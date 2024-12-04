Улица против мечты: что происходит на грузинском майдане, - Игорь Кармазин

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10:19 04.12.2024

4 декабря 2024,

Оппозиция бунтует почти неделю, власть отказывается от перевыборов

В Грузии продолжает бушевать политический кризис, разгоревшийся из-за того, что правительство ввело мораторий на переговоры о вступлении в ЕС. Пятый день в центре Тбилиси идут уличные митинги, появляются и другие тревожные для власти сигналы. Так, десятки чиновников из министерства обороны и МИД выступили против правящей партии. Эксперты, впрочем, считают, что для смены власти этого недостаточно. "Известия" разбирались в ситуации.

Акции оппозиции заканчиваются ближе к рассвету
В Грузии почти неделю продолжаются уличные бунты оппозиции, за это время происходящее в некотором смысле стало рутиной. Традиционно ближе к вечеру сторонники оппозиции собираются около здания парламента на проспекте Руставели. Основная масса пришедших скандирует лозунги, иногда поют грузинские песни. Более агрессивное меньшинство в это время запускает в сторону полиции фейерверки, слепит силовиков лазерными указками, пытается соорудить баррикады из лавок и мусорных баков.

После полуночи полицейские традиционно приступают к разгону собравшихся, для этого используют водометы и слезоточивый газ. Большинство митингующих при этом спокойно отступают, но молодые люди в дождевиках и противогазах пытаются "отстреливаться" камнями и бутылками, потом они тоже рассеиваются. Известно, что в ходе очередного раунда противостояния ночью 3 декабря полицейские задержали 34 человека, к медикам обратились 26 человек, в том числе трое силовиков.

При этом за последние сутки фиксировались и некоторые новшества. Во-первых, полиция не стала дожидаться глубокой ночи, раньше обычного взялась за разгон собравшихся. Во-вторых, некоторые оппозиционные ресурсы перестали снимать митинги с квадрокоптеров. По заявлениям журналистов, силовики мешают полетам, используя глушилки. Сторонники власти при этом считают, что реальная причина в том, что кадры с коптеров опровергают заявления о зашкаливающей численности митингующих.

Наконец, новым явлением стало активное участие в протестах детей и подростков. Некоторые из них кидали в полицию бутылки, другие жаловались журналистам, что их душит "атмосфера несвободы", третьи пошли на крайние меры - отказались ходить на уроки. Причиной, видимо, стало обращение президента-оппозиционера Саломе Зурабишвили, которая ранее призвала школьников присоединиться к митингам. Грузинские юристы при этом подчеркивают, что у органов опеки могут возникнуть вопросы к родителям несовершеннолетних.

Чиновники тоже бунтуют против власти
Политический кризис в Грузии бушует не только на улице, но и в высоких кабинетах. Известно, что десятки действующих чиновников выступили против правительства и правящей партии. Так, более 200 сотрудников министерства иностранных дел подписали петицию с требованием не отступать от курса на евроинтеграцию и прекратить разгоны митингов. В отставку в знак протеста подали послы Грузии в США, Чехии, Литве, Нидерландах и Болгарии, а также исполняющий обязанности посла в Италии.

Более пятидесяти чиновников министерства обороны также выступили за продолжение переговоров с Евросоюзом. "Европейская и евроатлантическая интеграция является безальтернативным способом укрепления безопасности и суверенитета страны. Этот курс закреплен в Конституции и множестве концептуальных документов национального и ведомственного уровней. Мы остаемся привержены этим обязательствам", - говорится в их коллективном письме.

С похожими обращениями выступили сотрудники Конституционного суда, работники Нацбанка, около 120 служащих тбилисской мэрии и ряда других госструктур. Наконец, в стороне не остался крупный бизнес. Так, о поддержке протестующих заявили крупнейшие банки Bank of Georgia и TBC, операторы сотовой связи Magti и Silknet, автодилерская компания Tegeta, девелопер ORBI Group. Совместное заявление с требованием продолжить переговоры с ЕС опубликовали также 13 бизнес-ассоциаций.

