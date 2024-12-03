Черная неблагодарность Асада: в Сирии не реализовался ни один российский коммерческий проект

11:00 04.12.2024

Максим Столяров. 03.12.2024



Российским бизнесменам не удалось реализовать ни одного успешного проекта в Сирии из-за тотальной коррупции местных властей и силовиков. Об этом в своем блоге рассказал работавший в Сирии военкор Олег Блохин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







Российским бизнесменам не удалось реализовать ни одного успешного проекта в Сирии из-за тотальной коррупции...



"В Сирии мы могли бы получать прибыль, но у нас нет внятной колониальной политики. И в Сирию мы пока только вкладываем. Предприятий мы там уже открывали – как блох на собаке. Ни один коммерческий проект не реализовался по вине сирийцев. Наши коммерсанты приходят, их "кидают", говорят, что так и надо. "Кидок" просто: вы что-то обязались туда поставить, пока ваше судно идет, они издают какой-то указ, вы приезжаете, груз конфискуют. Это четвертая дивизия, которая стоит над законом, практически ОПГ, руководит ею брат Асада", – сказал Блохин.



Он пожаловался, что солдаты этой дивизии организовывают поборы со всех граждан и бизнеса.



"Это тотальная коррупция, тотальный зажим. И вариантов "кидков" там много. Ни один проект не был реализован. Наши зашли на фосфатные месторождения – они уже ушли. Там такие условия создали, что даже Стройтрансгаз ушел. В свое время была Роснефть на нефтяных полях. Наши, группа Вагнера, эти поля отбили, сидели там. Продавать они могли только сырую нефть, только государству и только по установленной цене. Иногда даже была отсрочка. А эта лира, за которую они продавали, там инфляция и аренда огромная. Не выгодный это бизнес.



Даже был случай, когда сирийцы одно месторождение отдали в аренду и иранцам, и нам. Было два договора. Как можно в таких условиях иметь какую-то выгоду? Нормальные разговоры были, дипломатия – это замечательно, но в том случае надо было брать за ухо, и говорить, что ребятки, хорош борзеть", – добавил военкор.