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Трагедия положения: из-за чего в Южной Корее резко вспыхнул политический кризис, - "Известия"
10:37 04.12.2024

4 декабря 2024,

Как дальше будет развиваться ситуация в стране и при чем тут КНДР
Леонид Самуна
Альберт Калашян

Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения, которое президент страны ввел 3 декабря. Парламент до этого также не поддержал решение Юн Сок Еля об установлении такого правового режима в республике. Глава государства его объявил из-за "попытки госпереворота" и якобы связей оппозиции с КНДР. Но против такого шага проголосовало 190 парламентариев. Лидер оппозиции Ли Чжэ Мен объявил Юн Сок Еля нелегитимным. СМИ распространяют информацию о предстоящем аресте президента и объявлении импичмента. Сообщается, что военные покинули парламент, у которого сконцентрировалось значительное количество протестующих. С чем связаны внезапные действия главы Республики Корея и как могут дальше разворачиваться события - в материале "Известий".

Военное положение в Южной Корее
Вечером 3 декабря в Южной Корее резко обострилась политическая ситуация. Президент страны Юн Сок Ель объявил военное положение. Командование заявило, что его введение вызвано необходимостью борьбы с антигосударственными силами.

"Следующие положения вводятся на всей территории Республики Корея с 23:00 (17:00 мск) 3 декабря 2024 года для защиты либеральной демократии от угрозы смены режима в Республике Корея антигосударственными силами, ведущими тайную агитацию внутри свободной Республики Корея", - говорится в указе № 1, который подписан генералом армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.

Сразу же после введения военного положения на улицах столицы появилось очень много военной техники. В соцсетях есть кадры, как спецназ проникал в здание парламента через окна. Однако силовики в итоге не препятствовали голосованию депутатов. Хотя сообщалось, что работа парламента и политических партий приостановлена из-за военного положения. Под контроль исполнительной власти также взяли все средства массовой информации.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выступает с речью о введении военного положения в стране
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель выступает с речью о введении военного положения в стране

И все же 190 депутатов из 300 проголосовали за его отмену. Спикер парламента У Вон Сик выразил несогласие с принятым главой государства решением, а лидер оппозиции Ли Чжэ Мен объявил президента нелегитимным и призвал граждан выходить на протесты к зданию законодателей.

К слову, именно Ли Чжэ Мен возглавляет Демократическую партию, которая имеет большинство в южнокорейском парламенте. По его словам, неконституционное военное положение в принципе не должно соблюдаться. Согласно 77-й статье Основного закона страны, его действительно можно считать неправомерным, так как его допустимо вводить при следующих условиях: угроза внутренней безопасности, связанная с крупномасштабными беспорядками, которые правительство не может подавить обычными методами; страна подверглась нападению или есть непосредственная угроза начала войны; в случае террористических актов, саботажа и природных катастроф, угрожающих национальной безопасности или общественному порядку. Более того, оно должно быть одобрено национальным собранием, то есть парламентом.

Представители армии, которые в итоге все же покинули здание Национальной ассамблеи, заявили, что военное положение остается в силе, пока президент официально не отменит его. Юн Сок Ель уже ночью заявил, что отзовет военное положение на заседании правительства. СМИ тем временем распространяют информацию о скором аресте главы государства и объявлении ему импичмента. Глава оппозиционной партии "Возродим Корею" Чо Гук сказал, что неподчинение президента Южной Кореи решению парламента об отмене военного положения будет считаться преступлением.

- Это обострение внутриполитической борьбы в Южной Корее. У президента Юна шаткие позиции, очень низкий рейтинг, уже давно по всей стране идут петиции с призывом уйти в отставку. Даже его партия железобетонно Еля не поддерживает, во всяком случае, ее председатель "Сила народа" Хан Дон Хун назвал ошибкой сегодняшнее решение о введении военного положения, - рассказал "Известиям" заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

Эксперт добавил, что парламентское большинство на стороне оппозиционных партий и они в том числе проводят расследование коррупционных дел, связанных с Елем, членами его семьи.

Протестующие на улицах СеулаФото: REUTERS/Kim Soo-hyeon
- Все это подводит к угрозе импичмента, и это почувствовал президент и решил пойти на такой крайний шаг, - отметил Александр Воронцов.

У парламента на фоне политического кризиса скопилось огромное количество граждан, которые пришли протестовать из-за инициативы президента. Люди начали прибывать к Национальной ассамблее сразу же после установления главой государства военного положения, сообщил "Известиям" житель Сеула Вячеслав.

- Все уже идут к парламенту, кричат, чтобы сняли это военное положение. Это решение антиконституционно и неправомерно. Он его принял, чтобы спасти свою шкуру, ему же грозит импичмент. Я еще утром понял, что ожидается что-то неладное. Оппозиция, по всей видимости, хотела сегодня проголосовать за импичмент, а президент их опередил, - отметил Вячеслав.

