|"Кабельная война" на морях: для чего англосаксы разгоняют истерию?
10:52 04.12.2024
Вокруг океанического кабеля Оман – Австралия британцы формируют обширную разведывательную сеть
03.12.2024 | Олег СЕРГЕЕВ
В последних числах ноября произошло два примечательных, тесно связанных между собой события, заслуживающих гораздо большего внимания, чем то, которое уделили им ведущие западные СМИ.
Компания Цукерберга заявила, что проложит под водой интернет-кабель за 10 млрд долл., который соединит весь мир. Протяженность этого подводного кабеля должна составить более 40 тыс. км. Фактически синхронно с этим британские таблоиды начали стращать население ужасами, которые ждут Туманный Альбион и англосаксов в случае перерезания уже имеющихся подводных интернет-кабелей.
Недавно два из таких интернет-кабелей уже повредили при невыясненных обстоятельствах в Балтийском море. В этом западные пропагандисты сразу же попытались голословно обвинить "русских", хотя чуть ранее в перерезании подобных кабелей (например, соединяющих Сингапур и Индию с Европой) обвиняли хуситов. Некоторые интернет-порталы и политики объяснили повреждения зубами перекусивших-де их акул, что звучит не более фантастично, чем подрыв "Северных потоков" проплывавшими мимо "украинскими яхтсменами".
Как бы то ни было, англоязычная пропаганда уже паникует и делает это по следующим причинам. В случае начала на планете "кабельной войны" сильнее всего пострадают именно островные государства вроде Великобритании. Последнюю соединяют с остальным миром 60 дата-кабелей. Даже при повреждении 5-6 уже начнутся массовые перебои с интернетом и мобильной связью во многих графствах и регионах.
По мнению экспертов, и так страдающий от бесконечных сокращений Королевский флот Британии вряд ли сможет быстро найти тех, кто повреждает кабели. Особенно если этим займутся современные подлодки или подводные дроны вроде тех, что подорвали "Северные потоки". Останется уповать лишь на спутниковую связь. Однако она способна передавать лишь 5% всего интернет-трафика, который обычно проходит через Британию.
Пугает ситуация с интернет-кабелями и заокеанских англосаксов. Ведь интернет-кабели не только служат каналами связи между Америкой, Европой, Африкой и Ближним Востоком. В случае вывода их из строя будут нарушены международные линии связи, что также ударит по так называемой геополитической стабильности, глобальным финансовым рынкам и информационной безопасности. Кроме того, The Wall Street Journal еще в мае этого года сообщил, что госслужащие США предупредили телекоммуникационные компании, что, мол, подводные интернет-кабели через Тихий океан уязвимы для шпионажа со стороны "китайских ремонтных судов".
В Госдепартаменте США якобы зафиксировали необычное поведение ремонтных кораблей китайской компании S.B. Submarine Systems, прокладывающей и ремонтирующей подводные кабели: она скрывает местоположение своих судов от служб радио- и спутникового слежения. Речь идет о кораблях Fu Hai, Fu Tai и Bold Maverick, которые иногда "невидимы" во время работы рядом с Тайванем и Индонезией. Чиновники США опасаются, что компания из КНР "скрывает передвижения кораблей, которые участвуют в тайных операциях". В публикации The Wall Street Journal подчеркивается, что "разведка США давно опасается шпионажа через обслуживание и ремонт подводных оптоволоконных кабелей".
Незадолго до этих сообщений, интернет пошел в обход Красного моря: по данным Financial Times, технологические и телекоммуникационные компании стали перенаправлять часть трафика глобальной сети из-за повреждения кабелей связи в результате атак йеменских хуситов. По информации гонконгского поставщика интернета Hutchison Global Communications, через поврежденные кабели в Красном море проходило на тот момент (март 2024 г.) около 25% мирового интернет-трафика.
На первый взгляд, сильнее всего сбой затронул Азию: через перенаправленные кабели проходит примерно 80% трафика, идущего из Индии и Китая на запад. Однако все далеко не так просто. Угроза "азиатским" подводным кабелям - это одновременно и угроза "англосаксонскому НАТО" в виде блока AUKUS и его глобальной инфраструктуры. Кроме того, британцы ведут масштабное строительство на своей военно-разведывательной базе в Омане, которую не так давно связали с Австралией как раз подводным интернет-кабелем.
История прокладки кабеля Оман – Австралия весьма любопытна. Работы по нему начались за год до объявления о создании AUKUS, а на запуске в октябре 2022 г. присутствовал премьер-министр Албании. Этот кабель, протяженностью почти 10 тыс. км, проложен из Перта через Кокосовые острова, где находится разведстанция подразделения радиоэлектронной разведки Минобороны Австралии (Australian Signals Directorate), и остров Диего Гарсия. Последний Великобритания оккупирует с середины XX века, называя его своей заморской территорией и отказываясь передать его Маврикию, согласно решению Международного суда ООН от 2019 г. Здесь же на острове с 1973 г. находится и крупная военная база США. Когда проект прокладки подводного кабеля Оман-Австралия уже был готов, США выложили $300 млн., чтобы он прошел именно через Диего Гарсия.
Кроме того, у Великобритании в Омане под контролем Центра правительственной связи (GCHQ) целых три разведбазы и около тысячи военного персонала. Одна из этих баз под кодовым названием Clarinet (об этом в свое время рассказал Э. Сноуден) находится всего в 120 км от границы с Йеменом около порта Салала, где выходит из океана вышеописанный интернет-кабель Оман-Австралия. Именно на этой базе ведутся сейчас активные работы – монтируется множество оборудования (соответствующие изменения обнаружили в начале этого года журналисты Declassified UK – по свежим спутниковым снимкам). Так что проблемы с подводными кабелями даже в Азии британским Джеймсам Бондам и их американским подельникам сегодня совсем ни к чему.
Тем временем экспертами уже моделируются варианты развития событий, с которыми могут столкнуться англосаксы и на самом Туманном Альбионе, если доступ к иностранным серверам будет прерван, а более 90% сайтов и интернет-сервисов станут недоступны. Выйдут из строя банкоматы, а карточками покупки в магазинах не оплатить. Работа экстренных служб нарушится. Крупные города погрузятся в состояние перманентного хаоса. Из магазинов и супермаркетов вынесут все. На улицах полное беззаконие. Новые расовые погромы покруче того, что имел место в Британии летом 2024 года. Теперь уже никакая полиция для их остановки не появится. В перспективе – полный распад государства.
И, как считают аналитики, нельзя сказать, что этот сценарий нынче выглядит так уж фантастично на фоне всего безумия, что вытворяют лейбористы как внутри страны с педалируемой ими либеральной перестройкой, так и вовне, провоцируя прежде всего с помощью украинских марионеток англосаксов глобальный вооруженный конфликт.