы" выглядит так бездарно и оскорбительно. Почвы для переговоров тут заведомо нет, это лишь провокации чистой воды.
Как вам, например, идея твердо пообещать Украине членство в НАТО, однако отложить его до лучших времен: по одной версии - на десять лет, по другой - на двадцать? Выглядит как примитивная разводка - продавить Москву на согласие, а за эти десять-двадцать лет превратить Незалежную в собаку Баскервилей на стероидах и в подходящий момент спустить ее с поводка.
Или вот - свежее и прекрасное от Foreign Affairs: запустить на Украину европейские вооруженные в силы в качестве "миротворцев", чтобы вне рамок НАТО "обеспечить безопасность" киевского режима.

То есть Москве говорится: нет-нет, Украина не в НАТО, все как вы хотели, а по факту - на украинской территории официально кучкуются западные пехотинцы, артиллеристы, летчики, ракетчики. На кого вообще рассчитан такой примитивный обман? Дело же не в том, как называются вооруженные контингенты на Украине, а в том, что Москва требует от ее полного разоружения.

Все эти глупости вбрасываются в инфополе именно затем, чтобы мы все здесь, в России, переругались бы до полной гибели всерьез. Также надо быть готовыми к тому, что даже самое выгодное для Москвы соглашение, будь оно нами принято, на Западе сразу обзовут нашим "поражением", тему подхватит ЦИПСО, и пойдут писать диванные воины в соцсетях. Хорошо еще, если эти сетевые скандалы не выльются потом в реальность.

Рецепт тут очень прост: сохранять хладнокровие и фильтровать информацию. В конце концов, мы пережили уже столько информационных атак и со всеми успешно справились.
Не стоило бы, наверное, и говорить об этом, однако сто лет назад наши предки умудрились проиграть практически выигранную Первую мировую войну, а заодно развалить страну, именно погрязнув во взаимных обвинениях и поиске предателей.

В предательстве национальных интересов обвиняли тогда и царя, и царицу. Можно как угодно относиться к семье Романовых, но и Александра Федоровна, несмотря на свое немецкое происхождение, и ее супруг были искренними патриотами России. Из сегодняшней перспективы кажется невероятным развалить гигантскую империю из-за каких-то нелепых вбросов и фейков.

Надежда на кризис в России после окончания СВО - последний призрачный шанс наших врагов на победу. Давайте не оставим им ни шанса.

Источник - ria.ru
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