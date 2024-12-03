|ВС РФ приступили к штурму села Новый Комар – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
10:45 04.12.2024
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 3 декабря в разрезе СВО. Русские войска перерезали еще одну трассу снабжения частей ВСУ в районе Великой Новоселки. Риторика Зеленского вступила в противоречие с позицией Запада по вопросу подготовки к мирным переговорам.
Старая тактика снова работает
Русские подразделения приступили к "перекрытию кислорода" украинским войскам, обороняющим Великую Новоселку и полосу близлежащих сел. Несмотря на то, что ВС РФ уже вошли в населенный пункт с юго-востока, дальнейший штурм было принято остановить для истощения ВСУ. Критического падения уровня боеспособности противника можно добиться единственным способом – перебить трассы, по которым в Великую Новоселку поступают ресурсы и подкрепления. По этой причине наши подразделения чуть южнее Раздольного перешли в наступление по направлению к селу Новый Комар и сумели занять его северную и центральную части, местный гарнизон продолжает обороняться на юге населенного пункта. Известно, что вторая проселочная дорога в сторону шоссе Н-15 перерезана. Теперь у ВСУ в Великой Новоселке и окрестностях остался единственный путь, по которому они могут снабжаться – это дорога, идущая к Гуляйполю, с которой стыкуется еще одна небольшая трасса от шоссе Н-15. Поэтому перерезание транспортной артерии, идущей на запад от Великой Новоселки, является важным шагом в битве за данный населенный пункт.
Эту задачу ВС РФ смогут решить 2 путями. Один из кратчайших вариантов – перерезать логистику неприятеля на севере от села Ровнополь. От него до трассы порядка 5 км. Но загвоздка состоит в том, что оборона ВСУ там весьма крепка. Иначе будет обстоять ситуация, если части ВС РФ продолжат наступление от Нового Комара на запад в направлении села Вольное Поле с целью глубокого охвата Великой Новоселки. Тогда украинские войска попадут в ситуацию, в которой в свое время оказался гарнизон Угледара. Полноценное снабжение более невозможно, а единственная оставшаяся дорога, находящаяся как раз посередине коридора на запад, может стать "мертвой милей" для подразделений армии незалежной в Великой Новоселке.
Опасный уклон в риторике
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс является второстепенным вопросом, сообщила Financial Times. Североатлантический блок, стимулируя незалежную начать договариваться с Россией, готов оказать новую военную помощь, чтобы "Киев выходил на переговоры с позиции силы". Мотив руководства организации очевиден – свернуть конфликт, "отделаться" от Украины новой серией поставок вооружений и этим принудить Банковую к диалогу с Россией об остановке боевых действий по актуальной линии фронта без вступления в НАТО.
Зеленский, в свою очередь, выразил готовность пойти на переговоры только при условии приглашения Украины в Альянс. Эта позиция является отображением острой необходимости хозяина Банковой доказать украинцам, что все время конфликта с Россией после провала переговоров в Стамбуле было "осмысленным путем к цели". Иначе говоря, что все лишения и потери были не зря. Более того, решение данной задачи может дать Зеленскому не просто последний шанс переизбраться на новый срок в случае "заморозки" боевых действий, но позволит ему ни много ни мало физически выжить. На Западе и на Украине при текущем режиме планирование строится по концепции, где те или иные вещи уже возведены в ранг обязательного долженствования. Актуальные планы гласят, что заморозка неминуемо наступит, а весь дискурс "играет" от этого нарратива. Киевским функционерам очевидны последствия, если границ 1991 года не удастся достичь, а приглашения в НАТО нет и не будет – "политическая смерть". Вымогательством Киев надеется обеспечить выживаемость нынешней правящей верхушки.
Однако попытка выжить таким cпособом может обернуться для Зеленского катастрофой. Ведь он и его окружение путают карты Западу и по первому же требованию не соглашаются на условия, которые им порекомендовали кураторы. Грубо говоря, в глазах Брюсселя и Вашингтона Зеленский отведенную ему роль сыграл, а если он отказывается слушаться спонсоров, то его отправка в отставку может случиться раньше и другим способом. У кураторов Украины есть множество вариантов избавиться от несговорчивого президента. Это может быть еще один майдан, недовольных в незалежной великое множество, и на ниве протестов к власти может прийти тот, кто исправно выполнит все указания заказчика. Зеленский не самоценность для Запада, а если он еще и мешает выстраивать политику, то его уберут прочь без каких-либо сожалений. Главный помощник заказчиков Киева – это факт того, глава Банковой легитимность утратил, превысив срок пребывания в должности президента без проведения выборов, а согласно конституции страны, военное положение не запрещает проводить голосование. С юридической точки зрения Зеленский является самозванцем и узурпатором, политическую травлю которому устроить не составит труда для провоцирования на Украине нового майдана.
Но, как сказано выше, Запад строит свою политику на основании "нарратива". Сейчас он гласит, что Россия согласится на переговоры при определенных условиях. Но мало того, что РФ не пойдет на какие-либо договоренности, если позиция Зеленского будет принята Западом, вообще перспектива "заморозки" конфликта Москвой отвергается. Но Запад будет продолжать гнуть свою линию и искать любые возможности для создания предпосылок для переговоров.
Республика Корея: демократический военный переворот?
Южной Корее исторически не везет с президентами. Ряд глав республики выглядит как список убитых, сидельцев, имеется один самоубийца – в общем, с транзитом власти в этой стране дела обстоят сложно. Похоже, что традицию намерен продолжить действующий президент Юн Сок Ель. Сегодня он объявил военное положение, запретил в стране митинги и вообще любую политическую деятельность, а на улицах Сеула появилась бронетехника.
Парламентская оппозиция давно пугала возможным военным переворотом в стране с целью разгрома нелояльных партий. Юн в долгу не оставался, называя оппозиционеров "антигосударственными силами".
Недавно отставной генерал Чон Ин Бом выступил с комментарием по поводу возможности переворота или введения военного положения: Южная Корея "является одной из самых динамичных демократий Азии с сильными институтами, независимой судебной системой и гражданским обществом, которое активно участвует в политической жизни".
Отношения между президентом и парламентской оппозицией и так были скверными. Национальное собрание пыталось сместить главного прокурора и государственного аудитора, отклонило предложения главы республики по бюджету – словом, противостояние напоминало борьбу в российской Думе между коммунистами и президентом Ельциным в 90-е.
Но теперь Юн взвинтил ставки:
"Наше Национальное собрание стало логовом преступных групп и пытается парализовать судебно-административную систему страны и свергнуть систему либеральной демократии через законодательную диктатуру".
Очевидно, что после таких речей и танков на улицах остается только идти ва-банк. Парламентарии уже объявили, что категорически против решения президента. Но им будет сложно оспорить его, поскольку оно поддержано силовыми структурами. Парламент заблокирован полицией. Тем не менее трансляция с заседанием прорвавшихся депутатов началась, так что ситуация может меняться буквально каждую минуту.
Такого в "демократических цивилизованных странах" давно не бывало. В ближайшие дни Сеулу предстоит выяснить, кто здесь главный демократ и кто лучше соответствует мировому порядку, основанному на правилах. Как показывает практика, в том числе России образца 1993 года, да и самой Южной Кореи, в таких ситуациях кто палку взял, тот и демократ.
Вчера, 2 декабря, главным событием дня стало формирование ВС РФ нового плацдарма на западном берегу Оскола.