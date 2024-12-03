"Они хотели напасть на меня". Байден вогнал в ступор американскую элиту

11:06 04.12.2024

В обеих партиях США растет недовольство помилованием сына Джо Байдена



МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Ренат Абдуллин. Уходящий президент США еще раз громко хлопнул дверью на прощание: помиловал сына Хантера. Это вызвало большой резонанс. Одни пытаются взглянуть на ситуацию глазами отца, другие считают прецедент опасным. О рисках и возможных последствиях - в материале РИА Новости.



"Какое злоупотребление!"



Одним из первых отреагировал Дональд Трамп. Сам он еще недавно был фигурантом нескольких уголовных дел. Разумеется, считал это политически мотивированным.



"Распространяется ли помилование, данное Джо Хантеру, на заложников J-6 (участники штурма Капитолия 6 января 2021 года. - Прим. ред.), которые уже много лет находятся в заключении? Какое злоупотребление и судебная ошибка!" - написал избранный президент в своей соцсети.



Ранее он обещал после прихода к власти лично помиловать Хантера, хотя и называл его "плохим парнем". Теперь широкий жест сделать не удастся.



Впрочем, на фоне однопартийцев-республиканцев реакция Трампа выглядит достаточно мягкой.



Губернатор Флориды Рон Десантис, тоже выдвигавшийся в президенты, заявил: "Байден солгал. Правосудие умерло". Действительно, уходящий глава государства говорил, что не помилует сына.



"Обвинения, предъявленные Хантеру, были лишь вершиной айсберга в вопиющей коррупции, которую президент и преступная семья Байденов скрывали от американского народа, - не сдерживал эмоций конгрессмен, председатель комитета по надзору Джеймс Комер. - Жаль, вместо признания в многолетних правонарушениях они продолжают делать все возможное, чтобы избежать ответственности".



Речь идет о деловой активности Хантера. По мнению республиканцев, сын президента использовал влияние отца в корыстных целях. В частности, числился в совете директоров украинской компании Burisma, где в номинальной должности получал внушительную зарплату. Байден-старший якобы тоже извлекал из этого выгоду.



"Я в шоке... Президент много раз повторял, что не сделает этого, и я ему поверил. Позор мне" - это слова сенатора Чака Грэссли.



У такого негодования есть и менее очевидная политическая подоплека. Дело в том, что Трамп неоднократно выражал желание расширить президентские полномочия. И нынешний прецедент в известной степени развязывает ему руки.



"Джо Байден был избран, чтобы навести порядок после хаоса (Трампа. - Прим. ред.), восстановить институты, нормы, - напоминает политолог Колумбийского университета Тимоти Нафтали. - А сейчас размывает границы".



"Этим решением он облегчил Трампу возможность снова злоупотреблять правом помилования", - уверен и эксперт по правовым вопросам из Американского университета Джеффри Крауч.



Семья важнее партии



Некоторые демократы поддержали президента, указав на то, что как отец он не мог поступить иначе, пишет Politico. Но и критики хватает. Основная претензия: Байден запятнал свое политическое наследие.



"Я сам отец, я его понимаю, - сказал конгрессмен-демократ Грег Ландсман. - Но я хочу, чтобы люди уважали государственную службу, и это, понятно, тому не способствует".



По мнению сенатора Майкла Беннета, Байден "поставил личные интересы выше долга", еще больше подорвав веру американцев в то, что "правосудие одинаково для всех".



Ему вторит Джаред Голден, демократ из палаты представителей: "Боюсь, возник опасный прецедент".



Кроме того, некоторые "ослы" всерьез считают, что Камала Харрис проиграла из-за упрямства Байдена, который до последнего момента не желал покидать предвыборную гонку.



Теперь же президент использует последние недели пребывания на посту для решения личных проблем, забыв о партийных интересах.



Вдобавок он откровенно льет воду на мельницу Трампа. Если прежде тому приписывали конспирологию, когда он обвинял судебную систему в политической мотивированности, то теперь Байден фактически это подтвердил.



Редкое великодушие



Обычно при объявлении о помиловании президент обходится дежурными формулировками, без персональных оценок. Но сейчас Байден даже не пытался сгладить личные мотивы, наоборот - всячески выделял их.



Сына главы государства обвиняли в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, уклонении от налогов (в неуплате почти полутора миллионов долларов за три с лишним года) и подаче ложной декларации. Суммарно это тянуло на 40 с лишним лет тюремного заключения.



Байден-старший отметил: столь суровое наказание рассматривалось для Хантера лишь потому, что он - сын президента. "Люди почти никогда не предстают перед судом по обвинению в совершении тяжкого преступления только за то, как они заполнили форму на оружие, - объяснил глава государства. - Те, кто просрочили уплату налогов из-за серьезных зависимостей (Хантер сам признавался, что был наркоманом. - Прим. ред.), но впоследствии вернули их с процентами и штрафами, обычно избегают уголовного преследования".



"Обвинения в его делах появились только после того, как несколько моих политических оппонентов в конгрессе подстрекали напасть на меня и выступить против моего участия в выборах", - подчеркнул уходящий президент. И напомнил о досудебной сделке, заключенной еще в сентябре 2023-го, но затем в одночасье отмененной. То соглашение "было бы справедливым и разумным выходом из ситуации", уточнил он.



"Я верю в систему правосудия, но также считаю, что грубая политика заразила этот процесс и это привело к судебной ошибке. […] Надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению (о помиловании. - Прим. ред.)", - заключил Байден.



Надо сказать, что, вообще-то, он не отличался снисхождением к осужденным. При его правлении помилований было в разы меньше, чем у предшественников.



К смягчению наказания Байден прибегал немного чаще, чем Дональд Трамп, но кратно реже Барака Обамы.



Все это придает сюжету с Хантером еще больший вес. И возникает вопрос: как далеко зайдет следующая администрация. Особенно с учетом планов Трампа по укреплению президентской власти и его длительной истории противостояния судьям.