Окружение Курахово: российская армия заходит в тыл украинскому гарнизону

10:48 04.12.2024

Олег Кравцов. 04.12.2024



Вчера в боях за освобождение Курахово произошло значимое событие. Так, российские подразделения заняли расположенное у дамбы Кураховского водохранилища село Старые Терны, после чего украинский гарнизон в городе оказался в оперативном окружении.



"Сейчас особую угрозу представляют Старые Терны где враг уже вероятно перешел дамбу, если они закрепятся в южной части дамбы, то окружение Курахово неизбежно", – сокрушается боец ВСУ с позывным "Мучной. Югенд".



