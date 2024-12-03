"Кабельная война" на морях: для чего англосаксы разгоняют истерию?

10:52 04.12.2024

Вокруг океанического кабеля Оман – Австралия британцы формируют обширную разведывательную сеть



03.12.2024 | Олег СЕРГЕЕВ



В последних числах ноября произошло два примечательных, тесно связанных между собой события, заслуживающих гораздо большего внимания, чем то, которое уделили им ведущие западные СМИ.