Динамика акций: ожидает ли Грузию украинский сценарий
Решение властей страны поставить на паузу вопрос о евроинтеграции активизировало протесты оппозиции
Серьезное давление на Тбилиси оказывают и западные структуры. Так, Госдеп США объявил о приостановке стратегического партнерства, а МИД Великобритании призвал Тбилиси прислушаться к требованиям протестующих. Новая глава евродипломатии Кая Каллас допустила введение санкций против Грузии, а Латвия, Литва и Эстония уже ввели свои собственные ограничения, в том числе запретили въезд главе МВД Вахтангу Гомелаури и основателю "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили.

Грузинские власти при этом не отступают от своих позиций. Так, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране не будет досрочных парламентских выборов, а правящая партия не пойдет на переговоры с радикальной оппозицией. "Нацмайдан в Грузии провалился, несмотря на координированные попытки. От ответственности за эти события не удастся уйти политикам и лидерам богатых НПО, которые организовывали насилие, а сами спрятались в офисах", - отмечал он.

В Тбилиси также считают, что в следующем году отношения с западными странами наладятся. Дело в том, что через полтора месяца к власти в США придет избранный президент Дональд Трамп, который идейно близок "Грузинской мечте", тоже выступает за мир и традиционные ценности. "Мы дождемся 20 января, когда пройдет инаугурация нового президента США, и надеемся, что этот факт существенно изменит взаимодействие с США и ЕС. У нас были проблемы с действующей администрацией, это напрямую отражалось на наших отношениях", - отмечал Кобахидзе.

При этом в ближайшие дни кризис может усугубиться еще больше. Дело в том, что на 14 декабря намечены президентские выборы. Действующая глава государства Саломе Зурабишвили уже объявила, что считает нынешний парламент нелегитимным, а потому не собирается покидать свой пост. В правящей партии подчеркивают, что голосование состоится в любом случае, кандидатом на высший пост будет депутат и бывший футболист Михаил Кавелашвили. В таких условиях электоральная процедура станет, видимо, еще одним поводом для протестов и беспорядков.

Что говорят эксперты
Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев не видит признаков раскола в грузинской властной вертикали.

- Ключевой вопрос - позиция полиции, армии и спецслужб, именно они обеспечивают силовую устойчивость власти. И пока никаких сигналов о нелояльности из этих структур не поступает. Что же говорить о заявлениях и увольнениях отдельных клерков, то это вообще не проблема. "Грузинской мечте" в любом случае пришлось бы заниматься чистками госаппарата, а сейчас эта чистка происходит сама собой, без посторонних усилий, - подчеркивает он.

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что грузинская правящая партия удержит власть.

- Погромы в Тбилиси устраивает ограниченная группа экстремистов численностью до 500 человек. При этом с каждым днем ресурс этой группировки истощается - кого-то задерживают, кто-то просто устает. А вот сотрудники правоохранительных органов довольно спокойно и планомерно выполняют свою работу. Поэтому я не вижу серьезных угроз для партии власти. Думаю, в ближайшее время оппозиция попытается воспользоваться президентскими выборами, чтобы еще больше взвинтить градус противостояния. Но и этот ход вряд ли принесет результат, Саломе Зурабишвили серьезно дискредитировала себя попыткой втянуть школьников в протесты, - отмечает он.

Политолог Шота Апхаидзе говорит, что положение правящей партии сложное.

- Надо понимать, что на улицы выходит не только оппозиция, но и множество далеких от политики людей, много молодежи. Одни видят свое будущее в Европе, другие недовольны социально-экономической ситуацией и коррупцией в стране. По моим оценкам, общество разделено примерно 50 на 50, половина поддерживает действующие власти, половина против них. Соответственно, шансы оппозиции на успех довольно серьезные, у них есть электорат, есть поддержка бизнеса и западных структур, - уверяет он.

Апхаидзе добавляет, что в таких условиях сложно что-то посоветовать "Грузинской мечте".

- У нас маленькая страна, здесь все друг другу родственники, никто не рискнет применять безудержное насилие. Саакашвили пытался это делать и плохо закончил. Возможно, властям сейчас следовало бы изолировать лидеров оппозиционных партий, которые на самом деле являются преступными соучастниками Саакашвили, именно они мутят воду. Но не уверен, что и это даст результат, - рассуждает он.

Источник - Известия
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