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Почему алматинцев не беспокоит грязный воздух, несмотря на смертельные заболевания
11:03 04.12.2024

"Мне со смогом ОК"

Мария Кравцова
03 декабря 2024

Почему большинство алматинцев свыклось со смогом, какие смертельные болезни жители мегаполиса обретают из-за загрязненного воздуха, и можно ли изменить ситуацию. Режиссер Канат Бейсекеев в своем документальном фильме "Алматы? ОК жить со смогом?" попытался ответить на эти вопросы и разобраться в корне проблемы.

Канат переехал в Алматы в восьмилетнем возрасте. Только после того, как сам стал родителем, начал задумываться о качестве жизни и будущем своих детей в этом городе.

Режиссер вспоминает, как получил сообщение от знакомого, предпринимателя Арсена Томского, который решил пожить в Алматы.

"Он написал: „Канат, привет. Я переехал в Алматы. А что со смогом? Или ты тоже ОК с этим?" Оно меня взбудоражило, но я внутри себя ответил: я, кажется, тоже ОК с этим",
рассказывает Бейсекеев.



В фильме бизнесмен говорит, что его это удивило: несмотря на масштабы проблемы, местные жители с ней свыклись и не обращают внимание на смог.

В фильме ассоциированный профессор в области химии, PhD, соосновательница проекта Air QualityScience Насиба Байматова подчеркивает, что проблема комплексная.

"Не нужно быть доктором наук, чтобы понимать, что именно загрязняет воздух. Автомобили, сжигание угля в частном секторе и в ТЭЦ, массовая застройка, нарушение розы ветров. Частный сектор сжигает не только уголь, но еще и мусор. В зимний период используется экибастузский уголь с 42 процентами зольности. Это самый худший уголь в мире",
говорит Байматова.

Загрязненный воздух приводит к онкологическим заболеваниям и обостряет астму. Чем меньше загрязняющие частицы, тем вреднее они для человека. Они могут проникать настолько глубоко, что всасываются в кровь. Влияет смог и на общее самочувствие, уточняют специалисты.

"Загрязнение воздуха вызывает онкологическую патологию - рак разных локализаций, а также общесоматическую патологию - это различные группы систем и органов в организме человека, которые могут отреагировать на загрязнения. Мелкие взвешенные частицы малого аэродинамического диаметра вызывают онкологические заболевания, рак легких, например, и некоторые другие виды рака. Больше внимания привлекают заболевания респираторной системы, болезни органов дыхания, заболевания сердечно-сосудистой системы. В последнее время изучается влияние на те эффекты, которые мы раньше не ассоциировали с загрязнением воздуха. Например, депрессия, уровень настроения, агрессивность на дорогах, успеваемость детей в школах. Загрязненный воздух повышает вероятность более тяжелого течения астмы. Количество людей, страдающих аллергиями, выше",
рассказывает Денис Винников, доктор медицинских наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией здоровья и окружающей среды при КАЗНУ им. аль-Фараби.

Специалисты говорят, что глобально проблема уже много лет не решается: ТЭЦ пока не переведены на газ, по алматинским дорогам продолжает ездить авторухлядь. Все спикеры в фильме уверены: алматинцам нужно менять свои привычки и делать то, что зависит от них.

Сами автомобилисты признаются, что большинство машин в Алматы не имеет катализаторов, предназначенных для очистки вредных выхлопов - владельцы старых ТС их просто спиливают.

При этом часть опрошенных в фильме горожан действительно воспринимает смог как неотъемлемую часть жизни в Алматы: кто-то его просто не замечает, кто-то не верит, что проблему можно решить. "Смог приходит, смог уходит - так всегда было", - говорит один из местных жителей.

Спикеры, с которыми общались создали фильма, приходят к единому мнению: надо бороться за свое право на чистый воздух. В медийной повестке это также должно стать приоритетом.

"Нам нужна государственная воля. Если бы государство хотело и поставило бы это в приоритеты, то все бы получилось",
говорит Денис Винников.

"Казахстан - девятый в мире по территории. Казахстан богатая страна, здесь вся таблица Менделеева. Основные доходы в бюджет приносят эти 100 предприятий, а не наши налоги. Если прямо говорить: люди не в приоритете. Загрязнение воздуха - это экономика и политика. Пока государству не станет выгодно ставить людей в приоритет, проблема будет сохраняться",
поддерживает коллегу Насиба Байматова.

Урбанистка Анель Молдахметова, соосновательница Aua Group, считает, что пора взять ответственность на себя: "Если мы хотим улучшить свое качество жизни, то это в наших руках. Как бы абстрактно это ни звучало. В этом и заключаются демократические процессы, когда мы чувствуем себя гражданином, а не просто обывателем, который пользуется благами, но не готов что-то делать и замечать".

В Алматы за 2023 год местные предприятия выбросили в атмосферу 44 тысячи тонн загрязняющих веществ. Это на шесть процентов (или на 2,5 тысячи тонн) больше, чем годом ранее. Приведенные цифры стали максимальными с 2020 года. Около половины всех выбросов пришлось на сернистый ангидрид (SO2) - 20,2 тысячи тонн. Это связано с тем, что городские ТЭЦ используют экибастузский высокозольный уголь, при сжигании которого это вещество образуется в больших количествах.

Ранее Orda.kz уже не раз поднимала тему смога. Ученые рассказывали, сколько человек умирает в Казахстане из-за грязного воздуха.

Источник - орда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733299380


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