Тем не менее не во всех частях столицы наблюдались волнения.

- Все спокойно пока. Большинство людей здесь не интересуются новостями. Люди сидят, выпивают, закусывают, паники нет, все нормально. В Корее такие вещи происходят мягко и цивилизованно. Довольно-таки законопослушная страна, которая не допускает серьезных беспорядков, - рассказала "Известиям" россиянка Светлана, которая сейчас находится в Сеуле.

В Кремле называют ситуацию в Южной Корее тревожной и внимательно за ней наблюдают, прокомментировал события пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Эксперты усматривают в этом положительный фактор
Посольство РФ в Республике Корея, к слову, незамедлительно отреагировало на случившееся и призвало россиян, находящихся в стране, сохранять спокойствие и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях политической направленности.

Как политический кризис в Южной Корее связан с КНДР
Под утро командование военным положением в Южной Корее было расформировано, военнослужащие, привлеченные к обеспечению режима, вернулись в места постоянной дислокации, сообщило агентство Ренхап. Южнокорейский президент заявил, что военное положение было обусловлено попыткой государственного переворота, планируемым импичментом и просеверокорейскими настроениями среди части оппозиции.

- Я объявляю чрезвычайное военное положение для защиты Республики Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, для сокрушения беспринципных антигосударственных сил КНДР, ворующих свободу и счастье нашего народа, и для сохранения свободного конституционного строя, - отметил Юн Сок Ель в своем видеообращении.

По данным местного издания Ренхап, президент Южной Кореи ночью провел экстренное совещание, после чего и заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Однако не совсем понятно, что имел в виду президент, когда говорил о просеверокорейских настроениях. Примечательно и то, что южнокорейская действующая оппозиция не была замечена в продвижении северокорейских нарративов, поэтому некоторые эксперты не рассматривают внешнеполитический фактор в качестве основного триггера для подобного решения главы государства.

- Начавшийся военный переворот в Южной Корее вызван исключительно внутренними, а не внешними факторами, как это пытаются представить сам президент и его окружение. Россия и Китай, как известно, на Южную Корею нападать не собираются, с Северной Кореей у нас оборонительный договор, а не наступательный. Те аргументы, которые сейчас приводит президент этой страны в свое оправдание, - это буквальное повторение тех оправданий таких же решений, которые принимали военные диктаторы Южной Кореи десятки лет: угроза Севера, коммунистическая угроза и так далее, - говорит "Известиям" ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин.

По его мнению, политика Юн Сок Еля не соответствует интересам ни государства, ни населения. При этом с точки зрения внешней политики Сеул целиком зависит от США и делает все, что угодно Вашингтону.

- Такое скатывание полностью в американский лагерь скажется очень отрицательно на Южной Корее, но главная причина в том, что президент, который победил на выборах с минимальным за всю историю страны большинством, вообще не умеет работать с другими политическими силами, не учитывает их интересы, не способен находить компромиссы, отсюда больше 20 голосований в парламенте по импичменту различных чиновников, которых он назначал, - рассказал специалист.

В Южной Корее на протяжении последнего времени росло число граждан, выступающих за импичмент Юн Сок Елю. В июле СМИ, к примеру, писали, что более 800 тыс. южнокорейцев подписали онлайн-петицию с призывом к депутатам парламента внести законопроект об отстранении президента за его "непригодность к работе". Главу государства обвиняли в коррупции, разжигании угрозы войны с Северной Кореей. Кроме того, ему вменяли создание риска для здоровья нации из-за того, что он не остановил Японию в выпуске очищенной радиоактивной воды с разрушенной АЭС "Фукусима-1". Напомним, что супруга президента замешана в различных коррупционных скандалах: речь идет, в частности, о дорогих подарках, которые она якобы получала от различных деятелей. Личный рейтинг президента колеблется в районе 20%. Запутавшись во всех противоречиях, Юн, видимо, решил идти ва-банк, отмечает Александр Жебин.

Стоит отметить, что напряжение на Корейском полуострове усилилось как раз после прихода действующего главы государства к власти в 2022 году. Пхеньян существенно увеличил количество ракетных пусков и испытаний новейших вооружений, а Сеул нарастил число совместных учений с США и их союзниками. В итоге Южная Корея сначала частично, а затем и полностью приостановила действие двустороннего соглашения, которое Север и Юг заключили еще в 2018 году для снижения напряженности на границе. В ответ Пхеньян заявил, что больше не считает себя связанным положениями "простого листка бумаги", и направил к демаркационной линии артиллерию и подкрепление.

Источник - известия
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