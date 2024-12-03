Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси, - Любовь Степушова

10:54 04.12.2024

Любовь Степушова



Запад нарвался на ответ Грузии за попытку госпереворота и решил, что расправится с ней обычными методами. Но скоро должны последовать новые шаги Тбилиси.



Грузия жестко ответила на попытку госпереворота



Затухший было бунт в Тбилиси после прошедших 26 октября парламентских выборов возобновился после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о приостановлении переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года. И тут же американцы объявили о прекращении стратегического партнерства.



"Мы повторяем наш призыв к правительству Грузии вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения парламентских выборов и отменить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражения мнений", - говорится в заявлении госдепартамента.



Как объяснил решение правительства депутат парламента Давид Качарава, в последнее время со стороны Евросоюза каждый шаг, влияющий на европейскую интеграцию, использовался как оружие для создания "еще большего количества конфликтов в грузинском обществе". Например, по вопросу статуса кандидата в ЕС, который сначала был Грузии предоставлен, а потом отменен по причине "неправильных" парламентских выборов и внутренних законов (об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ*).



По словам депутата, страсти в Грузии разжигаются с целью смены правительства неконституционным путем. Качарава отметил, что оппозиция настолько была уверена в успехе, что не вела предвыборную кампанию, а действовала на полученную извне помощь, информационную и денежную. Но грузинское общество не поддалось и сделало правильный выбор, сказал депутат.



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