ВС РФ приступили к штурму села Новый Комар – итоговая сводка Readovka за 3 декабря

10:45 04.12.2024

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 3 декабря в разрезе СВО. Русские войска перерезали еще одну трассу снабжения частей ВСУ в районе Великой Новоселки. Риторика Зеленского вступила в противоречие с позицией Запада по вопросу подготовки к мирным переговорам.



Старая тактика снова работает



