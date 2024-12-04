|Окружение Курахово: российская армия заходит в тыл украинскому гарнизону
10:48 04.12.2024
Олег Кравцов. 04.12.2024
Вчера в боях за освобождение Курахово произошло значимое событие. Так, российские подразделения заняли расположенное у дамбы Кураховского водохранилища село Старые Терны, после чего украинский гарнизон в городе оказался в оперативном окружении.
"Сейчас особую угрозу представляют Старые Терны где враг уже вероятно перешел дамбу, если они закрепятся в южной части дамбы, то окружение Курахово неизбежно", – сокрушается боец ВСУ с позывным "Мучной. Югенд".
Украинский военкор-русофоб Богдан Мирошников удивляется быстрому падению столь укрепленного населенного пункта.
"Старые Терны были довольно крепким опорником, который мы потеряли за сутки. Вопросы "а как так произошло" и подобные будут скорее риторическими. Ощущение дежавю не оставляет. Враг мог положить за село бригаду, а положил меньше батальона. Вот и весь результат. Да, людей критически не хватает. Да, дефицит снарядов и средств поражения. Но так быстро, ну я тут уж хз", – недоумевает Мирошников.
Он добавил, что до перерезания трассы Курахово-Запорожье южнее Старых Тернов остается менее 2 километров.
"То есть можно утверждать, что трасса на этом участке находится под огневым контролем противника. Поскольку уже работают фпв и минометы, разворачиваются расчеты ПТКР на участках потенциального движения", – добавил Мирошников.
По словам российского военного обозревателя Юрия Подоляки, ВС РФ не только взяли под контроль Старые Терны, но и смогли продвинуться и закрепиться южнее – на дамбе Кураховского водохранилища.
"Где уже обустроены позиции наших ПТУРщиков, которые имеют отсюда прямую видимость на трассу Запорожье - Курахово и которые добивают на ней (на открытом участке) то, что проскочило мимо наших "дронщиков". Таким образом Кураховский гарнизон ВСУ очутился в окружении, а 114-я бригада ВС РФ, которая давно работает "не так как все" (а так как надо) совершила новое чудо", – отмечает автор.
Кроме того, отмечается продвижение русских в высотной застройке Курахово, не менее половины которого уже освобождено.